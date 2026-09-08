Acer anuncia los nuevos monitores ePaper y de triple pantalla



Juan Cascón Baños Destacada, Hardware


Acer anuncia los nuevos monitores ePaper y de triple pantalla

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Acer EP130K ofrece gráficos similares al papel, mientras que Acer PD163Q P3 amplía las posibilidades para una multitarea versátil; debuta junto a nuevos proyectores portátiles, tablets y soluciones de conectividad 5G

 

Puntos destacados

  • El monitor Acer EP130K ofrece experiencias visuales similares al papel, perfectas para la lectura y el trabajo profundo, combinadas con soporte táctil, resolución de hasta 3200 x 2400, y modos tanto en color como en blanco y negro.
  • El extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 ofrece a los profesionales híbridos una solución multitarea de alta potencia, conectando tres pantallas FHD IPS de 15,6 pulgadas a un dispositivo móvil mediante una única conexión USB-C.
  • Acer C350e es un proyector LED portátil con resolución Full HD, 8.000 lúmenes LED y una insignia de IA personalizable que también funciona como mando a distancia desmontable.
  • Acer presenta un nuevo modelo de 16 pulgadas de la  serie de tablets IconiaAcer Iconia X16—junto con las tablets mejoradas Iconia X14, Iconia A16 e Iconia A14, todas equipadas con Android 16, SoCs MediaTek Helio G80 y dos puertos USB Type-C.
  • Acer Connect X6ES es un router 5G CPE que ofrece conectividad rápida y estable vía Wi-Fi 6E y 5G con conmutación inteligente por error; Acer Connect D5P es un adaptador 5G plug-and-play para conectividad móvil de alta velocidad.

MADRID (8 de septiembre de 2026) – Acer anunció una gran ampliación de su cartera de productos durante su rueda de prensa global next@acer en la IFA 2026, con el objetivo de empoderar a los consumidores modernos que juegan, trabajan y se mantienen conectados mientras están en movimiento. La nueva gama incluye el monitor portátil Acer EP130K ePaper; el extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3; el proyector Acer C350e; las tablets Acer Iconia X16, Iconia X14, Iconia A16 e Iconia A14; y el router Acer Connect X6ES CPE y el dongle Acer Connect D5P para conectividad 5G.

 

Monitor Acer EP130K ePaper para productividad móvil y lectura

Combinando la experiencia visual natural de los gráficos similares al papel con un uso sin deslumbramientos, el nuevo Acer EP130K está diseñado para profesionales que realizan trabajos intensivos durante largos periodos, lectores ávidos y usuarios móviles cuyo trabajo les lleva al exterior. El monitor soporta el tacto directo en su pantalla ePaper, permitiendo el uso del stylus así como la sensación intuitiva de escribir o dibujar con el dedo. Ofrece una alta resolución de hasta 3200 x 2400 con una frecuencia de refresco de 60 Hz, además de ofrecer modos de color y blanco y negro para cambiar entre ambos según sea necesario. Un único cable USB Tipo-C suministra energía desde el dispositivo anfitrión al panel de bajo consumo, mientras que su función de bi-estabilidad permite que la imagen en pantalla permanezca en su lugar incluso cuando se eliminan todas las fuentes de alimentación.

 

Acer PD163Q P3 Extensor de Triple Pantalla para Multitarea de alta potencia

Con tres paneles IPS FHD de 15,6 pulgadas, el extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 es perfecto para profesionales híbridos que necesitan una configuración de productividad versátil que les permita visualizar información amplia o gestionar múltiples flujos de trabajo simultáneamente. El dispositivo destaca por combinar múltiples pantallas con un diseño plegable y que ahorra espacio y cables minimizados, y permite hasta cuatro pantallas en total cuando se empareja con un portátil.

Cuando está configurado, las tres pantallas de PD163Q P3 funcionan como paneles de pantalla plegables independientes que soportan tanto modos de extensión como de clonación, permitiendo a los usuarios dedicar una pantalla a cada aspecto de su flujo de trabajo. Una única conexión por cable USB-C al dispositivo anfitrión simplifica la conectividad y la gestión de cables, y PD163Q P3 viene con un adaptador externo USB-C para cargar. Además, el brillo de la pantalla puede ajustarse de forma uniforme en los tres paneles para optimizar la experiencia de visualización.

 

Proyector Acer C350e: Compañero portátil impulsado por IA

Más que un proyector LED portátil, Acer C350e es un compañero de vida impulsado por IA para hogares y familias modernas. Cuando no está proyectando contenido, el proyector permanece activo gracias a su Insignia de IA, mostrando fotos personales, ofreciendo widgets útiles y permitiendo interacciones impulsadas por IA impulsadas por Google Gemini. La Insignia de IA también funciona como un mando a distancia desmontable para el proyector.

