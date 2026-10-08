Revolución en la telefonía móvil: OPPO rompe todos los esquemas con el lanzamiento mundial en España de la serie Find X10 y su triple sensor de 200 MPx

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OPPO rompe los esquemas de la telefonía móvil con el anuncio mundial de la serie Find X10 en España, destacando por su inédita triple cámara de 200 MP y su alianza con Hasselblad. Con una batería descomunal de silicio-carbono, procesador de 2 nm y un sistema fotográfico sin rival, el nuevo OPPO Find X10 Pro Max se corona como el rey indiscutible de la gama alta de 2026

La serie OPPO Find X10 se lanzará a nivel mundial el 21 de octubre con la primera triple cámara de 200MP y una nueva generación de imagen fiel a lo que ves

La serie OPPO Find X10 incorpora el nuevo LUMO True Image Engine, el motor de imagen de última generación de OPPO

Todos los usuarios que quieran hacerse con un nuevo dispositivo de la serie Find X10 pueden pre reservar con hasta 200 € de descuento y un regalo a elegir

OPPO ha anunciado hoy que sus nuevos smartphones insignia, la serie OPPO Find X10, se lanzarán a nivel mundial el próximo 21 de octubre en Mallorca (España). Posicionada como “Cámaras de 200MP. Fiel a lo que ves”, y diseñada para ser una cámara Hasselblad True-to-Life, la nueva serie combina el hardware de cámara líder en la industria con el motor de imagen de última generación LUMO True Image Engine, marcando así un nuevo capítulo en la búsqueda de OPPO por una fotografía fiel a la realidad.

“La serie Find X refleja nuestra incansable búsqueda de una fotografía móvil excepcional”, ha declarado Pete Lau, vicepresidente sénior y director de producto de OPPO. “Junto con Hasselblad, damos un importante paso adelante con la serie Find X10, aportando un nivel de detalle, color y tono ultrarrealistas a la fotografía cotidiana. Basta con abrir la cámara y capturar el momento tal y como se ve, sin necesidad de ajustes adicionales”.

Diseño inspirado en Hasselblad para una estética de cámara icónica

Los nuevos modelos de Find X10 mantienen el diseño minimalista característico de la serie Find X, con materiales de primera calidad y detalles cuidadosamente elaborados. Su novedoso diseño sin bordes incorpora un cristal esculpido de una sola pieza que se integra de forma fluida en el módulo de cámaras, suavizando el impacto visual del relieve de la cámara para ofrecer un aspecto limpio y coherente.

El OPPO Find X10 Pro Max en el acabado blanco se inspira en el diseño de las cámaras clásicas. Su módulo de cámaras LUMO Island presenta un acabado metálico en plata mate y alberga la cámara True Color de nueva generación junto con un sistema de doble flash, complementado con detalles moleteados y el característico anillo naranja mate distintivo de Hasselblad. En la parte posterior, un suave cristal mate se combina con un sutil patrón inspirado en acabados textiles en un distinguido acabado en dos tonos.

Por su parte, el Find X10 estará disponible en los colores Azul, Coral y Gris niebla, mientras que el Find X10 Pro Max llegará en Gris titanio y Blanco.

Fotografía tomada con la cámara ultra gran angular x0.5 del OPPO Find X10 Pro Max

Cámaras de 200 MP: doble cámara por primera vez en la versión estándar y triple cámara, primera de la industria

La serie combina este diseño elegante con un gran salto en el hardware de imagen. El Find X10 incorpora un sistema de cámara doble de 200 MP pionero en su categoría y co-desarrollado con Hasselblad, mientras que, el Find X10 Pro Max va aún más allá con el primer sistema de cámara triple de 200 MP de la industria, llevando sensores de 200 MP a las cámaras ultra gran angular, principal y teleobjetivo por primera vez en un smartphone.

Fotografía tomada con la cámara principal x1 del OPPO Find X10 Pro Max

Para sacar el máximo partido a su hardware fotográfico, OPPO estrena su solución de fotografía computacional de última generación: LUMO True Image Engine. Esta tecnología combina la experiencia de OPPO en imagen con la representación de tonos naturales del Modo Maestro, respaldada por la precisa información de color capturada por la cámara True Color Camera. LUMO True Image Engine ofrece detalles auténticos, colores precisos, tonos de piel reales y tonos naturales. Desde los matices en los tonos de piel y las texturas finas hasta el contraste natural de la escena, de esta manera, las imágenes se mantienen fieles al momento tal y como se recuerda.

Fotografía tomada con la cámara teleobjetivo 3x del OPPO Find X10 Pro Max

Vídeo profesional de nivel superior, con capacidades líderes en la industria

La serie Find X10 también aporta una importante mejora en el ámbito del vídeo. En el Find X10 Pro Max, sus tres cámaras traseras admiten grabación de vídeo en 4K a 120 fps y 8K a 30 fps, mientras que el Find X10 ofrece estas mismas capacidades en sus dos cámaras de 200 MP. Asimismo, la serie Find X10 introduce la función Open Gate Capture, que utiliza toda la superficie de captura del sensor para abarcar una mayor extensión de la escena y ofrecer a los creadores más libertad a la hora de recortar y reencuadrar las imágenes en post-producción para formatos horizontales, verticales u otros.

