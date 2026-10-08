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Hello Kitty Party Land, la próxima aventura multijugador de fiesta protagonizada por los queridos personajes de Sanrio, ha presentado un nuevo tráiler de jugabilidad que muestra las numerosas actividades, localizaciones y experiencias que esperan a los jugadores.

En el juego, los usuarios podrán crear su propio avatar único gracias a una amplia variedad de opciones de personalización antes de elegir a su compañero favorito de Sanrio y lanzarse a explorar Party Land, un vibrante destino repleto de juegos, creatividad, compras y encuentros inolvidables.

El nuevo tráiler ofrece una visión general de las diferentes atracciones del juego. En Game Park, los jugadores podrán enfrentarse a tres aventuras únicas de juegos de mesa y disfrutar de más de 45 minijuegos originales mientras colaboran para completar objetivos y ayudar a sus personajes favoritos de Sanrio. Ya sea compitiendo o cooperando, Party Land ofrece experiencias divertidas y accesibles para jugadores de todas las edades.

Más allá de la acción, los jugadores podrán visitar el Centro Comercial para descubrir nuevos conjuntos, accesorios y disfraces inspirados en Sanrio, o relajarse en Sky Farm, donde podrán cultivar frutas y verduras, pescar y disfrutar de una tranquila vida entre las nubes. Los visitantes más aventureros incluso podrán descubrir secretos ocultos en la misteriosa cueva de la granja.

Los jugadores más creativos podrán expresarse en el Creative Labo, que incluye diversas actividades como dibujo, creación musical y desafíos de puzles inspirados en el universo Sanrio. Por su parte, el Photo Studio ofrece la oportunidad perfecta para capturar recuerdos junto a amigos y personajes favoritos gracias a una amplia variedad de escenarios fotográficos llenos de encanto.

A medida que exploren Party Land y conozcan a los icónicos personajes de Sanrio, los jugadores podrán coleccionar pegatinas para completar sus álbumes personales, fomentando la exploración y la interacción a lo largo de toda la aventura.

Hello Kitty Party Land llegará el 29 de octubre a Nintendo Switch y Nintendo Switch 2.