Onimusha: Way of the Sword redefine el Hack and Slash en PS5 Pro: análisis, rendimiento técnico y el renacer de una leyenda de Capcom

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El regreso de una de las franquicias más queridas de la época dorada de PlayStation era un deseo constante entre los entusiastas de la acción y la fantasía oscura feudal. Tras casi dos décadas en un letargo que parecía definitivo, Capcom ha dado un golpe sobre la mesa con Onimusha: Way of the Sword, una reimaginación absoluta que no solo rescata las raíces de la saga, sino que redefine por completo los estándares del género hack and slash técnico. El juego es brutal y lo disfrutaresmos los más frikis. Diseñado desde cero para aprovechar al máximo la arquitectura de PlayStation 5 Pro, este título se consolida como un triunfo incontestable. El mercado no ha tardado en responder: con más de un millón de copias vendidas en su primer día en las tiendas de todo el mundo, la nueva aventura de samuráis y demonios genma se erige como el éxito definitivo del año. Y es que Capcom lleva un años de record y todos sus juegos como el Resident Evil Requiem , Pragmata y Onimusha: Way of the Sword van a optar al juego del año 2026 seguro.

Analizamos en profundidad la nueva obra maestra de Capcom ejecutada en PS5 Pro, evaluando su apartado visual, potencia sonora, jugabilidad milimétrica, narrativa atrapante y una duración que colmará las expectativas de los jugadores más exigentes.

Onimusha: Way of the Sword y primer gameplay

El renacer del samurái en la era moderna de los videojuegos

El éxito de Capcom durante los últimos años no es una casualidad. Tras revitalizar franquicias emblemáticas como Resident Evil, Monster Hunter y Street Fighter, el sello japonés tenía una asignatura pendiente con los videojuegos de acción y espada de corte histórico. Durante años, títulos de la competencia como Sekiro: Shadows Die Twice, Nioh o Ghost of Tsushima dominaron el panorama del Japón feudal. Sin embargo, con Onimusha: Way of the Sword, la desarrolladora demuestra que el rey de los choques de katana y el combate técnico ha vuelto para reclamar su trono.

La trama nos traslada a un período Sengoku alternativo empapado de magia negra, conspiraciones políticas y una presencia demoníaca opresiva. Encarnamos a un guerrero samurái marcado por el destino que obtiene el legendario Guantelete Onimusha, una reliquia capaz de absorber las almas de los genma derrotados para potenciar sus habilidades, imbuir las armas con elementos de la naturaleza y desencadenar transformaciones devastadoras.

A diferencia de los títulos clásicos con cámaras fijas y escenarios pre-renderizados, esta nueva entrega abraza una perspectiva en tercera persona con cámara dinámica sobre el hombro. Este cambio de enfoque no distorsiona la esencia original; al contrario, acentúa la sensación de peligro constante, la inmersión dentro del mundo y la escala monumental de las batallas contra jefes finales.

Potencia gráfica sin precedentes en PS5 Pro: el motor RE Engine al límite

El apartado visual de Onimusha: Way of the Sword en PlayStation 5 Pro es, sencillamente, un espectáculo fotorrealista que sienta un nuevo precedente dentro del catálogo de la consola de Sony gracias a su afamado motor gráfico RE Engine que luce espectacular. Gracias al uso de la última evolución del motor RE Engine, combinado con la tecnología de escalado por inteligencia artificial PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) y el sombreado por trazado de rayos (Ray Tracing) acelerado por hardware, el juego presenta una calidad de imagen nítida, limpia y libre de artefactos visuales. La sagre el barro, lo efectos ambientales o la ropa hace que sea uno de los juegos más realistas que podemos jugar,

Iluminación global y trazado de rayos en tiempo real

En PS5 Pro, el título ofrece dos modos de visualización principales, aunque el modo Rendimiento Pro es la auténtica estrella de la función:

Modo Rendimiento Pro (60 FPS estables a resolución 4K reescalada mediante PSSR): Es la opción recomendada para disfrutar de la experiencia de juego fluida que exige un combate tan preciso. La fluidez es absoluta, sin caídas de fotogramas ni siquiera en los enfrentamientos multitudinarios o durante las complejas transformaciones demoníacas llenas de partículas. Modo Calidad Pro (30 FPS a 4K nativos con Ray Tracing completo): Maximiza los reflejos en tiempo real sobre charcos de sangre, superficies metálicas de las armaduras y hojas pulidas de las katanas, junto con una oclusión ambiental de máxima precisión.