Potencia líder con chipset de 2 nm, autonomía prolongada y experiencia más fluida

El rendimiento de la serie Find X10 corre a cargo de los procesadores insignia de MediaTek. El Find X10 cuenta con el procesador MediaTek Dimensity 9600M, mientras que el Find X10 Pro Max se sitúa entre los primeros smartphones en equipar el MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm, ofreciendo un gran salto tanto en rendimiento como en eficiencia energética.

Ambos modelos incorporan una batería de silicio-carbono de 7150 mAh de OPPO[1], ofreciendo hasta dos días de uso habitual con una sola carga. Diseñada para garantizar una durabilidad a largo plazo, la batería también está concebida para retener más del 80 % de su capacidad original tras cinco años de uso convencional[2].

Además, la serie Find X10 también integra la última versión del sistema operativo ColorOS 17, que aporta una apariencia renovada y experiencias cotidianas más inteligentes. Su nuevo diseño Living Flow Design combina un aspecto visual refinado con interacciones fluidas, mientras que la función AI Mind Pilot con Agent Mode conecta la IA basada en agentes con los archivos y fotos del teléfono, ayudando a los usuarios a realizar tareas complejas con una sola instrucción.

OPPO desvelará las especificaciones completas, precios y disponibilidad, junto con más innovaciones de esta serie, durante el evento de presentación mundial que se celebrará en Mallorca el próximo 21 de octubre.

Debut en la alfombra roja del BFI London Film Festival

OPPO también ha anunciado que la serie OPPO Find X10 es el socio oficial de imagen móvil del BFI London Film Festival, uno de los festivales de cine públicos más grandes del mundo, que se celebra del 7 al 18 de octubre. Ya sea capturando las llegadas de gran relevancia en la alfombra roja o las recepciones íntimas tras las proyecciones, el OPPO Find X10 y el Find X10 Pro Max aportan una refinada filosofía de imagen «True-to-Life» a cada foto y vídeo que toman, impulsados por un sistema de cámara de 200 MP y el LUMO Color Engine para representar con precisión los tonos de más piel naturales, los contrastes de iluminación y los sutiles detalles faciales, incluso en condiciones de iluminación intensa.

Promoción exclusiva de pre-reserva en la tienda oficial de OPPO

Para generar expectación de cara al lanzamiento oficial, OPPO España ha puesto en marcha su promoción de reserva más exclusiva y ambiciosa del año, que estará disponible por tiempo limitado a través de su tienda online oficial y viene cargada de ventajas exclusivas para los primeros compradores.

Desde hoy hasta el 21 de octubre a las 4:50 PM, los usuarios podrán disfrutar de las siguientes ventajas:

Realizando un pago de tan solo 49 € en concepto de pre-reserva, los usuarios recibirán un cupón de hasta 200 € de descuento aplicable directamente en la compra de los nuevos dispositivos de la serie Find X10.

en concepto de pre-reserva, los usuarios recibirán un cupón de aplicable directamente en la compra de los nuevos dispositivos de la serie Find X10. Regalo a elegir (1 entre 3): Los clientes que reserven el dispositivo podrán elegir de forma totalmente gratuita uno de estos tres productos del ecosistema OPPO: OPPO Hasselblad Teleconverter Kit OPPO Watch X3 OPPO Pad Neo

Los clientes que reserven el dispositivo podrán elegir de forma totalmente gratuita uno de estos tres productos del ecosistema OPPO: Bonificación por entrega de un terminal antiguo: Hasta 250€ adicionales al entregar tu antiguo smartphone

Un 15% de descuento adicional exclusivo para los estudiantesEsta oferta de pre reserva estará disponible por tiempo limitado en el e-commerce oficial

Preguntas frecuentes (FAQ)

¿Cuándo se lanzará oficialmente la serie OPPO Find X10 a nivel mundial?

El evento de presentación global tendrá lugar el próximo 21 de octubre de 2026 desde Mallorca (España), donde se desvelarán todos los detalles de disponibilidad y precios definitivos.

¿Qué novedad principal aporta el OPPO Find X10 Pro Max en fotografía?

Se trata del primer smartphone de la industria en incorporar un sistema de triple cámara de 200 megapíxeles reales, equipando este sensor tanto en la lente principal como en el ultra gran angular y en el teleobjetivo periscópico.

¿Qué procesador equipa la nueva familia insignia de OPPO?

El modelo avanzado Find X10 Pro Max integra el procesador MediaTek Dimensity 9600 Pro de 2 nm, mientras que el modelo estándar monta el solvente chip MediaTek Dimensity 9600M.

¿Qué ventajas incluye la campaña de pre-reserva en España?

Realizando un depósito previo de 49 €, los usuarios obtienen hasta 200 € de descuento directo, un regalo a elegir entre un kit fotográfico Hasselblad, un smartwatch o una tablet, bonificaciones por entregar un móvil viejo y un 15% extra para estudiantes.

¿Cuál es la capacidad de la batería de estos nuevos dispositivos?

La serie incorpora baterías de última generación de silicio-carbono con 7.150 mAh de capacidad (hasta 8.000 mAh en mercados globales para la variante Pro Max), diseñadas para ofrecer dos días de autonomía y conservar más del 80% de salud tras cinco años de uso.