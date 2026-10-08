Razer presenta la nueva gama para mandos Wolverine V4: el mando total para los jugadores competitivos de Xbox

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RAZER PRESENTA LA NUEVA GAMA WOLVERINE V4: EL MANDO TOTAL PARA JUGADORES COMPETITIVOS DE XBOX

Diseñada para ofrecer un rendimiento competitivo de primer nivel en Xbox y PC, la línea Wolverine V4 proporciona una precisión resistente a la deriva gracias a nuevos sensores capacitivos en los joysticks, tecnología HyperPolling ultrarrápida de 8000 Hz y amplias opciones de personalización tanto de hardware como de software

Razer, la marca mundial líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy la línea de mandos Razer Wolverine V4, incluyendo el Razer Wolverine V4 Pro inalámbrico y el Razer Wolverine V4 Tournament Edition con cable: la próxima generación de mandos para esports diseñados oficialmente para Xbox y PC.

Repleto de nuevas características, el Wolverine V4 Pro incorpora sensores capacitivos de alta resolución en los joysticks, siendo la siguiente evolución en el diseño de sensores sin contacto, así como cuatro botones traseros magnéticos intercambiables de nuevo diseño, una placa frontal extraíble y una impresionante tasa de sondeo de hasta 8000 Hz, lo que brinda a los jugadores competitivos la ventaja que necesitan en títulos FPS, simuladores de carreras y más.

«Este mando es prácticamente perfecto: tiene todo lo que me encantaba del Wolverine V3, pero llevado al siguiente nivel», afirmó LastShot, campeón mundial de Halo 2025 (Shopify Rebellion). «El nuevo diseño de los botones traseros es increíblemente práctico para configurar mi distribución ideal; los botones ofrecen una velocidad y una capacidad de respuesta inmejorables, y la tasa de sondeo mejorada es justo lo que necesito para aventajar a la competencia».

Un nuevo nivel de precisión

La disposición asimétrica de los joysticks de la línea Wolverine V4 se basa en dos nuevos sensores capacitivos, el siguiente paso en el diseño de sensores sin contacto, que ofrecen una resolución, eficiencia energética y resistencia a interferencias magnéticas superiores a las de sus homólogos TMR y de efecto Hall, al tiempo que mantienen la resistencia a la deriva característica de ambos. Al combinarse con un chip ADC de 16 bits, estos sensores registran aproximadamente 3000 pasos[1] de movimiento, lo que permite un seguimiento más fluido, una reducción de las oscilaciones (jitter) y una precisión general mayor para un rendimiento óptimo en juegos FPS.

Para los jugadores multiplataforma, la línea Wolverine V4 es una herramienta versátil que ofrece una conectividad rápida y fiable en las consolas Xbox Series X|S, alcanzando hasta 250 Hz. En PC, el rendimiento se eleva hasta los 8000 Hz, tanto con cable como de forma inalámbrica, lo que permite una transmisión de datos posicionales hasta 32 veces más frecuente que la de los mandos estándar y hasta 8 veces más rápida que la de los mandos de esports de gama de entrada, logrando así una puntería más ajustada y movimientos más precisos.

Una mayor tasa de sondeo conlleva una menor latencia. La línea Wolverine V4 ofrece los tiempos de respuesta más rápidos jamás vistos en Razer (inferiores a 1 ms), garantizando que cada pulsación de gatillo o botón y cada movimiento de los joysticks se registren exactamente como se pretende.

Siempre bajo control

Un nuevo diseño magnético permite al Razer Wolverine V4 Pro intercambiar en cuestión de segundos sus cuatro botones traseros extraíbles y sus dos botones superiores (bumpers) para agarre tipo garra; así, los jugadores pueden recargar, usar dispositivos, deslizarse y realizar otras acciones sin levantar los pulgares de los joysticks. Los jugadores pueden crear una configuración a su medida combinando libremente entre uno y cuatro botones traseros, logrando así una personalización prácticamente ilimitada.

Los Razer Pro HyperTriggers ofrecen dos sensaciones de gatillo distintas en un mismo mando. Gracias al bloqueo de gatillo situado en la parte trasera, los jugadores pueden alternar entre una activación casi instantánea para juegos FPS de disparo rápido y un recorrido analógico completo para un control preciso en simuladores de conducción. A través de Razer Synapse, los usuarios pueden ajustar con exactitud el punto de activación del gatillo en cualquier lugar del rango de 1,3 mm a 8,2 mm, adaptando así la sensación a su estilo de juego.

