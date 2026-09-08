Google Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA



Juan Cascón Baños Destacada, Internet


Google Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA

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Te invitamos a nuestra próxima sesión de GNI Live: Gemini de la A a la Zpotencia tus tareas periodísticas con IA.

Apuntate el martes 15 de septiembre del 2026. A las 20:00 horario de España.

Aprenderás a utilizar todas las nuevas funciones de Gemini, una de las principales herramientas de Inteligencia Artificial de Google, con foco exclusivo en potenciar tus rutinas y tareas periodísticas diarias.

En esta capacitación de 60 minutos descubrirás cómo:

⚡ Optimizar tus flujos de trabajo.

🔍 Generar ideas de cobertura, estructurar borradores y diversificar tus ángulos narrativos con asistencia inteligente.

📊 Procesar datos complejos y extraer insights periodísticos de manera rápida y segura.

. Leer artículo completo en Frikipandi Google Gemini de la A a la Z: potencia tus tareas periodísticas con IA.
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