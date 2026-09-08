Riot Games desvela las novedades del Acto 2 de la Temporada 3 de League of Legends, con foco en la música

Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio y Fiora llegarán a League Classic en la versión 26.18. Graves y otros tres campeones de Aguas Estancadas llegarán en la siguiente versión.

El Acto 2 de la Temporada 3 de League of Legends está a punto de iniciar y los rioters Pabro y Meddler : Paul Bellezza, Executive Producer de League of Legends y Andrei van Roon, Studio Head, League of Legends han desvelado una serie de novedades del nuevo acto. La primera, el foco especial en la música, asegurando que la primera de las novedades musicales llegará mañana mismo. Además del sistema actual, que permite hablar con los miembros del grupo premade de un jugador, Riot Games se ha comprometido a ampliar las funciones de voz para que los jugadores puedan hablar con todos los integrantes de su equipo. Ha anunciado asimismo que se están implementando una amplia variedad de herramientas para todos aquellos que quieran probarlo, entre ellas una mejor cancelación de ruido, una conexión más rápida y una mayor estabilidad.

“Uno de nuestros principales objetivos es asegurarnos de contar con una moderación adecuada para el número de personas que utilicen esta función -han explicado-. Por ello, vincularemos el acceso al chat de voz al nivel de Honor 3 o superior”.

La función se implementará solo en aquellos servidores en los que pueda garantizarse el soporte adecuado. Riot afirmó que es una prioridad el seguir mejorando el sistema de Honor en general para que refleje mejor el comportamiento de los jugadores dentro de las partidas.

Asimismo anunció que se van añadir skins de voz, que permitirán modificar la voz del jugador. Todas las skins de voz, tanto las actuales como las futuras, están diseñadas para que la voz siga siendo clara y comprensible, incluso durante las teamfights más caóticas.

Estos cambios iniciarán en Norteamérica y Oceanía en la versión 26.20 y, en función de cómo funcione, estudiaremos ampliarlo a más regiones.

LEAGUE CLASSIC

El diario de desarrollo incluye asimismo un comentario sobre League Classic, ya que acaba de cerrarse la primera votación del Consejo cuyos resultados serán publicados muy pronto.

Riot Games anunció también como, a nivel visual, se han actualizado la iluminación y las texturas del mapa para hacerlas más luminosas y recuperar mejor la esencia de Classic.

En cuanto a la jugabilidad, la desarrolladora ha aumentado la cantidad de PI y EXP obtenidos, ha concedido a todos dos páginas de runas adicionales, añadido una segunda bonificación por victoria del día y reducido el precio de muchas runas en respuesta a los comentarios de la comunidad.

Los campeones de Demacia llegarán a Classic en la versión 26.18 serán Poppy, Xin Zhao, Shyvana, Galio y Fiora.Graves y otros tres campeones de Aguas Estancadas llegarán en la siguiente versión.

Música

El próximo set de ARAM: Mayhem comenzará en la versión 26.2, siguiendo la temática musical e incluyendo incluyendo nuevos aumentos.

Al aparecer en partida, un acto musical ocupará el centro del escenario para aportar más variedad a las partidas, de forma similar a los Invitados de Honor de Arena.

Se añadirán nuevas misiones dentro del juego, con sus propias recompensas independientes de la ruta de progreso de Mayhem.

Ranked 5s comenzará una nueva etapa en la versión 26.18, con mejoras basadas en los comentarios que recibimos durante la primera etapa, celebrada de junio a septiembre.

Las recompensas de la primera etapa de Ranked 5s también se entregarán en la versión 26.18.

De forma similar a Clash, se introducirá una fase de draft estratégico que permitirá consultar cierta información sobre rivales para ayudar a los jugadores a decidir picks y bloqueos.

Se ampliará el periodo de la cola, que abrirá antes y cerrará más tarde cada fin de semana.

Y habrá otra oportunidad de conseguir recompensas de Ranked 5s durante esta nueva etapa, que se celebrará de septiembre a diciembre.

Riot recordó que están abiertas las solicitudes para el League Partner Program

Worlds comenzará el 15 de octubre en Los Ángeles, California, y la final se disputará el 14 de noviembre en Brooklyn, Nueva York.