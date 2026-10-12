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¡Arjun se une hoy a la plantilla de Street Fighter 6 !

Londres (13 de octubre de 2026) Hoy, Arjun continúa su búsqueda de la verdad y la justicia al unirse al roster de Street Fighter™ 6 como el segundo personaje lanzado en el Año 4 para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch™ 2. Arjun sirvió como policía en India hasta el día en que su compañero de confianza fue asesinado y Arjun fue incriminado por el crimen. La inteligencia y la fuerza del maestro Arjun en Fighting Ground y Battle Hub, mientras dedica cada respiro a descubrir el misterio detrás de la muerte de su compañero.

Mira el tráiler de lanzamiento que celebra la llegada de Arjun en YouTube

Arjun está disponible ahora para los jugadores que posean o compren el Pase de Personaje de Año 4 o el Pase Definitivo de Año 4. El Outfit 1 de Arjun lo representa mientras huye en busca de venganza, mientras que el Outfit 2 representa una visión idealizada de Arjun que deja atrás su búsqueda de justicia. El Outfit 2 se puede desbloquear maximizando su Barra de Adquisición en el Modo Arcade Avatar o con Monedas de Luchador.

Como muestra su tráiler de jugabilidad, las técnicas de Respiración Yoga de Arjun lo convierten en una potencia inquebrantable que sacrifica velocidad por fuerza. Sus golpes pueden infligir daño recuperable a su oponente incluso después de ser bloqueados, mientras que sus devastadores proyectiles y trampas ingeniosas se combinan para robar el aliento a su oponente de un solo golpe. El lanzamiento de Arjun coincide también con el lanzamiento de Outfit 4 para C. Viper, continuando la serie de trajes de baño con un conjunto elegante pero brutal.

Permanece atento a la web oficial de Street Fighter para más novedades sobre Street Fighter 6 y los personajes restantes del Año 4, incluyendo a Tifa de la serie de remakes de FINAL FANTASY VII que se unirá a principios de 2027, y a Bosch en la primavera de 2027.

Acerca de Street Fighter 6

Street Fighter 6, que ha vendido más de siete millones de unidades desde su lanzamiento, ya está disponible y representa la siguiente evolución de la serie Street Fighter con una combinación de innovaciones únicas en juegos de lucha, rebosante de contenido en tres modos de juego completamente nuevos: Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. Jugadores de todo el mundo pueden acceder a toda la acción más contundente de Street Fighter 6 ahora en PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.