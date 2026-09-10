Knights Peak y Windup Games revelan la fecha de lanzamiento de Hela: of Mice & Magic

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Hoy Knights Peak y Windup Games revelan la fecha de lanzamiento de Hela: of Mice & Magic

Knights Peak y Windup Games han anunciado oficialmente la fecha de lanzamiento de Hela: of Mice & Magic. Esta entrañable aventura de mundo abierto llegará el 1 de diciembre de 2026 a Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5 y Xbox Series X (en formato digital y en una edición física limitada), así como en formato digital para Xbox Series S y PC.

Para acompañar el anuncio, se ha presentado un espectacular tráiler cinemático en CGI que profundiza en el lore y el folklore nórdico del juego, anticipando una emotiva historia donde «los corazones más pequeños laten con más fuerza».

La edición coleccionista «Harmony Edition» llega en formato físico

Además de la versión digital, los jugadores podrán hacerse con la exclusiva Harmony Edition, una edición física limitada pensada para coleccionistas que incluye:

Juego físico para Nintendo Switch™ 2, PlayStation®5 o Xbox Series X.

Banda sonora digital completa , compuesta por Frida Johansson y Henrik Oja.

Libro de arte de 48 páginas con bocetos e imágenes inéditas del desarrollo.

Póster reversible con el mapa detallado del mundo.

Set de pegatinas exclusivas y caja especial de coleccionista.

Una mágica aventura de mundo abierto

En Hela: of Mice & Magic, los jugadores encarnan a un pequeño pero ágil ratón que debe ayudar a una benévola bruja a cuidar de sus tierras. La propuesta ofrece exploración en solitario o cooperativa a través de bosques, prados y humedales, haciendo uso de una mochila mágica que permite planear, trepar e interactuar con el entorno de formas relajantes e innovadoras.

Hela: of Mice & Magic estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2026.