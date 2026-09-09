El 86% de las pymes españolas sufrió algún ciberincidente en el último año

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Kaspersky ha publicado los resultados de su informe “Inside the 2026 SMB Threat Landscape: From Phishing and Scams to Fake AI Tools”, un análisis del panorama de ciberamenazas al que se enfrentan las pymes en 2026 entre especialistas de seguridad TI de 18 países, el cual advierte de que la ilusión de que las pequeñas y medianas empresas pueden pasar desapercibidas para los ciberdelincuentes, ha quedado obsoleta. A medida que las organizaciones avanzan en su digitalización y disminuye el coste de ejecutar ciberataques, los ciberdelincuentes dirigen sus objetivos hacia las empresas en fase de crecimiento.

Según refleja la investigación, solo el 14% de las pymes con menos de 500 empleados a nivel global logró evitar un ciberincidente en los últimos doce meses. En España, el análisis del segmento de pymes (de 100 a 499 empleados) arroja una cifra idéntica, situando en el 86% la proporción de las organizaciones que sufrieron ciberataques durante el mismo periodo.

De acuerdo con el informe de Kaspersky, las organizaciones analizadas experimentaron un promedio de 3,2 tipos de incidentes de seguridad diferentes a lo largo del año. En el mercado español, el estudio identifica al phishing como la amenaza más recurrente entre las pymes, habiendo afectado al 27% de las empresas consultadas, una cifra superior a la media global de este segmento (20%). A este vector le siguen los ataques de malware masivo, los fraudes en factoras o pagos y el uso no autorizado de herramientas de administración, cada uno registrado por el 22% de las pymes en España.

La investigación pone de manifiesto que un 20% de las pymes españolas se enfrentó a ciberataques de compromiso del correo electrónico corporativo (BEC), ciberataques a la cadena de suministro, incidentes de acceso remoto externo y actividades de espionaje, mientras que un 17% sufrió brechas asociadas a la explotación de vulnerabilidades en herramientas de Inteligencia Artificial.

Carencias internas y evolución de presupuestos en el mercado español

Al examinar los factores internos que incrementan el riesgo de sufrir ciberataques con éxito, el estudio de Kaspersky muestra diferencias entre el mercado español y el contexto internacional. En España, los tres problemas más citados por las pymes son la insuficiencia de las políticas de ciberseguridad corporativas, la falta de liderazgo de la dirección en materia de seguridad y la fatiga de los empleados provocada por el exceso de alertas, cada uno de ellos señalado por el 30% de las empresas encuestadas. Además, recoge que el 22% de las pymes españolas asocia sus vulnerabilidades a la falta de conocimientos del personal de TI, al uso de software no autorizado (Shadow AI) y a retrasos en la aplicación de parches y actualizaciones informáticas.

En respuesta a esta vulnerabilidad, la encuesta muestra que el 75% de las pymes en España ha incrementado su presupuesto destinado a la ciberseguridad en el último año, mientras que el 25% restante optó por mantenerlo sin cambios y ninguna empresa declaró haberlo reducido.

Según el informe de la compañía, las pymes españolas que aumentaron sus recursos canalizaron estos fondos principalmente hacia el refuerzo de la seguridad en entornos de nube e infraestructuras híbridas (43%) y a la protección de los entornos de trabajo remoto e híbrido. Otras partidas destacadas fueron la ampliación de los equipos internos de TI y ciberseguridad (37%), la formación de empleados, la migración hacia soluciones avanzadas como plataformas XDR o SIEM (30%) y la contratación o mejora de ciberseguros. Además, un 65% de las pymes españolas afirma que prevé continuar reforzando su función de seguridad informática a lo largo del próximo año.

“A medida que ayudamos a nuestros clientes a avanzar en sus estrategias de madurez en ciberseguridad y a adaptarse a las nuevas tendencias digitales, vemos cómo el panorama de amenazas se vuelve cada vez más complejo. Los ciberdelincuentes están aprovechando cada vez más la inteligencia artificial, lo que está incrementando tanto el volumen como la sofisticación de los ataques. Al mismo tiempo, la protección de las credenciales se ha convertido en una prioridad, ya que los atacantes buscan explotar las brechas de seguridad para hacerse con accesos de alto valor y llevar a cabo ataques dirigidos capaces de interrumpir la actividad empresarial o provocar el robo de datos. En este contexto, también resulta fundamental reforzar la concienciación de los usuarios no técnicos, que siguen siendo uno de los principales puntos vulnerables. Kaspersky ofrece un amplio abanico de soluciones que permite a las empresas con presupuestos más ajustados o equipos reducidos hacer frente eficazmente a estas amenazas. Sus soluciones para pymes combinan automatización avanzada y una consola de gestión centralizada para ofrecer una protección de nivel empresarial sin exigir grandes recursos de tiempo o personal”, comenta Maximiliano Allo, Director de Custom IT.

Para más información sobre este caso se puede leer el informe entero en Securelist.com.