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XXX se proclama campeón de EVO France 2026, mientras que Yujiro Hanma también hace su aparición dentro del juego. El comandante de bolsillo, Roger JR., presentado durante EVO France

Bandai Namco Entertainment Europe ha mostrado hoy nuevo contenido jugable de Roger Jr., el tercer personaje jugable de la Temporada 3 de TEKKEN 8. Presentado durante EVO France, torneo en el que XXX se alzó con la victoria, el comandante de Bolsillo, Roger Jr., utiliza una combinación única de poderosos ataques y devastadores agarres para derrotar a sus rivales. Desarrollado por Bandai Namco Studios Inc., TEKKEN 8 ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam.

¡Descubre aquí el tráiler de Roger Jr. para TEKKEN 8!

Tras enfrentarse a su padre después de que este fuera infiel a su madre, Roger Jr. es acusado injustamente de la destrucción de un edificio de corporación G. Ahora, él y su madre emprenden un viaje para derrotar a los responsables y acabar con el dirigente de corporación G.

Utilizando su estilo de combate lucha libre commando, Roger Jr. combina ataques dinámicos y espectaculares técnicas de lucha libre profesional para repeler a sus adversarios y sobrevivir a esta persecución implacable.

Roger Jr. estará disponible para los poseedores del Pase de Temporada 3 el jueves 12 de noviembre, mientras que el personaje podrá adquirirse por separado para todos los jugadores el martes 17 de noviembre.

Roger Jr. se une a Kunimitsu y Bob, así como al próximo personaje jugable, Yujiro Hanma, como parte de los contenidos del Pase de Temporada 3. Asimismo, hoy se han revelado las apariencias de Yujiro Hanma dentro del juego. Su próximo tráiler, centrado en su jugabilidad, se mostrará durante las Finales del TEKKEN WORLD TOUR el 17 de enero de 2027.

Para obtener más información sobre TEKKEN 8 y otros títulos de Bandai Namco Entertainment Europe, visita https://es.bandainamcoent.eu/