Para proyectar contenido, ofrece excelentes experiencias visuales con una resolución Full HD nítida a 1920 x 1080, respaldada por una fuente de luz de 8.000 lúmenes LED y 350 lúmenes ANSI de brillo. Su soporte giratorio con diseño inclinable permite una instalación sin complicaciones al ofrecer rotación de 360 grados e inclinación de 120 grados para proyectar en diversos espacios. Un pequeño módulo de cámara integrado alimenta el enfoque automático, ajustando automáticamente la proyección, mientras que la corrección trapezoidal 2D y la corrección de 4 esquinas corrigen las distorsiones para una visualización impecable.

C350e está además equipado con un sistema inteligente integrado que permite la transmisión en streaming desde aplicaciones y plataformas populares. Tiene dos altavoces de 3 W y su fuente de luz LED elimina la necesidad de esperar a encender y apagarse. Su diseño también incorpora los principios de sostenibilidad, con una vida útil de 30.000 horas y materiales libres de mercurio.

 

Tablets premium Acer Iconia X16 e Iconia X14 para entretenimiento y educación

La última generación de tablets de la serie X de Acer Iconia incluye la nueva Acer Iconia X16 (X16-21M) de 16 pulgadas y la actualizada Iconia X14 (X14-21M) de 14 pulgadas. Impulsadas por SoCs MediaTek Helio G80 y con Android 16, la serie Iconia X son tablets de gama alta que ofrecen pantallas OLED con resolución de 1920 x 1200 y un chasis metálico en negro mate.

Esta nueva generación mantiene el foco en el entretenimiento y la educación para estudiantes y familias; ambas nuevas tablets Iconia X cuentan con dos puertos USB Type-C—uno dedicado a la entrada de vídeo y otro para carga y datos—y ofrecen función de casting de pantalla, lo que las hace ideales para emparejar con otro dispositivo o pantalla para hacer deberes, ver películas o deportes, y jugar.

Además, las dos nuevas tablets Acer Iconia X adoptan el característico diseño de soporte de trípode para facilitar el acceso a la pantalla y se ofrecen con varios accesorios opcionales: un lápiz tápiz para tomar notas en el momento y ser creativo y un teclado acoplable para una escritura fluida.

 

Tablets de gama de entrada Acer Iconia A16 e Iconia A14 para entretenimiento y educación

También enfocadas en el entretenimiento y la educación, la última generación de  tablets de la serie Acer Iconia A de gama  de entrada incluye las mejoradas Acer Iconia A16 (A16-21M) de 16 pulgadas e Iconia A14 de 14 pulgadas (A14-21M), que ofrecen pantallas IPS y un chasis en Vapor Silver. Al igual que las últimas tablets Acer Iconia de la serie X, ambos modelos de la serie A están equipados con los SoC MediaTek Helio G80 y ofrecen dos puertos USB Type-C —uno dedicado solo a la entrada de vídeo—, todas mejoras respecto a la generación anterior destinadas a maximizar el valor.

 

Router Acer Connect X6ES 5G CPE para velocidad y fiabilidad

Con el diseño distintivamente moderno de router de Acer, Acer Connect X6ES es un router 5G CPE que ofrece conectividad 5G y Wi-Fi 6E de alta velocidad y fiable, ayudando a hogares y empresas a mantenerse conectados incluso donde la banda ancha tradicional no funciona. El dispositivo ofrece conectividad dual 5G y WAN con conmutación inteligente para priorizar la mejor conexión disponible y ayudar a garantizar conectividad ininterrumpida y redes de baja latencia. Con Wi-Fi 6E, tecnología 4×4 MIMO y acceso al espectro de 6 GHz, ofrece un rendimiento inalámbrico rápido para una transmisión más fluida, colaboración y productividad.

Las funciones avanzadas de seguridad de datos incluyen cifrado WPA2/WPA3, protección contra cortafuegos, funcionalidad de bloqueo SIM y soporte para VPN, mientras que Connect X6ES ofrece una gestión sencilla de la red mediante un navegador web. Además, los dos puertos Ethernet Gigabit y un práctico botón WPS facilitan la incorporación de dispositivos.

 

Adaptador Acer Connect D5P 5G para conectividad de alta velocidad en movimiento

El dongle Acer Connect D5P 5G ofrece conectividad 5G plug-and-play para portátiles y dispositivos informáticos compatibles, permitiendo un acceso fluido para el trabajo, los desplazamientos y la movilidad diaria. Destaca por ofrecer flexibilidad tri-SIM con soporte para eSIM, nano SIMs y vSIMs, y viene equipado con un perfil eSIM preinstalado. Con velocidades de descarga de hasta 3,27 Gbps en modo 5G Independiente (SA) y hasta 2,77 Gbps en modo No Independiente (NSA), permite descargas, subidas y colaboración en la nube más fluidas.

