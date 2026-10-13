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Así es la caja de coleccionista de God of War Laufey

Incluirá una figura de Faye, Phranque y Rue, un mazo de cartas y un minilibro de arte

Sony Interactive Entertainment (SIE) presenta la Caja de coleccionista de God of War Laufey que incluye una estatua de la protagonista entre otros, y ya se puede reservar en PlayStation Direct a 149,99€.

God of War Laufey – Caja de coleccionista (el juego se vende por separado)

contiene:

Estatua de Faye con luz : Una estatua de 20cm de altura de Faye, Phranque, y Rue luchando contra los soldados de Begtse. Phranque se iluminará al conectar la estatua a una fuente de alimentación USB.

: Una estatua de 20cm de altura de Faye, Phranque, y Rue luchando contra los soldados de Begtse. Phranque se iluminará al conectar la estatua a una fuente de alimentación USB. Mazo de 51 cartas de oráculo : Con ilustraciones personalizadas para cada carta por parte de la talentosa Megan Lara, el Mazo de oráculo es una representation del viaje por el Everywhen.

: Con ilustraciones personalizadas para cada carta por parte de la talentosa Megan Lara, el Mazo de oráculo es una representation del viaje por el Everywhen. Minilibro de arte físico: Con arte conceptual de los personajes, criaturas y paisajes de God of War Laufey, seleccionados personalmente por el equipo de arte de Santa Monica Studio.

La God of War Laufey – Caja de coleccionista estará disponible en muy limitadas cantidades exclusivamente desde PlayStation (donde esté disponible) el 16 de febrero de 2027 a un precio de venta recomendado de 149,99 €. Las reservas empiezan hoy, 13 de octubre de 2026. Disponible hasta fin de existencias.

God of War Laufey: bonificaciones por reserva

Con la compra de una copia de God of War Laufey antes del lanzamiento los usuarios recibirán:

Conjunto de armadura Último Deseo

Aspecto Hojas Doradas de Phranque (cosmética)

Pack de recursos para el juego

God of War Laufey: Edición Digital Deluxe

La Edición Digital Deluxe de God of War Laufey contiene lo siguiente:

Conjunto de armadura de Alquimia Oscura*

Espada de Alquimia Oscura*

Graduaciones del arco de Alquimia Oscura*

Catalizador de Alquimia Oscura*

Pack de recursos para el juego

Minilibro de arte digital

Banda sonora digital oficial de God of War Laufey

Consulta más información en este artículo del blog de PlayStation España. La Caja de Coleccionista de God of War Laufey estará disponible en muy limitadas cantidades exclusivamente desde PlayStation (donde esté disponible) el 16 de febrero de 2027 a un precio de venta recomendado de 149,99 €. Las reservas empiezan hoy, 13 de octubre de 2026, al las 10:00 (hora local). Disponible hasta fin de existencias.

Presentamos el arco serpentino de Faye

La nueva arma de Faye en el Omnitiempo, un arco encantado con la forma cambiante de una serpiente, puede pasar de la inactividad al encoque a velocidad vertiginosa, lo que le permite asestar flechazos letales junto con sus otros ataques. Haciendo honor a su nombre, el arco serpentino atravesará con letales picaduras a los enemigos de Faye desde cualquier distancia.

Modo preciso: apuntado completo

Al pulsar hasta el fondo el gatillo de apuntado, Faye apuntará de forma más precisa y tensará el arco con más fuerza. Esto le permitirá alcanzar puntos concretos del cuerpo del enemigo para entorpecer su movimiento o su capacidad de ataque y continuar luego con un ataque cuerpo a cuerpo.

En este modo de puntería, Faye puede cargar el arco y acumular hasta cinco flechas para lanzar una potente salva y aprovechar la capacidad de Phranque de lanzar a los enemigos por el aire.

Modo sin apuntar: apuntado medio

Al pulsar hasta la mitad el gatillo de apuntado, Faye adopta una postura de disparo más ágil. En este modo de puntería, puede lanzar un puñado de flechas que infligen un daño tremendo a los enemigos a corta distancia.

Este estilo de disparo rápido del arco serpentino permite a Faye enfrentarse a enemigos aéreos y ampliar sus combos mientras alterna sin interrupción entre armas y capacidades.

Selección de proyectiles

Además de contar con dos modos de disparo, Faye puede emplear diversos tipos de flechas que definen aún más el estilo de juego. Disparos rápidos, explosivos, varios objetivos… El arco de Faye es un arma versátil que genera oportunidades y las aprovecha.

Escamas de serpiente

Muda de piel y cambia de forma: el arco serpentino puede equiparse con distintas graduaciones en forma de escamas que cambian tanto su aspecto como su estilo de juego por medio de una ventaja única (como la que ofrecen las graduaciones del arco de Alquimia oscura de la Edición Digital Deluxe).

Además de equiparse con distintas graduaciones, el arco serpentino tiene capacidades desbloqueables que permiten a Faye ampliar aún más su poder.

Potencia expresiva

Faye es una guerrera experimentada con la capacidad de aprovechar sus múltiples talentos para decidir el curso del combate.

Las opciones de su armadura permiten elegir diversas ventajas y estadísticas, además de distintos aspectos. También se puede personalizar el resto de su equipamiento para acentuar estilos de juego variados:

la hoja es el elemento personalizable de la espada de Faye;

es el elemento personalizable de la espada de Faye; las escamas son las graduaciones personalizables del arco serpentino de Faye;

son las graduaciones personalizables del arco serpentino de Faye; los catalizadores son potentes artilugios que canalizan la poderosa magia del Omnitiempo y que Faye puede elegir para obtener distintos efectos.

¡Un vistazo al Omnitiempo!

En nombre de todo el equipo de Santa Monica Studio, quiero daros las gracias por todo el interés y el apoyo que habéis prestado al juego desde que lo anunciamos, allá por junio.

Estaremos de vuelta antes de que os deis cuenta con más novedades sobre God of War Laufey, pero, entretanto, os dejaremos con algunos avances de lo que encontraréis en el más allá de los dioses tras el lanzamiento del 16 de febrero de 2027.