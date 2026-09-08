El Grupo LEGO presenta el primer set LEGO PlayStation y revive una consola que marcó a toda una generación

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Este modelo de 1.911 piezas recrea la legendaria consola PlayStation original y su mando en forma de ladrillos, e incorpora botones funcionales de «Abrir» y «Encender», un mando enchufable y dioramas ocultos inspirados en los emblemáticos juegos Gran Turismo™ y Ape Escape™

Tras su presentación en el programa PlayStation’s State of Play este set estará disponible en acceso anticipado para los miembros de LEGO Insiders a partir del 1 de octubre de 2026 y para todo el público a partir del 4 de octubre de 2026 en LEGO.com/PlayStation

El Grupo LEGO invita a los aficionados a volver a una de las épocas más memorables de los videojuegos con la presentación de LEGO® PlayStation™. Este icónico set de 1.911 piezas celebra la consola que redefinió una generación y que se convirtió en un icono de la cultura popular, recreando su inconfundible silueta gris junto con su primer y revolucionario mando.

Diseñado para constructores adultos, este modelo de exposición de alta gama rinde homenaje a la consola que ayudó a dar forma a toda una generación de jugadores. Por primera vez, los aficionados pueden construir una réplica detallada, a escala casi 1:1, de la icónica consola, que mide más de 6 cm de alto, 26 cm de ancho y 19 cm de profundidad. Desde conectar el mando construido con ladrillos a la consola hasta pulsar los botones táctiles y funcionales de «Abrir» y «Encender»,cada detalle se ha diseñado para capturar el ritual y la emoción de los videojuegos de los años 90 en la consola PlayStation original.

Y esto es solo el principio. Al abrir la consola, descubrirán dioramas ocultos y montables inspirados en dos juegos que forman parte de la historia de los videojuegos. Los constructores pueden montar un minicircuito de Gran Turismo™ (lanzado originalmente en 1997), con diminutos coches listos para correr, y una escena de Ape Escape™ (lanzado en 1999) en la que aparece el emblemático casco de mono rojo o azul del juego. Estos dioramas se pueden ocultar dentro de la consola o sacarlos para exhibirlos junto al montaje.

Tras la presentación del set en el programa PlayStation’s State of Play, LEGO® PlayStation™ (72306) estará disponible con acceso anticipado para los miembros de LEGO Insiders* a partir del 1 de octubre de 2026, y para el público general a partir del 4 de octubre de 2026, por un precio de 159,99€ a través de LEGO.com/PlayStation, en las tiendas LEGO y en distribuidores seleccionados.

*Se requiere ser miembro de LEGO Insiders para realizar compras entre el 1 y el 3 de octubre de 2026. Se aplican los términos y condiciones.

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