El dongle se conecta perfectamente a dispositivos móviles mediante USB Tipo-C, y el tethering USB-C permite una amplia compatibilidad entre múltiples sistemas operativos. Para seguridad avanzada de datos, ofrece cifrado WPA/WPA2, protección de cortafuegos y soporte para bloqueo SIM. El diseño compacto y ligero está diseñado para caber fácilmente en una bolsa o kit de portátil.

Precios y disponibilidad

El monitor Acer EP130K estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 749 euros*.

El extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 349 euros*.

El proyector Acer C350e estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 199 euros*.

Las tablets Acer Iconia de las series X y A estarán disponibles en España en el cuarto trimestre de 2026.

El router Acer Connect X6ES 5G CPE estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 299 euros*.

El dongle Acer Connect D5P 5G estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 249 euros*.

Las tablets Acer Iconia Duo lanzadas en Computex 2026 ya están disponibles en Norteamérica y en mercados selectos de EMEA.

* Precio de Venta al Público Recomendado por el fabricante.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.

Especificaciones del monitor

NombreAcer EP130K
Tamaño de pantalla13.3″
Tipo de panelePaper
Resolución máxima y tasa de refrescoBlanco y negro: 3200 x 2400 @ 60 Hz Color: 1600 x 1200 @ 60 Hz
Tecnología TEARN/A
Tipo de superficieMate
Tiempo de respuesta20 ms (GTG)
Relación de contrasteN/A
BrilloN/A
Ángulo de visión178° (H), 178° (V)
Gama de coloresN/A
Colores4096
BitsN/A
Señal de entrada1 mini-HDMI + 2 USB Type-C + SPK + salida de audio
Montaje mural VESAN/A
Altavoces1 Ancho x 2
Fuente de alimentación (100 – 240 V)USB Tipo-C (12 V 1,25 A / 5 V 3 A)
Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote0°~180° / N/A / N/A / N/A
NombreAcer PD163Q P3
Tamaño de pantallaTres de 15,6″
Tipo de panelIPS
Resolución máxima y tasa de refresco1920 x 1080 @ 60 Hz
Tecnología TEARN/A
Tipo de superficieMate
Tiempo de respuesta8 ms (GTG)
Relación de contraste100.000.000:1 (ACM)
Brillo250 nits
Ángulo de visión170° (H), 170° (V)
Gama de colores45% NTSC
Colores16,7 M
Bits6 bits + FRC
Señal de entrada2 USB Tipo-C
Montaje mural VESA75 x 75 mm
AltavocesN/A
Fuente de alimentación (100 – 240 V)Externa, 45W
Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote0°~270° (pantalla superior) / N/A / N/A / N/A

Especificaciones del proyector

NombreAcer C350e
Resolución1080p (1.920 x 1.080) Máximo soportado: 4K (3.840 x 2.160)
Brillo8.000 lúmenes LED 350 ANSI Lumens
Fuente de luzLED
Relación de aspecto16:9 (nativo), 4:3 (apoyado)
Relación de contraste dinámico1,000:1
Relación de lanzamiento1,3 (69,5″@2m)
Relación de zoom1x
Vida de la lámparaHasta 30.000 horas
Lente de proyecciónF = 2.6, enfoque automático
Corrección de Keystone+/-30° (Vertical, Manual y Automático) +/-30° (Horizontal, Manual) Ajuste en 4 curvas
Sistema inteligente
AudioAltavoz de 3 W x 2 Audio inalámbrico Bluetooth (v5.4, Salida)
Nivel de ruido35 dBA (Estándar)
Interfaz de entradaHDMI 1.4 (HDCP) x 1 USB (Tipo A 2.0) x1, puerto de salida compartido
Interfaz de salidaSalida DC (5V / 0,5A, USB Tipo A 2,0) x 1 Audio para PC (conector mini de 3,5 mm) x 1
Dimensiones137,5 x 135,7 x 191,9 mm (5,4″ x 5,3″ x 7,6″)
Peso0,93 kg (2,05 lbs)