La dirección artística combina con maestría el rigor histórico en la arquitectura de templos, castillos y aldeas feudales con la fantasía oscura visceral propia de la saga. Las texturas en las telas de las vestimentas, el desgaste en el acero de las espadas y el modelado de los personajes principales alcanzan cotas de detalle asombrosas. Destaca especialmente el tratamiento de la sangre y el barro, que impregnan dinámicamente la vestimenta del protagonista a medida que avanzamos en las contiendas.

La gestión del color contrapone la belleza poética de las hojas de cerezo al viento y los atardeceres dorados sobre las montañas de Kioto con la tétrica oscuridad de las cavernas demoníacas, iluminadas únicamente por el resplandor elemental de nuestras armas y los ojos carmesí de las huestes enemigas.

Un paisaje sonoro inmersivo y una banda sonora épica

El trabajo de audio en Onimusha: Way of the Sword no se queda atrás en términos de ambición técnica y artística. Diseñado minuciosamente para aprovechar la tecnología Tempest 3D AudioTech del chip de sonido de PlayStation 5, el juego sumerge al jugador en una atmósfera envolvente donde cada sonido proporciona información táctica crucial durante la partida.

Audio 3D espacial y diseño foley de máxima precisión

Con unos auriculares compatibles, es posible situar con exactitud milimétrica la procedencia de cada amenaza en un plano de 360 grados:

Posicionamiento enemigo: Escucharás los pasos pesados de un oficial genma acercándose por la espalda, el silbido de una flecha envenenada surcando el aire desde una azotea lateral o el murmullo de los espectros que acechan en la penumbra.

Sonido de impacto y choque de aceros: El trabajo de foley es estratosférico. El choque entre dos katanas produce un chasquido metálico resonante que transmite el peso y la tensión de cada estocada. El sonido del acero cortando la carne enemiga y el flujo de absorción del Guantelete Onimusha ofrecen un feedback sonoro sumamente gratificante.

Banda sonora memorable: La composición musical fusiona con maestría instrumentos tradicionales japoneses —como el shamisen, el shakuhachi y los majestuosos tambores taiko— con orquestaciones sinfónicas de corte épico y matices electrónicos oscuros durante los enfrentamientos contra los jefes más imponentes.

Asimismo, el juego incluye un doblaje sobresaliente al español con actores de voz de primer nivel, así como la opción de disfrutar de las voces originales en japonés con subtítulos adaptados, lo que acentúa la inmersión en el contexto histórico y dramático de la aventura.

Jugabilidad refinada: la maestría del combate ‘Isshin’ y la absorción de almas

El núcleo jugable de Onimusha: Way of the Sword es donde Capcom demuestra su maestría indiscutible en la creación de sistemas de combate profundos, satisfactorios y enormemente gratificantes. Si bien títulos como Sekiro: Shadows Die Twice establecieron un listón altísimo en la mecánica de desvíos y postura, el equipo de desarrollo de Capcom ha logrado construir una propuesta que rivaliza cara a cara con el título de FromSoftware, aportando un dinamismo y una variedad táctica propios de la franquicia Onimusha.

El regreso del contraataque crítico: el arte del ‘Isshin’

La mecánica estrella de la franquicia, el Isshin (el contraataque instantáneo ejecutable justo en el milisegundo previo a recibir un impacto enemigo), regresa en esta entrega más estilizada y espectacular que nunca. Ejecutar un Isshin con éxito congela por una fracción de segundo la pantalla en un destello blanco y carmesí, permitiendo asestar un golpe letal que decapita o cercena al rival al instante.

