Razer Basilisk V4 Pro y Razer Mouse Dock V2 Pro: la evolución del ratón perfecto

VUELVE EL DEPREDADOR: RAZER PRESENTA LA LÍNEA DE RATONES BASILISK V4
El icónico ratón ergonómico gaming de Razer combina tecnologías de última generación y un diseño mejorado, que ofrece más controles y mayor precisión, además de Razer Chroma™ RGB para adaptarse a cualquier preferencia, y el lanzamiento viene acompañado de la nueva base de carga Razer Mouse Dock V2 Pro
Razer™, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el dá de hoy el Razer Basilisk V4 Pro, la última evolución de su icónico ratón ergonómico para juegos, junto con la base de carga inalámbrica Razer Mouse Dock V2 Pro.
El Basilisk V4 Pro conserva la forma ergonómica en la que confían los jugadores e incorpora mejoras clave: desde 14 controles personalizables y la nueva rueda inclinable Razer™ HyperScroll Tilt Wheel Gen-2 hasta el sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K Gen-3 y la tecnología inalámbrica HyperSpeed Wireless Gen-2.
El Basilisk V4 Pro también incorpora iluminación Razer Chroma RGB de 7 zonas con efecto “underglow” completo y conectividad multidispositivo de 5 vías, lo que permite alternar entre los distintos elementos de tu configuración con solo pulsar un botón. El resultado es un ratón que ya no obliga a los jugadores a elegir entre comodidad, personalización, rendimiento e inmersión.
Sin concesiones. El favorito de los fans, y evolucionado.
Los jugadores siempre han tenido que elegir: comodidad o personalización, rendimiento o inmersión. La línea Basilisk nunca ha aceptado esa disyuntiva y, desde hace mucho tiempo, es la opción de confianza para quienes buscan un ratón ergonómico capaz de adaptarse a cualquier juego.
«La esencia de la línea Basilisk siempre ha sido ofrecer a los jugadores la libertad de jugar a su manera», afirmó Barrie Ooi, director de la división de PC Gaming de Razer. «Con el Basilisk V4 Pro, hemos elevado esa experiencia gracias a un diseño refinado, un mayor control, nuestra rueda de desplazamiento y sensor más avanzados, y una iluminación Chroma RGB envolvente. Es la máxima expresión de lo que puede llegar a ser un Basilisk, diseñado para aportar precisión, control e inmersión a cada partida y a cualquier configuración».
Regresa el depredador
Los fans han respaldado todas las generaciones del Basilisk; por eso, el Basilisk V4 Pro conserva todo lo que les encanta y les ofrece aún más. Se mantienen la icónica silueta y el característico reposapulgar, mientras que el aclamado gatillo multifunción ha sido reubicado para un acceso más natural. Su diseño también deja espacio para un tercer botón lateral y un nuevo botón en el borde M1. A pesar de estas prestaciones adicionales, el Basilisk V4 Pro logra pesar 12 g menos que su predecesor.
Más y major control
Regresa el aclamado gatillo multifunción, acompañado de un tercer botón lateral y un nuevo botón de borde M1, sumando un total de 14 controles personalizables. Asigna cualquier botón a Razer Hypershift para desbloquear funciones secundarias, mientras que las macros y los perfiles inteligentes de Razer Synapse cambian la configuración automáticamente en cuanto se inicia un juego vinculado.
La nueva rueda inclinable Razer HyperScroll de 2.ª generación ofrece más formas de desplazarse. El modo táctil proporciona el desplazamiento habitual de 24 pasos; el nuevo modo táctil de precisión añade un control más fino de 48 pasos para alternar entre barras de acceso rápido y habilidades; y el modo de giro libre permite desplazamientos largos de forma rápida y fluida. Además, el modo Smart-Reel cambia automáticamente entre el modo táctil y el de giro libre según la velocidad de desplazamiento, con opciones de ajuste disponibles en Razer Synapse.
La aceleración virtual, también disponible en Razer Synapse, aumenta dinámicamente la velocidad de desplazamiento a medida que los jugadores se desplazan más rápido, ofreciendo 5 niveles de aceleración para adaptarse a su estilo de juego.
Precisión inigualable
Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2, con una tasa de sondeo real de 8000 Hz disponible tanto en modo inalámbrico como, ahora, en modo cableado. La tecnología Frame Sync permite al sensor realizar el escaneo y la transmisión de datos en el momento preciso para lograr un rendimiento de latencia ultrabaja.
Esta precisión es posible gracias al sensor óptico Razer™ Focus Pro 50K de 3.ª generación, que ofrece hasta 50.000 DPI, 930 IPS y una aceleración de 90 G; además, cuenta con la tecnología Frame Sync, que sincroniza el escaneo del sensor con el ciclo de sondeo del ratón para reducir la latencia de movimiento y mejorar la eficiencia de la batería. La función Asymmetric Cut-Off brinda a los jugadores un control independiente sobre las distancias de despegue y aterrizaje, permitiéndoles ajustar con precisión el comportamiento del seguimiento para lograr reposicionamientos más limpios y una puntería más constante.
