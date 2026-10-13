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Sirva este email como invitación para salir a la pista de baile un año más, y es que acabamos de anunciar que Just Dance: Decades of Hits ya está disponible en Nintendo Switch™, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S, mientras que la edición para Nintendo Switch™ 2 se lanzará el 10 de noviembre de 2026, y estará disponible como una actualización gratuita para los jugadores de Nintendo Switch™.

En esa ocasión, la nueva entrega del juego de baile más famoso de todos los tiempos, nos hará viajar de los años 70 a la década de 2020 con una nueva experiencia que unirá a todas las generaciones a través de la música y el baile! No os perdáis el tráiler oficial de la lista de canciones!

Con 35 nuevas canciones que van desde himnos universales como “Mamma Mia”, de ABBA, pasando por éxitos como “Wannabe”, de Spice Girls y otros más recientes e imprescindibles como “NUEVAYoL”, de Bad Bunny, en Just Dance: Decades of Hits las canciones y la estética se han diseñado para sumergir a los jugadores en el espíritu que hizo inolvidable a cada época.

El juego sigue siendo la propuesta perfecta para cualquier fiesta o noche de juegos con amigos y familia. Con posibilidad de jugar hasta seis jugadores en modo local, disfrutar de Just Dance ahora es más fácil que nunca, pues basta con usar un móvil como mando, sin necesidad de accesorios adicionales. Además, los jugadores pueden viajar en el tiempo con el nuevo modo Aventura, probar el modo Party para divertirse de forma caótica e impredecible o entrenar con el modo Workout, que calcula las calorías quemadas en cada baile.

Just Dance: Decades of Hits invita a cada generación a bailar al son de 35 temas icónicos de seis décadas diferentes:

1970: “Mamma Mia”, de ABBA. “Come and Get Your Love”, de The Heartliners. “ABC”, de Groove Century. “Crocodile Rock”, de Elton John. “The Singing Garden”, de Hyacinth.

1980: “It’s Tricky”, de RUN DMC. “Uptown Girl”, de Billy Joel. “Into the Groove”, de Madonna. “Jump”, de Metal Russell. “Celebration”, de Equinox Stars.

1990: “Wannabe”, de Spice Girls. “Just A Girl”, de No Doubt. “Around the World”, de Daft Punk. “Sing Hallelujah!”, de Dr. Alban. “Coconut”, de SMiLE.dk.

2000: “Stronger”, de Britney Spears. “Bye Bye Bye”, de *NSYNC. “No Scrubs”, de TLC. “Feel Good Inc.”, de Gorillaz. “Starlight”, de The Superman Lovers (feat Mani Hoffman). “In Too Deep”, de Sum 41.

2010: “Turn Down for What”, de DJ Snake & Lil Jon. “Danza Kuduro”, de Don Omar feat. Lucenzo. “Hello”, de Martein Solveig & Dragonette. “Santa Tell Me”, de Ariana Grande. “Give Me Everything”, de Pitbull featuring Ne-Yo, Afrojack y Nayer.

2020: “Manchild”, de Sabrina Carpenter. “NUEVAYoL”, de Bad Bunny. “Midnight Sun”, de Zara Larsson. “drop dead”, de Olivia Rodrigo. “MORE & MORE”, de TWICE. “HOT TO GO!”, de Chappell Roan. “Across All Time”, de Lyra Gigavolt. “Supersonic”, de Lyra Gigavolt. “Hi Lyfe”, de Cult of Sound.



En Just Dance: Decades of Hits, todas las canciones, el apartado gráfico y el nuevo modo Aventura se han diseñado para sumergir a los jugadores en el espíritu que hizo de cada década algo inolvidable. Viaja a través del tiempo y comparte la alegría de redescubrir momentos icónicos con tu familia y amigos, visitando desde el ritmo discotequero de los 70 hasta la enérgica escena rock ochentera o el brillo del pop de la década de los 2000 y más allá.

Embárcate en una aventura inmersiva para todas las edades con el nuevo modo Aventura. Sigue los pasos de Lyra, la hija del Dr. Gigavolt, en un divertido viaje a través del tiempo para rescatar a su padre. Explora las distintas décadas en seis mundos temáticos, disfruta de divertidos minijuegos, desbloquea recompensas exclusivas y, lo mejor de todo, baila al son de canciones que definieron una década. El modo Aventura está disponible para los jugadores que tengan Just Dance: Decades of Hits.

El título, perfecto para cualquier fiesta o noche de juegos familiar, permite que hasta seis jugadores bailen de forma local. Jugar a Just Dance es más fácil que nunca usando un teléfono móvil como mando, sin que hagan falta accesorios adicionales*. Para disfrutar de un rato caótico e impredecible, en el que las reglas cambian en cada ronda, los jugadores pueden probar el modo Party; por otro lado, si lo que quieren es hacer ejercicio, el modo Workout realiza un seguimiento de las calorías quemadas en cada baile. Además, cada jugador puede personalizar su propio perfil con el nuevo sistema de tarjetas para múltiples bailarines.

Quienes tengan tanto Just Dance: Decades of Hits como las ediciones de 2023, 2024, 2025 o 2026 de Just Dance, podrán acceder a todas sus canciones en un único lugar en la misma consola, sin necesidad de cambiar de juego o desplazarse a otro menú. Esto también incluye aquellas canciones compradas en paquetes musicales, o las que estén disponibles con una suscripción activa de Just Dance+.**

Just Dance: Decades of Hits ya puede comprarse por un precio de venta sugerido de 39.99 € en justdance.com/decadesofhits/where-to-buy.

Para más detalles sobre Just Dance: Decades of Hits, por favor, visita justdance.com