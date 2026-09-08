Te invitamos a nuestra próxima sesión de GNI Live: Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA.
Apuntate el martes 15 de septiembre del 2026. A las 20:00 horario de España.
Aprenderás a utilizar todas las nuevas funciones de Gemini, una de las principales herramientas de Inteligencia Artificial de Google, con foco exclusivo en potenciar tus rutinas y tareas periodísticas diarias.
En esta capacitación de 60 minutos descubrirás cómo:
⚡ Optimizar tus flujos de trabajo.
🔍 Generar ideas de cobertura, estructurar borradores y diversificar tus ángulos narrativos con asistencia inteligente.
📊 Procesar datos complejos y extraer insights periodísticos de manera rápida y segura.. Leer artículo completo en Frikipandi Google Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA.