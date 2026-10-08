GTA VI revela sus primeras emisoras de radio: así suena la banda sonora y los nuevos pódcasts en Leónida

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Rockstar Games desvela el despliegue musical definitivo de su esperadísima entrega, combinando emisoras icónicas renovadas, géneros de vanguardia como el amapiano y una revolución total en el entretenimiento portátil gracias a los auriculares integrados en el ‘smartphone’ del juego. La música de Grand Theft Auto VI: emisoras, pódcasts y mucho más.

Rockstar Games calienta motores para el lanzamiento de Grand Theft Auto VI detallando su potente apartado radiofónico, un despliegue cultural en Leónida que combina desde reguetón y country hasta pódcasts interactivos.

La maquinaria de Rockstar Games no descansa, y la expectación en torno a Grand Theft Auto VI acaba de dar un salto colosal con la presentación oficial de los primeros detalles sobre su apartado sonoro. Para los seguidores veteranos de la saga, las emisoras de radio nunca han sido un simple adorno ambiental; representan el alma cultural y satírica que define cada rincón del mapa. En esta ocasión, el estado ficticio de Leónida —inspirado en Florida y sus icónicos paisajes de pantanos, playas y metrópolis vibrantes— se prepara para sintonizar una selección musical sin precedentes que refleja tanto la diversidad contemporánea como las raíces más profundas de la cultura sureña estadounidense.

La compañía ha abierto las puertas a un adelanto exclusivo de seis emisoras de radio que formarán parte del título, acompañadas de sus respectivos presentadores y de una novedad histórica: la incorporación de pódcasts bajo demanda accesibles tanto desde los vehículos como a pie mediante unos nuevos auriculares conectados al teléfono móvil del protagonista. Este movimiento redefine por completo la experiencia de inmersión acústica, permitiendo al jugador consumir contenidos radiofónicos y humorísticos en cualquier momento de su exploración por las calles de Vice City y sus alrededores.

El pulso latino de Cocoteo FM y la rebelión de Back Country Radio

El abanico sonoro de Leónida destaca desde el primer segundo por su contraste geográfico y cultural. Por un lado, la vida urbana y festiva encuentra su máxima expresión en Cocoteo FM, una emisora concebida como el hogar definitivo de la música latina moderna. Con una programación diseñada para que la fiesta no decaiga nunca, la cadena está presentada por el carismático dúo formado por El Martillo y La Gata. Sus ondas prometen hacer vibrar las calles con una mezcla explosiva de ritmos tropicales y urbanos que abarcan desde la bachata y el merengue hasta los sonidos más punteros del dembow y el reguetón.

En las antípodas estilísticas y territoriales se sitúa Back Country Radio, la apuesta imperdible por la América profunda y rural. Emitiendo directamente desde Grassrivers, Port Gellhorn y las zonas pantanosas del estado, los locutores MW y Delta Dawne llenan el dial con la música country más rebelde, cruda y auténtica. Lejos de limitarse a los acordes de guitarra acústica y violín, la emisora cuenta con un atractivo añadido que encantará a los seguidores del humor satírico tan característico de la franquicia: los partes meteorológicos de Mud Dog Mike. Este intrépido reportero, autoproclamado amante (no demasiado secreto) de Delta, informa puntualmente de la situación atmosférica y las tormentas tropicales desde el asiento de su hidrodeslizador en plenos pantanos de Grassrivers, dotando a la transmisión de una personalidad arrolladora y costumbrista.

AfroBank FM y The Chamber 106.6: Vanguardia africana y metal destructivo

La apuesta de Rockstar por la diversidad musical global se materializa con AfroBank FM, una emisora que transporta al jugador directamente al corazón de los ritmos del gbedu. Al frente de este ambicioso proyecto se encuentran Burna y Palmsy, un inesperado y carismático dúo encargado de comisariar una selección exquisita que entrelaza los clásicos inmortales del siglo XX con joyas musicales inéditas y los sonidos contemporáneos más vanguardistas, destacando géneros como el amapiano y el 3-Step. Esta inclusión demuestra el empeño de los desarrolladores por reflejar las tendencias musicales globales más influyentes dentro del universo satírico de la saga.

Para los amantes de los decibelios más extremos, The Chamber 106.6 representa la respuesta definitiva a las plegarias de la comunidad rockera y metalera. El metal más destructivo ha aterrizado oficialmente en Leónida, y los jugadores podrán lanzarse al pogo virtual guiados por la maestría de DJ Kerry y DJ Tom. Su misión en las ondas consiste en explorar y rendir tributo a las raíces del género, abarcando desde el metal clásico de los 80 en adelante. Esta emisora promete convertirse en la banda sonora favorita de aquellos que busquen la máxima adrenalina mientras escapan de las autoridades a toda velocidad por las autopistas costeras de Vice City.

Flash FM y Dirty South Classics: El pop de Vice City y la identidad sureña

Ninguna entrega ambientada en el universo de Vice City podría considerarse completa sin un guiño a su legado estético y musical. Flash FM regresa como una auténtica institución de la música pop, adaptada a los nuevos tiempos pero manteniendo intacta esa esencia luminosa, bailable y veraniega. En esta ocasión, las voces de Robyn y Alex serán las encargadas de guiar a los oyentes a lo largo y ancho del Goodtime State, garantizando estribillos inolvidables y melodías diseñadas para acompañar las persecuciones bajo el sol caribeño de Leónida.

Por su parte, Dirty South Classics rinde homenaje a la cultura hip-hop de los estados del sur con una propuesta inconfundible. Cortesía de leyendas del género como Trick y Trina, la emisora combina altas dosis de hospitalidad sureña con el mejor rap regional y los clásicos del hip-hop más influyentes de las últimas décadas. Desde las playas más exclusivas hasta los barrios más humildes y castigados por la delincuencia, nadie representa la identidad cultural de Leónida y el Sur profundo con tanta autenticidad como este dúo de presentadores de lujo, consolidando un archivo sonoro que hará las delicias de los puristas del género urbano.

La revolución de los pódcasts bajo demanda y los auriculares inteligentes

Más allá de la radiodifusión tradicional, Grand Theft Auto VI introduce una transformación tecnológica en la jugabilidad que redefine el entretenimiento dentro del juego: los pódcasts bajo demanda. Por primera vez en la historia de la franquicia, los jugadores no tendrán que depender exclusivamente de la programación lineal de las emisoras mientras conducen sus vehículos. Gracias a la implementación de unos nuevos auriculares conectados al teléfono inteligente del protagonista, será posible disfrutar de programas de debate, entrevistas satíricas y contenidos humorísticos en formato pódcast tanto al volante como a pie, mientras se camina por la acera o se planea un golpe.

Esta evolución en la experiencia de audio refleja el cuidado obsesivo por el detalle que caracteriza al estudio de desarrollo, replicando los hábitos de consumo cultural de la sociedad contemporánea. Los pódcasts complementarán la narrativa ambiental del mundo abierto, profundizando en las excentricidades, los escándalos políticos y la cultura pop decadente que definen el estado de Leónida. Con este adelanto de seis emisoras y la promesa de revelar próximamente más detalles sobre la música original dinámica, Rockstar Games consolida las bases de un apartado sonoro que promete marcar un antes y un hito en la historia de la industria del videojuego.

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