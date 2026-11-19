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AMD ha lanzado hoy AMD Software: Adrenalin Edition™ 26.11.2 , que incorpora compatibilidad con Phantom Blade Zero y el DLC Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.

Esta versión también mejora la estabilidad y la fiabilidad del software, con correcciones para Resident Evil Requiem, Phantom Blade Zero, War Thunder y OBS Studio.

La última versión de AMD Software: Adrenalin Edition ya se puede descargar aquí

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