En Way of the Sword, el sistema se amplía con varias vertientes tácticas:

Isshin en Cadena ( Chain Isshin ): Tras realizar un contraataque exitoso, si hay más enemigos rodeándote, puedes encadenar tajos críticos consecutivos hacia los objetivos adyacentes manteniendo un ritmo de pulsación perfecto.

Parry y Desvío de Postura: Para los jugadores menos arriesgados, existe un sistema de parry tradicional que desgasta la postura del enemigo hasta dejarlo vulnerable a ejecuciones finales visualmente impactantes.

Uso del DualSense: La vibración háptica del mando de PS5 transmite la resistencia del bloqueo, mientras que los gatillos adaptativos ofrecen una tensión física graduable según el peso del arma equipada o la fuerza al tensionar un arco de combate.

Arsenal variado y poderes elementales del Guantelete Onimusha

El jugador no depende únicamente de una katana estándar. A lo largo de la aventura, desencadenamos un repertorio de armas imbuidas de magia elemental que cambian drásticamente el estilo de juego y el conjunto de movimientos (moveset):

Arma Elemento asociado Estilo de combate y uso táctico Raizen Rayo / Electricidad Katana rápida ideal para duelos uno contra uno; permite realizar estocadas veloces que aturden temporalmente al rival. Enryu Fuego / Incendio Gran mando o mandoble pesado enfocado en el control de masas y en infligir daño destructivo en área. Hyorin Hielo / Congelación Lanza de gran alcance que permite congelar las extremidades de los enemigos y mantener la distancia de seguridad. Shippu Viento / Torbellino Cuchillas dobles hiperrápidas orientadas a combos aéreos y esquivas con teletransporte.

La gestión estratégica de las almas

El ciclo de juego mantiene la recolección de almas mediante el Guantelete Onimusha. Durante el combate o al finalizar con las amenazas, mantenemos presionado un botón para absorber diferentes tipos de orbes flotantes:

Almas Rojas: Sirven como moneda de experiencia para mejorar el nivel de las armas, perfeccionar armaduras y desbloquear nuevos combos en el árbol de habilidades.

Almas Amarillas: Restauran la barra de salud del protagonista en mitad de la batalla.

Almas Azules: Recargan la barra de magia elemental necesaria para ejecutar los ataques especiales devastadores.

Almas Púrpuras: Al reunir cinco esferas púrpuras, el guerrero entra en el estado Onimusha, una transformación demoníaca temporal que otorga invencibilidad y un poder destructivo salvaje.

Narrativa, ambientación y construcción de mundo: mito e historia entrelazados

El argumento de Onimusha: Way of the Sword logra un equilibrio ideal entre el drama de época, el folklore mitológico japonés y los giros argumentales de la fantasía oscura. La narrativa no es un mero pretexto para encadenar combates; cuenta con un guión sólido respaldado por secuencias cinemáticas de factura cinematográfica dirigidas con un ritmo vertiginoso.

La trama profundiza en la ambición humana, la traición entre clanes feudales y el precio que debe pagarse al pactar con fuerzas oscuras para obtener el poder terrenal. El villano principal, un poderoso señor de la guerra poseído por un soberano genma, se erige como una amenaza imponente cuyas motivaciones se van desgranando a lo largo de los capítulos.

A lo largo del viaje, el protagonista estará acompañado por un elenco de secundarios memorables, desde kunoichis expertas en el sigilo e infiltración hasta monjes guerreros y artesanos de armas que nos ayudarán a desvelar los secretos que alberga el mapa interconectado del juego.

El diseño de niveles abandona la estructura estrictamente lineal de los entregas originales para ofrecer una fórmula semiabierta con matices de metroidvania. El jugador explorará castillos llenos de trampas, bosques neblinosos, fortalezas infestadas y templos olvidados. Muchas zonas requerirán resolver acertijos tradicionales —un guiño indispensable a los puzles de números y mecanismos clásicos de la saga— o conseguir armas elementales específicas para desbloquear accesos anteriormente sellados.

Duración, rejugabilidad y contenido endgame: decenas de horas de desafío

El volumen de contenido de Onimusha: Way of the Sword supera con creces lo visto en entregas anteriores de la franquicia, ofreciendo una experiencia densa, rejugable y sumamente generosa con el jugador.

