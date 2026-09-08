Battlefield REDSEC presenta el nuevo modo Royale Rápido, introduce el chat de proximidad y amplía su escena competitiva con Torneos con premio, la Open Series y el regreso de la Elite Serie

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Hoy, Battlefield REDSEC ha desvelado una serie de novedades que llegarán a lo largo de septiembre. Gracias a los torneos con premio, la Open Series, el regreso de la Elite Series, la presentación de un nuevo modo Royale Rápido y la introducción del chat de proximidad, los jugadores podrán ampliar la experiencia competitiva del juego y disfrutar más que nunca en REDSEC.

Revelación de un nuevo modo: Royale Rápido

Disponible en la Temporada 5, Royale Rápido es una nueva variante de Battle Royale diseñada en torno a partidas más rápidas, enfrentamientos más frecuentes y menos tiempo dedicado a buscar el siguiente combate.

Construido sobre la misma base del Battle Royale de Battlefield REDSEC, Royale Rápido acelera el ritmo de juego gracias a un menor número de jugadores, áreas de combate más reducidas, círculos que avanzan a mayor velocidad y partidas de menor duración.

Tanto para quienes buscan una forma más rápida de entrar en acción como para quienes desean experimentar el Battle Royale desde una perspectiva diferente, Royale Rápido ofrece una forma innovadora de desplegarse en Battlefield REDSEC.

El chat de proximidad llega el 15 de septiembre

A partir del 15 de septiembre, los jugadores empezarán a escuchar mucho más a los escuadrones que les rodean con la llegada de la primera versión del chat de proximidad, que inicialmente estará disponible en Battle Royale.

El chat de proximidad crea nuevas oportunidades para encuentros inesperados y momentos impulsados por los propios jugadores que pueden cambiar completamente el resultado de una partida.

Como siempre, Battlefield Studios está deseando conocer la opinión de la comunidad sobre el lanzamiento inicial de esta función y recopilará comentarios directamente de los jugadores para evaluar aspectos como el alcance del audio, la claridad de las comunicaciones, las herramientas de moderación y el impacto general de la característica en la jugabilidad antes de ampliarla a otros ámbitos.

Torneos con premio de Battlefield REDSEC Temporada 4

Los torneos con premio de Battlefield REDSEC darán comienzo el 19 de septiembre y marcarán el inicio de la competición de la Temporada 4, que se extenderá hasta el 10 de octubre.

Estos torneos semanales desafiarán a los escuadrones a competir en Battle Royale y dar sus primeros pasos en la competición organizada antes del regreso de la Open Series y la Elite Series.

Equipos de Asia-Pacífico (APAC), Europa, Oriente Medio y África (EMEA) y América competirán por una bolsa total de premios de 150.000 dólares, repartida de forma equitativa entre las tres regiones.

Además, los premios aumentarán progresivamente a medida que avance la competición, preparando el camino para la Temporada 5 y el regreso de eventos competitivos de mayor envergadura.

Open Series: el camino hacia la Elite

Battlefield REDSEC Open Series está concebido como un punto de partida, un terreno de pruebas para aquellos jugadores que buscan abrirse camino hasta la Elite Series.

La competición ofrece a los escuadrones de APAC, EMEA y América la oportunidad de demostrar su nivel en torneos oficiales y conseguir una plaza en las Elite Series.

Las Open Series se celebrarán del 24 de octubre al 21 de noviembre e incluirán tres eventos diferentes, cada uno disputado a lo largo de dos jornadas.

Cada evento comenzará con hasta 384 equipos por región y se desarrollará a través de múltiples rondas de competición Battle Royale. Los equipos competirán en lobbies de 24 escuadrones, avanzando los 12 mejores de cada ronda hasta que solo permanezcan los conjuntos más fuertes.

La Elite Series regresa en la Temporada 5 con más de 1,3 millones de dólares en premios

La Elite Series representan el nivel más alto de competición en Battlefield REDSEC. La competición reúne a algunos de los mejores escuadrones del juego, incluyendo equipos que ya participaron en las anteriores Elite Series y nuevos aspirantes que hayan logrado clasificarse a través de las Open Series.

Esta temporada contará con un premio global de 1.338.000 dólares estadounidenses, distribuidos en 446.000 dólares para cada una de las regiones de APAC, EMEA y América.

La Temporada 5 se celebrará entre el 4 de diciembre de 2026 y el 16 de enero de 2027 e introducirá además diversos cambios destinados a ofrecer una experiencia competitiva más sólida y centrada.