Los botones frontales mecatáctiles de PBT reforzado ofrecen una respuesta rápida y precisa, mientras que la cruceta flotante de 8 direcciones proporciona un recorrido suave y una activación rápida, permitiendo tanto entradas cardinales limpias como movimientos diagonales ágiles; todo ello diseñado para resistir sesiones prolongadas de juego competitivo.

Las empuñaduras laterales de TPU texturizado ofrecen a los jugadores una sujeción segura y cómoda durante las sesiones más largas, manteniendo el mando firme en momentos críticos de alta presión y en maratones de juego competitivo.

Personalización a tu gusto

Los jugadores que disfrutan de múltiples títulos pueden crear cuatro perfiles únicos para alternar fácilmente entre configuraciones de controles y sensibilidad personalizadas, obteniendo así la mejor configuración al instante, ya sea para juegos de disparos competitivos (FPS), de acción y aventura o simuladores de carreras.

Dentro de esos perfiles, los jugadores pueden crear asignaciones únicas para cualquiera de los seis botones multifunción configurables, ajustar las zonas muertas en un rango del 0% al 15% y ajustar con precisión la activación de los gatillos para establecer su rango de movimiento ideal.

Para quienes buscan que su estilo refleje su forma de jugar, el Wolverine V4 Pro cuenta con una placa frontal magnética que se puede personalizar, intercambiar por otros diseños o incluso retirar por completo, sin necesidad de herramientas.

El mando también ofrece a los jugadores un total de seis cabezales para los joysticks entre los que elegir: cabezales cortos y cóncavos (instalados por defecto) para una experiencia equilibrada, cabezales cortos y convexos de textura suave para movimientos rápidos y fluidos, o cabezales altos y cóncavos con microtextura para una mayor precisión y un control más detallado al apuntar.

Un mando. Todo ventajas.

Precisión ganadora: Los nuevos sensores capacitivos sin contacto de los joysticks ofrecen una precisión sin deriva (anti-drift), mientras que la tecnología HyperPolling de hasta 8000 Hz y una latencia de botones inferior a 1 ms garantizan una respuesta instantánea ante cada acción.

Los nuevos sensores capacitivos sin contacto de los joysticks ofrecen una precisión sin deriva (anti-drift), mientras que la tecnología HyperPolling de hasta 8000 Hz y una latencia de botones inferior a 1 ms garantizan una respuesta instantánea ante cada acción. Seis botones de acción asignables para un control total: Cuatro botones traseros magnéticos intercambiables y dos botones superiores (bumpers) para agarre tipo garra, gatillos Razer Pro HyperTriggers ajustables, desde una activación casi instantánea de 1,3 mm hasta un recorrido completo de 8,2 mm, además de botones frontales mecatáctiles de PBT y una cruceta flotante de 8 direcciones.

Cuatro botones traseros magnéticos intercambiables y dos botones superiores (bumpers) para agarre tipo garra, gatillos Razer Pro HyperTriggers ajustables, desde una activación casi instantánea de 1,3 mm hasta un recorrido completo de 8,2 mm, además de botones frontales mecatáctiles de PBT y una cruceta flotante de 8 direcciones. Personalízalo a tu gusto: Cuatro perfiles Synapse integrados con entradas reasignables y control de zona muerta, placa frontal magnética intercambiable, cubiertas de joystick sustituibles y empuñaduras de TPU texturizadas.

«En Razer creamos productos para profesionales, lo que implica escuchar lo que los jugadores competitivos realmente necesitan para ganar», afirmó Jeffrey Chau, director global de Esports de Razer. «La línea Wolverine V4 es el resultado: precisión de alta resolución, respuesta ultrarrápida y opciones de personalización para adaptarlos a cada jugador; todo ello diseñado para satisfacer las exigencias de los mejores del mundo».

Diseñada específicamente para juegos de disparos en primera persona (FPS), de carreras y competitivos, en lugar de ser un mando genérico para todo tipo de juegos, la línea Wolverine V4 reúne precisión sin deriva (anti-drift), una respuesta ultrarrápida y amplias opciones de personalización en una plataforma creada expresamente para ganar.

Para más información de la línea de mandos Razer Wolverine V4, visite la web https://rzr.to/wolverine-v4-pro .

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

Razer Wolverine V4 Pro

209.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo

Razer Wolverine V4 Tournament Edition

109.99€ PVP Recomendado

Ya disponible en Razer.com, RazerStores y tiendas seleccionadas de todo el mundo