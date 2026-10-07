Screamer: Nuevo Parche Introduciendo Control de un solo Stick

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Continuando con su soporte post-lanzamiento para Screamer, Milestone ha lanzado hoy una nueva actualización que incluye el muy solicitado modo de control Single Stick, junto con mejoras en la jugabilidad y ajustes de equilibrio de personajes inspirados en los comentarios de la comunidad.

Diseñada para hacer el juego más accesible para los recién llegados, la nueva opción Single Stick permite a los jugadores dirigir y derrapar usando un único stick de mando en todos los modos de juego. Aunque el esquema de control Twin Stick sigue siendo la forma recomendada de experimentar Screamer y disfrutar plenamente de su sistema ECHO, el nuevo modo ofrece una alternativa más familiar para quienes dan sus primeros pasos en el juego.

La actualización también introduce más refinamientos en la experiencia general, incluyendo una nueva forma de desbloquear personajes de la Tripulación de Torneo, dando a los jugadores más libertad en su progreso en el juego. Varios Gritones también han recibido ajustes de equilibrio destinados a refinar la experiencia competitiva y fomentar una mayor variedad en la selección de personajes.

Os dejamos nuestro análisis del juego Screamer

Las notas completas del parche están disponibles a continuación:

Nuevo modo de control – Stick único

Ahora los jugadores pueden seleccionar un nuevo modo de control que combina Dirección y Derrape en un solo stick. Esto puede cambiarse desde el Twin Stick predeterminado desde el menú de opciones fuera de las carreras.

General

La cámara de juego seleccionada en una carrera ahora se configurará como la cámara predeterminada para las siguientes carreras.

Se añadió una nueva condición de desbloqueo para los personajes de la Tripulación del Torneo: los jugadores ahora pueden desbloquearlos en cualquier modo de juego tras haber desbloqueado a todos los demás personajes y circuitos.

El torneo

Revisé todos los diálogos para eliminar líneas de suspensión innecesarias.

Personajes

Roisin Umbral de velocidad del SGU aumentado de 230 km/h a 240 km/h Disminución de la generación de sincronización SGU de 2,3 a 2,1 Disminución de la velocidad de salida de la cabecera de 255 km/h a 245 km/h

Keiji Mayor entrega de potencia a bajas revoluciones en todas las marchas

Gregor Reducción del umbral de velocidad de la SGU de 237,5 km/h a 227,5 km/h

Ritsuko Disminución de la potencia de par cuando se está en Overdrive Reducción de barras de sincronización de 5 a 4 Reducción de Sincronización generada por su habilidad de 2,5 a 2

Locutor La pérdida de hype en un strike fallido se redujo de 0,8 a 0,4 La pérdida por bombo por colisión se redujo de 0,33/0,495/1,75/2,45/3,5/4,725 a 0/0/0,5/0,5/1/1 Reducción del umbral de velocidad de la SGU de 235 km/h a 223 km/h

Señor A Disminución de la potencia de par cuando se está en Overdrive



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