Especificaciones de la tablet

NombreAcer Iconia X16 / Acer Iconia X14
ModeloX16-21M / X14-21M
Sistema operativoAndroid 16
ProcesadorMediaTek Helio G80
Memoria6 GB a bordo LPDDR4X
Almacenamiento128 GB eMMC
PantallaPantalla OLED de 16 o 14 pulgadas, resolución 1920 x 1200, relación de aspecto 16:10, alto brillo (300 nits para 16″ y 400 nits para 14″), amplia gama de colores (100% DCI-P3 para 14″ y 95% DCI-P3 para 16″), multi-táctil integrado; Ángulo de visión amplio de hasta 170 grados
CámaraFrontal (orientado al usuario): 5 MP, resolución 2592 x 1944, 5M a 30 fps Trasero (orientado al mundo): 8 MP, resolución 3264 x 2448, 8M a 30 fps
AudioAltavoces estéreo cuádruples integrados; un micrófono digital incorporado
PortsDos puertos USB Tipo-C (uno solo soporta vídeo, otro carga y transferencias de datos), ranura para tarjeta microSD (hasta 2 TB)
Batería30,4 Wh, 8.000 mAh, paquete de baterías de 2 celdas de 3,8 V; duración de la batería de hasta 10 horas[3]
NetworkingWi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth® 5.0
Dimensiones y pesoModelo de 16 pulgadas: 367,36 (An) x 243,92 (D) x 9,3/9,3 (Alto) mm (14,46 x 9,6 x 0,37/0,37 pulgadas), solo almohadilla 0,98 kg (2,16 lbs.) con batería de 2 pilas   Modelo de 14 pulgadas: 322,08 (An) x 215,98 (D) x 9,1/9,1 (Alto) mm (12,68 x 8,5 x 0,36/0,36 pulgadas), solo almohadilla 0,91 kg (2,01 lbs.) con batería de 2 celdas
AccesoriosIncluía: caballete tipo trípode Opcional: lápiz óptico activo, teclado desmontable
NombreAcer Iconia A16 / Acer Iconia A14
ModeloA16-21M / A14-21M
Sistema operativoAndroid 16
ProcesadorMediaTek Helio G80
Memoria6 GB a bordo LPDDR4X
Almacenamiento128 GB eMMC
PantallaPantalla IPS de 16 o 14 pulgadas, resolución 1920 x 1200, relación de aspecto 16:10, alto brillo (300 nits para 16″ y 350 para 14″), LCD retroiluminado por LED, multi-touch integrado; Ángulo de visión amplio de hasta 170 grados
CámaraFrontal (orientado al usuario): 5 MP, resolución 2592 x 1944, 5M a 30 fps Trasero (orientado al mundo): 8 MP, resolución 3264 x 2448, 8M a 30 fps
AudioAltavoces estéreo cuádruples integrados; un micrófono digital incorporado
PortsDos puertos USB Tipo-C (uno solo soporta vídeo, otro carga y transferencias de datos), ranura para tarjeta microSD (hasta 2 TB)
Batería30,4 Wh, 8.000 mAh, paquete de baterías de 2 celdas de 3,8 V; duración de la batería de hasta 10 horas[3]
NetworkingWi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth® 5.0
Dimensiones y pesoModelo de 16 pulgadas: 367,36 (An) x 243,92 (D) x 9,3/9,3 (Alto) mm (14,46 x 9,6 x 0,37/0,37 pulgadas), solo almohadilla 1,29 kg (2,84 lbs.) con paquete de baterías de 2 pilas   Modelo de 14 pulgadas: 322,08 (An) x 215,98 (D) x 9,1/9,1 (Alto) mm (12,68 x 8,5 x 0,36/0,36 pulgadas), solo almohadilla 1,0 kg (2,2 lbs.) con batería de 2 celdas
AccesoriosIncluía: caballete tipo trípode Opcional: lápiz óptico activo, teclado desmontable

Especificaciones de conectividad

NombreAcer Connect X6ES 5G CPE
ModeloX6ES
SoftwareOpenWRT
Memoria1 GB LPDDR4
Almacenamiento512 MB eMMC
Conectividad5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA y Wi-Fi 6E (2,4 GHz de doble banda + 5 GHz/6 GHz)
SIMNano SIM
Tipo de conectorUSB Tipo-C, entrada DC 12V 3A, dos puertos RJ45 (puerto WAN y puerto LAN)
ColorBlanco
Dimensiones y peso101 mm x 101 mm x 206 mm 930 g (±10 g)
Máximo de dispositivos conectados128
NombreDongle Acer Connect D5P 5G
ModeloD5P
Memoria2 GB LPDDR4x
Almacenamiento32 GB eMMC
Conectividad5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA
SIMNano SIM, eSIM (perfil precargado), vSIM
Tipo de conectorUSB Tipo-C 3.0, 5V 3A DC-in
ColorNegro
Dimensiones y peso102,7 mm x 51 mm x 16,7 mm 80 g (±10 g)

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.

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