La función “Perfect 180” permite realizar un giro instantáneo de 180 grados en cualquier mapa, otorgando una ventaja competitiva a los jugadores de FPS que utilizan baja sensibilidad, mientras que la sensibilidad dinámica y la rotación del ratón permiten ajustar la puntería con precisión según el estilo de juego. Los switches ópticos para ratón Razer™ de 4.ª generación ofrecen una vida útil de 100 millones de clics y una fuerza de actuación un 12 % menor, garantizando pulsaciones nítidas y constantes sin retardo por rebote.
Inmersión Total
El sistema Razer Chroma RGB de 7 zonas con iluminación inferior completa está diseñado para que la luz se proyecte hacia abajo y se disperse hacia el exterior, manteniéndose visible independientemente del tipo de agarre. Cada zona ofrece personalización con 16,8 millones de colores, reacciona de forma dinámica en más de 300 juegos integrados con Chroma y se sincroniza tanto con dispositivos Razer compatibles como con más de 50 productos de socios colaboradores.
Diseñados para las sesiones más largas, permiten disfrutar de hasta 200 horas de autonomía mediante HyperSpeed Wireless Gen-2 a 1000 Hz y hasta 275 horas con Bluetooth 6.2. Su conectividad multidispositivo en 5 modalidades, que abarca HyperSpeed Wireless Gen-2, la versión mejorada de Bluetooth 6.2 con hasta 3 dispositivos vinculados y el modo por cable, permite a los jugadores alternar sin problemas entre distintos equipos, como un PC gaming, un portátil y una tableta, con solo pulsar un botón.
Un ratón. Cero concesiones.
- Control: 14 controles personalizables, incluidos un nuevo botón lateral M1 y un tercer botón lateral, además de la rueda inclinable Razer HyperScroll de 2.ª generación con modos táctiles duales, giro libre o cambio automático entre modos mediante Smart-Reel.
- Precisión: Sensor óptico Razer Focus Pro 50K de 3.ª generación y tasa de sondeo inalámbrica real de 8000 Hz, respaldados por los switches ópticos para ratón Razer de 4.ª generación, con una vida útil de 100 millones de clics.
- Inmersión: Razer Chroma RGB de 7 zonas con iluminación inferior completa, hasta 200 horas de autonomía y conectividad multidipositivo de hasta 5 dispositivos.
Con el Basilisk V4 Pro, Razer eleva el estándar de los ratones ergonómicos para juegos, ofreciendo a los jugadores mayor control, precisión y una inmersión más profunda, sin concesiones.
Razer Mouse Dock V2 Pro: Potenciado. Emparejado y Listo.
Lanzado junto con el Basilisk V4 Pro, el Razer Mouse Dock V2 Pro combina una carga inalámbrica magnética sin esfuerzo con una conectividad de alto rendimiento. Los jugadores simplemente pueden colocar el ratón en la base para cargarlo y tomarlo listo para usar, mientras que el transceptor integrado de 8000 Hz permite un rendimiento Razer™ HyperSpeed Wireless Gen-2
La compatibilidad con múltiples dispositivos Razer HyperSpeed también permite conectar ratones y teclados Razer compatibles a través de la base para lograr una configuración más ordenada, todo ello complementado con iluminación inferior Chroma RGB de 8 zonas, un indicador del estado de carga y una base antideslizante que la fija al escritorio.
Razer también ofrece otras opciones de carga inalámbrica, como el Razer HyperFlux V2, lo que brinda a los jugadores la flexibilidad de elegir la solución de carga que mejor se adapte a sus necesidades y a su configuración.
Razer Basilisk V4 HyperSpeed
Para los jugadores que prefieren algo más simplificado, el Razer Basilisk V4 HyperSpeed ofrece la misma forma ergonómica de la línea Basilisk, ideal para quienes buscan que lo esencial esté bien resuelto.
Con un peso de tan solo 94 gramos, cuenta con el sensor óptico Razer™ Focus X 33K de 3.ª generación, 12 controles personalizables y hasta 140 horas de autonomía.
Para más información del Razer Basilisk V4 Pro, visite https://www.razer.com/gaming-mice/razer-basilisk-v4-pro
Para más información del Razer Basilisk V4 HyperSpeed, visite https://www.razer.com/gaming-mice/razer-basilisk-v4-hyperspeed
Para más información del Razer Mouse Dock V2 Pro, visite https://www.razer.com/gaming-mice-accessories/razer-mouse-dock-v2-pro
Para más información del Razer HyperFlux V2, visite: https://www.razer.com/gaming-mouse-mats/razer-hyperflux-v2-wireless-charging-system
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PRECIO Y DISPONIBILIDAD
Razer Basilisk V4 Pro
179.99€ PVP Recomedando
Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.
Razer Basilisk V4 HyperSpeed
119.99€ PVP Recomedando
Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.
Razer Mouse Dock V2 Pro
69.99€ PVP Recomedando
Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.
Razer HyperFlux V2
139.99€ PVP Recomedando
Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo.
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