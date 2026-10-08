¡Scooters, el 5.º aniversario y mucho más te esperan esta temporada de otoño!

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Riders Republic, cuya temporada 20 ya está disponible, trayendo a la República todo el espíritu del otoño, incluyendo un nuevo vehículo de tipo scooter, una nueva colaboración con Spyder, Element, Authentic Brands Group y las marcas de scooters Ethic y Envy, además de muchas otras novedades.

Pero esto no es todo, porque el juego celebra su quinto aniversario y los 17 millones de jugadores acumulados, y lo hace con eventos especiales por tiempo limitado, recompensas dentro del juego y un fin de semana gratuito.

¡La temporada 20 ya está disponible en Riders Republic! Esta temporada viene cargada de contenido increíble. Comenzamos con la última incorporación a nuestra lista: ¡el Scooter! Desarrollado en colaboración con los atletas profesionales Timon Pharabod y Jonathan Perroni, el equipo trabajó arduamente para ofrecer una experiencia asombrosa y auténtica. Dos marcas icónicas de Scooters se unen a la aventura, Ethic y Envy, junto con nuestro modelo Full Send. Da lo mejor de ti en nuestro UGE creado por desarrolladores y colócate entre los 10 mejores de la clasificación para ganar un Scooter Dorado. ¡Explora una extensa lista de trucos y recorre eventos y parques en la República! No olvides jugar en 11 eventos conocidos, accesibles para todos los que compren el Scooter.

¡Pero eso no es todo! Riders Republic celebra su quinto aniversario este año. Prepárate para desbloquear un montón de recompensas exclusivas durante toda la temporada. Consigue recompensas con temática de Ubisoft completando la progresión de la temporada, con juegos como The Crew, Just Dance, Rayman, Brawlhalla y muchos más.

Y aún hay más que contar sobre el aniversario. Todo se revelará el 20 de octubre a las 18:00 CET / 9:00 PT durante nuestra transmisión en directo de aniversario en twitch.tv/Ubisoft . Mantente atento a los anuncios, revelaciones, invitados especiales y mucho más.