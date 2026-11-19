Twitch | GTA VI rompe récords en Twitch antes incluso de su lanzamiento en España

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El fenómeno de GTA VI ya está haciendo historia en Twitch. Apenas unas horas después de su lanzamiento, el videojuego ha superado el récord histórico de audiencia de Valorant en la plataforma, que alcanzó los 1,7 millones de espectadores simultáneos en 2020.

Los primeros datos reflejan la enorme expectación que rodea al título: GTA VI ya acumula decenas de millones de horas de visualización en Twitch, el equivalente a más de 1.500 años de consumo ininterrumpido. Además, su categoría ha superado los 3,3 millones de espectadores simultáneos en directo. Análisis del GTA 6

El impacto también se está haciendo notar entre los creadores españoles. Rubius, uno de los principales streamers de GTA en España, reunió a 311.000 espectadores simultáneos durante la primera hora de su retransmisión.

La expectación es especialmente significativa si se tiene en cuenta que, en el momento de registrarse estos datos, GTA VI todavía no estaba disponible para jugar en Norteamérica. Aun así, la audiencia de Twitch había crecido un 111 % respecto al mismo momento de la semana anterior.

Un fenómeno global que ya está movilizando a millones de espectadores y consolidando a Twitch como uno de los grandes escaparates del lanzamiento más esperado del mundo del videojuego.