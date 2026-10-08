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Square Enix ha publicado hoy KINGDOM HEARTS Collection [I~III] para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC a través de Microsoft Store para Windows, de forma que ahora esta popular serie de juegos de rol está disponible en todas las consolas modernas. KINGDOM HEARTS Collection [I~III] es un lote inmejorable que contiene KINGDOM HEARTS HD -1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue y KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC). Todos estos títulos están disponibles de forma nativa (no en la nube) para las consolas de la generación actual.

¡El tráiler de lanzamiento de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] puede verse aquí!

Fans y quienes no conozcan la serie pueden acompañar a Sora, Donald y Goofy en su viaje por los mundos de Disney y Pixar para acabar con la oscuridad con el poder de la llave espada, todo ello mientras descubren las historias de sus nuevos amigos del mágico elenco de personajes de Disney y Pixar. La fascinante y emotiva trama de los juegos nos ofrece una divertida y conmovedora aventura protagonizada por el poder de la amistad, donde libramos combates en tiempo real con mecánicas que han sido optimizadas para las consolas modernas.

Los juegos están disponibles de forma individual o dentro de un lote para Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC a través de Microsoft Store para Windows. Además, KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- está disponible de forma nativa para Nintendo Switch.

KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX- (solo digital) KINGDOM HEARTS FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re:Chain of Memories KINGDOM HEARTS II FINAL MIX KINGDOM HEARTS 358/2 Days (recopilación de escenas en alta definición) KINGDOM HEARTS Birth by Sleep FINAL MIX KINGDOM HEARTS Re:coded (recopilación de escenas en alta definición)

(solo digital) KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue (solo digital) KINGDOM HEARTS Dream Drop Distance HD KINGDOM HEARTS χ Back Cover (vídeo) KINGDOM HEARTS 0.2 Birth by Sleep

(solo digital) KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) (solo digital) KINGDOM HEARTS III KINGDOM HEARTS Re Mind (DLC)

(solo digital) KINGDOM HEARTS Collection [I~III] (físico y digital) Todos los juegos de los recopilatorios KINGDOM HEARTS HD -1.5+2.5 ReMIX-, KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue y KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC).

(físico y digital)

Quienes compren ciertos títulos recibirán el siguiente objeto exclusivo de la plataforma, incluido dentro del propio juego:

Nintendo Switch 2: Comprando las ediciones físicas y digitales de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] o la edición digital de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recibirás la llave espada Larga noche.

Comprando las ediciones físicas y digitales de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] o la edición digital de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recibirás la llave espada Larga noche. PlayStation 5: Comprando las ediciones físicas y digitales de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] o la edición digital de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recibirás la llave espada Azul medianoche.

Comprando las ediciones físicas y digitales de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] o la edición digital de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recibirás la llave espada Azul medianoche. XBOX Series X|S: Comprando las ediciones físicas y digitales de KINGDOM HEARTS Collection [I~III] o la edición digital de KINGDOM HEARTS III + Re Mind (DLC) recibirás la llave espada Verde fantasma.

Quienes ya tengan las versiones digitales de los juegos en Nintendo Switch (Cloud ver.)*, PlayStation 4 o XBOX One** pueden beneficiarse de un 50 % de descuento en las compras digitales poslanzamiento en Nintendo Switch 2, PlayStation 5 y XBOX Series X|S. Es posible transferir los datos guardados de Nintendo Switch (Cloud ver.) a Nintendo Switch 2, pero esto no es posible en otras plataformas. Más información sobre este descuento: https://www.square-enix.com/kingdomhearts/collection/es/