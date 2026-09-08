Se ha anunciado el 40º aniversario de The Legend of Zelda en un nuevo Nintendo Direct Se ha anunciado el 40º aniversario de The Legend of Zelda en un nuevo Nintendo Direct: Picture1-6 Con motivo de la efeméride, próximamente se pondrán a la venta The Legend of Zelda: Ocarina of Time, una consola Nintendo Switch 2 y accesorios con un diseño temático, y también se podrá disfrutar de una serie de conciertos, la película de acción real de The Legend of Zelda y muchas cosas más. Madrid, 8 de septiembre de 2026 – En la presentación The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct que se ha emitido hoy, Nintendo ha conmemorado cuatro décadas de aventuras heroicas en Hyrule anunciando una gran variedad de nuevos productos y eventos que irán llegando a lo largo de este año y en 2027. El vídeo completo de la presentación está disponible aquí. A partir de hoy, también se recogerán más detalles sobre todo lo relacionado con el 40º aniversario de The Legend of Zelda en su sitio web oficial. Durante la presentación, Eiji Aonuma, el productor de la serie, nos ha mostrado cómo se ve y funciona The Legend of Zelda: Ocarina of Time en Nintendo Switch 2, y también ha revelado que el juego se pondrá a la venta el 5 de noviembre. La emblemática aventura de Link, cuya versión original se lanzó en 1998, renace para una nueva era con gráficos totalmente mejorados, cinemáticas con doblaje al español, diálogos adicionales para los personajes, música orquestal, más libertad a la hora de controlar la cámara y las acciones, y muchas cosas más. Para conmemorar el lanzamiento del juego, la primera tirada de la versión en formato físico contará con una carátula de textura brillante y metalizada; solo disponible hasta fin de existencias. Una semana antes, el 29 de octubre, los fans podrán hacerse con distintos productos temáticos del 40º aniversario de The Legend of Zelda, todos ellos con un diseño basado en la Trifuerza: una consola Nintendo Switch 2*1, un mando Pro de Nintendo Switch 2 (con o sin soporte expositor*2) y una funda con protector de pantalla. También se lanzarán dos ocarinas en el futuro: una totalmente funcional, por lo que se podrán tocar todo tipo de melodías con ella, y otra electrónica fabricada por HORI, que reproducirá notas o canciones enteras con solo pulsar un botón. Como dato curioso, en The Legend of Zelda: Ocarina of Time, gracias al micrófono integrado de la consola Nintendo Switch 2, al interpretar o tararear una de las canciones para la ocarina que haya aprendido Link, este la tocará dentro del juego. Por último, en 2027 se pondrán a la venta dos nuevos amiibo*3: Link niño y Zelda niña, que se podrán utilizar en el juego para desbloquear máscaras especiales inspiradas en los gráficos de antaño. Además, el amiibo del gólem de Mineru (de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom), que se anunció previamente, se lanzará el 17 de septiembre. En otro orden de cosas, se añadirá una plétora de nuevas funciones a ZELDA NOTES, un servicio específico para ciertos juegos que forma parte de la aplicación Nintendo Switch App*4 para dispositivos inteligentes. En la actualidad, el servicio se puede usar de diferentes maneras con las versiones Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Una vez que sea compatible con The Legend of Zelda: Ocarina of Time, permitirá a los jugadores llevar un registro de la aventura, así como ponerse a prueba buscando distintas ubicaciones en el juego a partir de imágenes, tocar una ocarina virtual o responder diariamente a distintas preguntas (con más de 2.000 en total), entre otras cosas. Como parte del aniversario, también se organizarán distintas actividades: en primer lugar, el año que viene se celebrarán giras mundiales de conciertos del 40º aniversario de The Legend of Zelda, en los que se podrán escuchar diversos temas de la serie, desde tonadas nostálgicas hasta piezas más modernas. El próximo enero arrancará la gira japonesa en Tokio y, en febrero, la norteamericana, cuya primera parada será en Chicago. Por su parte, la gira europea comenzará en abril en Londres, y la australiana hará lo propio en Melbourne en el mes de mayo. A lo largo del día de hoy, se recogerá en zelda.gameconcerts.com más información sobre las fechas y lugares en los que se celebrarán los conciertos, entre otros detalles. El Nintendo Museum en Kioto (Japón) también se sumará a las actividades de diferentes maneras: sus entradas lucirán un diseño especial del 40º aniversario de The Legend of Zelda (desde el 9 de septiembre), y también dispondrá de nuevas ubicaciones donde sacarse fotos (desde el 5 de noviembre). Además, este otoño se inaugurará el Super Family Restaurant, donde los visitantes podrán disfrutar de la comida en compañía de Link y otros personajes de Nintendo. El museo ofrecerá actividades relacionadas con el aniversario durante todo un año. Por otro lado, a partir de mañana se podrán coleccionar tarjetas digitales de The Legend of Zelda en Nintendo Today!