¿Cuánto dura ‘Onimusha: Way of the Sword’?

Historia principal: Completar la campaña en un nivel de dificultad estándar toma entre 22 y 28 horas , dependiendo de la destreza del jugador con el sistema de parry y el tiempo dedicado a explorar las áreas secundarias.

Completistas y 100%: Para los jugadores que busquen encontrar todas las reliquias, resolver todos los puzles de cofres con acertijos, subir al máximo el nivel de todas las armas y derrotar a los jefes opcionales, la duración se extiende fácilmente por encima de las 45 o 50 horas.

El icónico Reino Oscuro y el modo Nueva Partida Plus

Una vez finalizada la historia principal, el juego demuestra su verdadero valor rejugable mediante varios modos de juego adicionales:

El Reino Oscuro (Dark Realm): La mítica mazmorra de supervivencia de la saga regresa con más de 50 niveles de profundidad descendente. En ella nos enfrentamos a oleadas enemigas cada vez más brutales con el objetivo de obtener las armas definitivas y materiales de mejora exclusivos. Es un auténtico test de estrés para las habilidades de combate del jugador. Nueva Partida Plus (New Game Plus): Permite reiniciar la historia conservando todo el equipamiento, nivel de armas y habilidades desbloqueadas, pero ajustando la agresividad y los patrones de ataque de los enemigos a un nivel de desafío muy superior. Modo Dificultad Crítica (Ittai Shiro / One Hit Mode): Un modo extremo pensado para los maestros del Isshin, donde tanto los enemigos como el protagonista caen derrotados de un solo golpe certero. Desafíos de Tiempo y Galería Unlocks: Se incluyen trajes alternativos clásicos, bocetos de arte conceptual y la posibilidad de cambiar la apariencia visual de las armas por versiones retro.

Un éxito de ventas incontestable en su debut global

El impacto comercial de Onimusha: Way of the Sword ha sobrepasado incluso las previsiones más optimistas de la propia Capcom. Superar la cifra del millón de unidades vendidas en sus primeras 24 horas en el mercado confirma que el interés por las experiencias single-player de acción de altísima calidad técnica está más vivo que nunca.

El público y la crítica especializada como la nuestra han coincidido de forma unánime: la valentía de Capcom al resucitar una marca legendaria respetando sus raíces e incorporando avances mecánicos y gráficos de vanguardia ha sido recompensada con un triunfo rotundo. Este éxito no solo consolida el gran momento de forma de la compañía nipona, sino que garantiza el futuro de la saga Onimusha para los próximos años.

Veredicto: la consolidación de una obra maestra del hack and slash

El regreso de Onimusha no solo cumple con las expectativas acumuladas durante casi veinte años, sino que las rebasa ampliamente en todos sus apartados. Onimusha: Way of the Sword es un triunfo incontestable de Capcom, una obra maestra de la acción que se sitúa de inmediato en el olimpo de los mejores juegos de la generación.

Su sistema de combate desborda precisión, dinamismo y satisfacción; su apartado técnico en PS5 Pro es un despliegue de músculo gráfico sin fisuras gracias al uso certero de PSSR y Ray Tracing; y su propuesta sonora y narrativa atrapa desde el primer minuto hasta los créditos finales. Tanto para los nostálgicos que disfrutaron de las entregas originales en PS2 como para los nuevos jugadores apasionados por los desafíos de espada y el folklore japonés, Onimusha: Way of the Sword en Amazon por 86.90 euros es una compra absolutamente imprescindible para este año 2026. El rey del corte certero de katana ha vuelto, y su reinado promete ser memorable.

Pros y Contras

Lo mejor:

El sistema de combate y el retorno del Isshin , más pulidos, técnicos y gratificantes que nunca.

Rendimiento espectacular en PS5 Pro a 60 FPS rocosos con una calidad visual fotorrealista.

Uso magistral del audio 3D y de las funciones hápticas del mando DualSense.

Excelente variedad de armas elementales, jefes memorables y contenido endgame duradero.

Dirección artística sobrecogedora que combina historia y fantasía oscura.

Lo mejorable: