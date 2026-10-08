Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

whatsapp

Hoy Apex Legends presenta su nuevo evento Pacto de Sangre

Elige tu bando en la guerra entre Bestias y Demonios

La oscuridad ha caído sobre el Cañón de los Reyes. Fuerzas sobrenaturales acechan entre la niebla y las leyendas están jurando lealtad a los ejércitos de las Bestias o los Demonios, obteniendo habilidades infernales y brutales poderes de hombre lobo.

Vuélvete salvaje o infernal en Comodín

La batalla entre Bestias y Demonios comienza en Comodín. Elige un bando y completa desafíos para desbloquear los comodines de tu facción e inclinar la balanza a tu favor.

Cada ronda presenta un desafío: inflige suficiente daño o consigue suficientes derribos para reclamar un nuevo comodín. Únete a las Bestias y completa desafíos para convertirte en un monstruo veloz, con velocidad de movimiento cuerpo a cuerpo adicional, células y cambio de armas más rápidos, y golpes críticos temporales al recargar. O únete a los Demonios para convertirte en una potencia infernal, con recarga de habilidad más rápida, escudos de alto nivel y recarga de escudo completa con solo una célula.

Explora el Cañón de los Reyes encantado

Mantente alerta, porque todo ocurre en un espeluznante Cañón de los Reyes. La niebla puede descender aleatoriamente sobre el mapa, ocultando el movimiento de los pelotones y reduciendo la visibilidad. Por suerte, hemos recuperado las granadas de cabeza bomba para dar caza a los pelotones que te esperan para emboscarte en la oscuridad. Ábrete paso entre edificios encantados, Nessies luminosos y decoraciones espeluznantes, como depósitos de botín encantados, orbes EVO con aspecto de calabaza y mucho más.

Moda de luna llena

¡Auuuuuuu! Demuestra tu lealtad a las Bestias o los Demonios en la tienda de Pacto de sangre. Conviértete en un hombre lobo de los 80 con el nuevo aspecto de leyenda de Sparrow y su animación de selección de personaje, o invoca tus demonios internos con el nuevo aspecto de leyenda de Alter y el nuevo aspecto de arma del R-99. Adéntrate en la oscuridad con los nuevos lotes de rediseño de leyenda de Bestias y Demonios, y mucho más.