*4, la aplicación para dispositivos inteligentes, que, además, contará con nuevas animaciones del calendario para mostrar juegos de toda la serie. También se llevarán a cabo otras actividades y distintas colaboraciones con socios de Nintendo para que todos los fans, sin importar su edad, puedan disfrutar del mundo de The Legend of Zelda como nunca. Por ejemplo, en primavera de 2027 se pondrá a la venta LEGO The Legend of Zelda: Ocarina of Time – Link & Epona, un set de exposición de 1.750 piezas pensado para adultos, así como una Espada Maestra electrónica fabricada por Hasbro, de unos 68 cm de largo y con más de 15 efectos de sonido que se activan mediante el tacto o el movimiento. Los fans también pueden celebrar el aniversario explorando la vasta selección de juegos de The Legend of Zelda ya disponibles para Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch; entre ellos, las versiones Nintendo Switch 2 Edition de The Legend of Zelda: Breath of the Wild y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom; los usuarios de Nintendo Switch pueden disfrutar de versiones de ambos juegos para dicha consola, junto con The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom y otros títulos. Por su parte, los suscriptores de Nintendo Switch Online*5 o Nintendo Switch Online + Paquete de expansión también tienen la oportunidad de hacer un recorrido por la profusa historia de la serie gracias a los catálogos de Nintendo Classics y a Nintendo Music, disponible tanto en forma de aplicación para dispositivos inteligentes*5 como a través del navegador. Por último, el 30 de abril de 2027 se estrenará en cines de todo el mundo la película de acción real de la serie, fruto del esfuerzo conjunto de Nintendo, Arad Productions Inc. y Sony Pictures Entertainment, Inc. El filme, que llevará por título The Legend of Zelda, se basa en las historias, ideas y conceptos que han ido desarrollándose a lo largo de estos 40 años. Puede que muchos fans dieran sus primeros pasos en el mundo de The Legend of Zelda con la entrega original de 1986, y que otros recuerden con nostalgia al hada Navi dándoles consejos en 1998 o la voz de Zelda diciendo «Abre los ojos» en 2017. En cualquier caso, el 40º aniversario de The Legend of Zelda hará las delicias tanto de quienes llevan años disfrutando de la serie como de aquellos que están a punto de descubrirla por primera vez. A continuación, ofrecemos más detalles sobre las nuevas funciones y mejoras que incluirá The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Se puede consultar información adicional sobre el juego o reservarlo en Nintendo Store o Nintendo eShop. The Legend of Zelda: Ocarina of Time, toda una aventura clásica, renacerá el 5 de noviembre mejorada en Nintendo Switch 2. Estos son algunos de los puntos más destacados que se han compartido en la presentación: Mejoras visuales y de rendimiento: los gráficos se han renovado por completo y hasta el más mínimo detalle, incluida la textura de cada material. Además, las acciones se ejecutan ahora con mayor rapidez y resultan más satisfactorias, los tiempos de carga son más breves, las partidas son más fluidas, los efectos de sonido se han refinado y el juego cuenta con una banda sonora orquestal. Controles modernizados y mayor libertad de movimiento: ahora se puede saltar y correr libremente mediante los botones, así como mover la cámara a gusto de cada cual gracias a la palanca derecha del mando. Un Hyrule aún más inmersivo: los personajes con los que interactúa Link no solo tienen más líneas de diálogo, sino que también cuentan con doblaje íntegro al español en las secuencias cinemáticas, que se han expandido. Además, gracias a la libertad que ofrece ahora la cámara, es posible contemplar como nunca antes las distintas ubicaciones del juego, que se han remodelado por completo. Por último, el ciclo de día y noche ya no se interrumpe en ningún sitio, ni siquiera dentro de la ciudadela de Hyrule o en los núcleos de población. Cronología: durante cualquier momento de la aventura, los jugadores pueden ver su progreso en la historia y consultar su siguiente objetivo. A medida que avancen en el juego, también aparecerán nuevos diseños en un gran tapiz. Melodías de la ocarina: si los jugadores tararean una canción que Link haya aprendido, este la tocará con su ocarina. El juego también reconoce los sonidos de un instrumento, como el de la ocarina funcional y la ocarina electrónica, mencionadas más arriba y que se pondrán a la venta en el futuro. ZELDA NOTES: este servicio, disponible como parte de la aplicación Nintendo Switch App para dispositivos inteligentes, ofrecerá funciones adicionales para The Legend of Zelda: Ocarina of Time, como por ejemplo: Resumen del día: permite ver en orden cronológico lo que se ha hecho en un día concreto y consultar estadísticas como los enemigos derrotados, entre otras cosas. Rastreo de rumores: plantea un interesante desafío a los jugadores, ya que los anima a encontrar ubicaciones dentro del juego por medio de pistas visuales. Si tienen éxito en su búsqueda, se llevarán puntos que podrán canjear por partituras para la ocarina. Tocar la ocarina: ofrece la posibilidad de tocar una ocarina virtual por medio de la pantalla del dispositivo inteligente. Se pueden interpretar distintas piezas siguiendo las indicaciones, reproducir melodías de manera automática e incluso crear composiciones propias y compartirlas mediante códigos QR. Reto de preguntas: los jugadores pondrán a prueba sus conocimientos con más de 2000 preguntas; pueden ser muy específicas o incluir imágenes, por ejemplo. Solo se puede hacer el reto de preguntas una vez al día, aunque al usar las rupias conseguidas dentro del juego se podrá disponer de todos los intentos que se quiera. Vídeos relacionados: The Legend of Zelda 40th Anniversary Direct.