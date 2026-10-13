OPPO presenta ColorOS 17 a nivel mundial: una fluidez sin precedentes impulsada por los agentes de IA

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Combina la fluidez de referencia, diseñada para mantener su rendimiento durante seis años, con agentes de IA de nueva generación.

OPPO AI evoluciona con capacidades agentes a nivel de sistema que van más allá de responder preguntas: ayudan a los usuarios a completar tareas complejas a través de AI Mind Pilot y OSee

OPPO ha presentado hoy ColorOS 17, la última generación de su sistema operativo móvil. Su gran avance son los agentes de IA a nivel de sistema, combinados con el nuevo diseño Living Flow para ofrecer un nuevo nivel de fluidez. ColorOS 17 debutará en la próxima serie Find X10 y se implementará progresivamente en más dispositivos OPPO, llevando estas nuevas experiencias a usuarios de todo el mundo.

Una experiencia de sistema operativo fluida y líder en el sector

ColorOS 17 mejora la capacidad de respuesta a nivel de sistema con el Laminar Flow Engine actualizado, un sistema inteligente de programación de recursos diseñado para gestionar cargas de trabajo móviles cada vez más complejas. Basado en la Arquitectura de Planificación Adaptativa de OPPO, coordina las cargas de trabajo en primer y segundo plano como un flujo unificado, ofreciendo un rendimiento constantemente fluido tanto en el uso diario como en escenarios exigentes

Gracias a Laminar Flow Engine, la estabilidad al iniciar una aplicación mejora un 55%, y las miniaturas de la galería se cargan hasta un 50% más rápido en el primer inicio en comparación con ColorOS 16. Además, al realizar múltiples tareas, se pueden mantener más de un 25% de aplicaciones adicionales en segundo plano, lo que facilita a los usuarios a cambiar de una aplicación a otra con más fluidez.

La fluidez no depende solo del rendimiento actual del teléfono, sino también de cómo se mantiene esa experiencia con el paso del tiempo. En pruebas que simulan seis años de uso, ColorOS 17 conserva más del 90% de su fluidez inicial, incluso con el almacenamiento al 90% de su capacidad.

Desde Parallel Animation en ColorOS 15 hasta Seamless Animation en ColorOS 16, la fluidez ha sido siempre una seña de identidad de ColorOS. Con esta nueva versión, OPPO va un paso más allá y presenta el nuevo diseño Living Flow para que cada interacción se sienta aún más natural, continua y ágil.

El diseño Living Flow se basa en tres ideas principales: Luminous Effect, Fluid Motion y Flexible Feedback. Luminous Effect introduce visuales más suaves y translúcidas, que crean una sensación refinada de profundidad y jerarquía, mientras que la iluminación sutil guía la atención de forma natural y responde al tacto. Fluid Motion permite que los elementos de la interfaz se muevan, fusionen y transformen sin interrupciones, manteniendo la sensación de continuidad en todo el sistema. Flexible Feedback aporta esa misma capacidad de respuesta al tacto: los botones, barras de herramientas y otros elementos interactivos se comprimen, estiran y rebotan visiblemente al tocarlos, lo que confiere a cada interacción una sensación más inmediata y táctil en lugar de una respuesta mecánica. En conjunto, estos elementos crean una experiencia más fluida y sólida en todo el sistema, haciendo que todo, desde las transiciones entre aplicaciones y Fluid Cloud hasta las interacciones cotidianas, resulte más inmediato e intuitivo.

Para que esta experiencia sea coherente en todo el sistema, ColorOS 17 introduce Unified Rendering Architecture, basado en el motor de renderizado Luminous Rendering Engine renovado. Al integrar en un flujo unificado procesos de renderizado que antes estaban separados, la nueva arquitectura no solo permite efectos visuales más ricos y transiciones más fluidas, sino que también reduce las operaciones de renderizado redundantes para mejorar la eficiencia. En escenarios clave, reduce las cargas de renderizado hasta un 30% y el uso de RAM para renderizar hasta un 25% respecto a la generación anterior, ayudando a que las interacciones se mantengan fluidas incluso con cargas elevadas.

OPPO IA, Dilo y resuélvelo

ColorOS 17 amplía la IA de OPPO con capacidades de agentes a nivel de sistema diseñadas no solo para responder preguntas, sino también para ayudar a los usuarios a completar tareas complejas.

Con ColorOS 17, AI Mind Pilot introduce un nuevo Modo Agente que puede trabajar directamente con fotos y archivos almacenados en el dispositivo, buscar varias fuentes, utilizar las herramientas adecuadas y coordinar varios pasos para completar tareas según la petición del usuario. Es posible buscar y organizar archivos dispersos, renombrarlos según su contenido y fecha, y usar la información que contienen para crear contenido nuevo como itinerarios de viaje o páginas web. También se pueden encontrar las fotos de un viaje concreto, clasificarlas en álbumes e incluso transformar una foto seleccionada en portada de blog o adaptarla para diferentes necesidades creativas.

Por su parte, OSee reúne las capacidades de IA visual de OPPO en una única experiencia integrada. Con solo pulsar el disparador de la cámara, OSee es capaz de identificar de forma inteligente los objetos y escenas que aparecen en pantalla, y conectar al usuario con servicios como reconocimiento de objetos, búsqueda de información, análisis nutricional, escaneo en alta definición y traducción. En lugar de elegir entre varias herramientas independientes, los usuarios pueden pasar directamente de lo que ven al servicio que necesitan.

Seguridad, siempre activada

ColorOS sigue situando la privacidad del usuario y la protección de datos en el centro de sus experiencias de IA. Private Computing Cloud de OPPO protege los datos utilizados para el procesamiento de IA en la nube con cifrado de extremo a extremo y los procesa en un entorno seguro diseñado para impedir el acceso de terceros, incluido OPPO.

Además, refuerza la seguridad en la transmisión de datos con nuevas capacidades de seguridad post-cuántica en el PCC. Cuando los datos se transmiten entre el dispositivo y la nube, un mecanismo de doble cifrado ayuda a proteger la información frente a las amenazas emergentes que supone la computación cuántica.

Un nuevo Informe de Transparencia en ColorOS 17 ofrece a los usuarios más visibilidad sobre cómo se están procesando sus datos. El informe proporciona información que incluye qué servicios de IA se utilizaron, cuándo se accedió a ellos y qué operaciones se realizaron. Los usuarios pueden consultar el informe directamente en su dispositivo y exportarlo cuando lo necesiten.

Disponibilidad

ColorOS 17 debutará en la próxima serie OPPO Find X10, y otros dispositivos OPPO recibirán la actualización de forma progresiva.

Para información detallada sobre el calendario de despliegues, consulte la página web oficial de ColorOS .