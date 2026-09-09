Hoy, SQUARE ENIX ha anunciado y lanzado CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION para Nintendo Switch™ 2 y Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- – para PlayStation®5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, XBOX Series X|S y PC a través de Steam®. Los fans también han podido disfrutar de un primer vistazo a Romancing SaGa 3: Destinies United, que se lanzará 16 de febrero de 2027, así como de una nueva demo jugable gratuita de DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World, que ya está disponible para su descarga en todas las plataformas.
ROMANCING SAGA 3 REMAKE, DRAGON QUEST MONSTERS: THE WITHERED WORLD DEMO ENTRE LOS MUCHOS ANUNCIOS DE SQUARE ENIX EN EL ÚLTIMO NINTENDO DIRECT
Además, sorpresas con Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- y una versión para Nintendo Switch 2 de CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION
Hoy, SQUARE ENIX ha anunciado y lanzado CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION para Nintendo Switch™ 2 y Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD– – para PlayStation®5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, XBOX Series X|S y PC a través de Steam®. Los fans también han podido disfrutar de un primer vistazo a Romancing SaGa 3: Destinies United, que se lanzará 16 de febrero de 2027, así como de una nueva demo jugable gratuita de DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World, que ya está disponible para su descarga en todas las plataformas.
Más detalles sobre todos estos emocionantes anuncios:
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION
De cara al esperado lanzamiento de FINAL FANTASY VII REVELATION, la tercera y última entrega de la serie de remakes aclamada por la crítica de FINAL FANTASY VII, descubre los acontecimientos iniciaron todo en CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION, ya disponible en Nintendo Switch 2.
No te pierdas el tráiler de CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION para Nintendo Switch 2:
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION da nueva vida a esta popular historia con una completa renovación gráfica en HD de los modelos de los personajes y su la interfaz; diálogos totalmente doblados al inglés y japonés; y un sistema de combate actualizado y optimizado, con la posibilidad de activar Límites e Invocaciones.
Como parte de la celebración del lanzamiento, CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION está disponible con un descuento del 30 % por tiempo limitado. La oferta finaliza el 23 de septiembre de 2026 a las 11:59, hora local.
CRISIS CORE –FINAL FANTASY VII– REUNION está disponible para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PS5, PS4, XBOX Series X|S, consolas XBOX One y PC.
DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World
Ya está disponible una demo gratuita para fans de DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC a través de Steam y XBOX en PC. La demo incluye el primer capítulo del juego e introduce a los jugadores al variopinto elenco de personajes de este RPG, sus atractivos sistemas de combate, la posibilidad de sintetizar nuevos monstruos y sus amplias mecánicas de exploración. 8 de los monstruos de la demo podrán transferirse al juego completo el 3 de diciembre de 2026.
La nueva incorporación a la serie DRAGON QUEST MONSTERS, DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World cuenta con una amplia colección de más de 500 monstruos nuevos y los favoritos de los fans, gráficos renovados y una atractiva narrativa que sigue a las dos protagonistas, Bianca y Nera, mientras emprenden un viaje para devolver la vida al mundo de Witherwood. No es necesario haber jugado a anteriores títulos de DRAGON QUEST MONSTERS para adentrarse en esta nueva y divertida aventura repleta de monstruos.
No te pierdas el nuevo tráiler de DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World:
Las reservas para DRAGON QUEST MONSTERS: The Withered World ya están disponibles en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC vía Steam y XBOX en PC. Para más información, visita https://www.dragonquest.com/dqmtww/en_US/.
Romancing SaGa 3: Destinies United
De los creadores de Trials of Mana y Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven llega Romancing SaGa 3: Destinies United, un remake completamente en HD del clásico RPG por turnos, basado en los característicos escenarios Freeform y las narrativas ramificadas de la franquicia. Con nuevos gráficos en HD, con las composiciones originales a cargo del legendario Kenji Ito, voces en japonés e inglés, tanto los fans del original como quienes busquen una aventura desafiante encontrarán muchísimo por descubrir en Romancing SaGa 3: Destinies United.
No te pierdas el trailer de Romancing SaGa 3: Destinies United :
Ambientado en un devastado mundo en un ciclo cósmico conocido como el Ascenso de Morastrum, que acaba cada 300 años con todos los nacidos en ese mismo ciclo, salvo uno, un niño conocido como El Niño del Destino. Años después el mal regresa con la intención de reabrir las Puertas del Abismo y sumir al mundo en la ruina. En su viaje para salvar el mundo, los jugadores podrán elegir qué tierras visitar, qué historias seguir y en qué orden enfrentarse a los enemigos, garantizando una aventura única en cada partida.
Romancing SaGa 3: Destinies United llegará el 16 de febrero de 2027 a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S y PC vía Steam y XBOX para PC. Ya se puede reservar en todas las plataformas.
Para más información, visita https://www.square-enix.com/saga/en-us/games/romancing-saga-3-destinies-united/.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD-
Un encantador remaster del querido spin-off de DRAGON QUEST de 1993, que nunca se había lanzado fuera de Japón, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- sigue las aventuras de Torneko, el comerciante de armas de DRAGON QUEST IV, mientras persigue su sueño de regentar la mejor tienda de objetos del mundo. Ambientado en un cuento ilustrado creado por el artista Naoki Ikushima, este remaster del spin-off incluye gráficos actualizados en HD, una nueva cinemática de apertura, nuevas mejoras de calidad de vida y funciones de streaming exclusivas de la versión de Steam.
No te pierdas el tráiler de Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD:
Conocido por haber dado el pistoletazo de salida al género roguelike en Japón, Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- ofrece una aventura rejugable en la que los jugadores se adentrarán en peligrosas mazmorras que cambian constantemente para encontrar tesoros y escapar con ellos, ayudando así a hacer crecer la tienda de Torneko.
En las mazmorras, cada acción que realiza Torneko —ya sea moverse, atacar o utilizar un objeto— brinda a los monstruos la oportunidad de atacar también. Al derrotar monstruos, los jugadores obtendrán puntos de experiencia para subir de nivel a Torneko y hacerse más fuertes.
Dragon Quest Heroes: Torneko’s Mystery Dungeon -Classic HD- ya está disponible en Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, XBOX Series X|S, PC vía Steam. Para más información, visita https://www.dragonquest.com/torneko_hd/.
. Leer artículo completo en Frikipandi Muchos anuncios de Square Enix en el último Nintendo Direct.