Acer anuncia los nuevos monitores ePaper y de triple pantalla

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Acer EP130K ofrece gráficos similares al papel, mientras que Acer PD163Q P3 amplía las posibilidades para una multitarea versátil; debuta junto a nuevos proyectores portátiles, tablets y soluciones de conectividad 5G

Puntos destacados

El monitor Acer EP130K ofrece experiencias visuales similares al papel, perfectas para la lectura y el trabajo profundo, combinadas con soporte táctil, resolución de hasta 3200 x 2400, y modos tanto en color como en blanco y negro.

ofrece experiencias visuales similares al papel, perfectas para la lectura y el trabajo profundo, combinadas con soporte táctil, resolución de hasta 3200 x 2400, y modos tanto en color como en blanco y negro. El extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 ofrece a los profesionales híbridos una solución multitarea de alta potencia, conectando tres pantallas FHD IPS de 15,6 pulgadas a un dispositivo móvil mediante una única conexión USB-C.

ofrece a los profesionales híbridos una solución multitarea de alta potencia, conectando tres pantallas FHD IPS de 15,6 pulgadas a un dispositivo móvil mediante una única conexión USB-C. Acer C350e es un proyector LED portátil con resolución Full HD, 8.000 lúmenes LED y una insignia de IA personalizable que también funciona como mando a distancia desmontable.

es un proyector LED portátil con resolución Full HD, 8.000 lúmenes LED y una insignia de IA personalizable que también funciona como mando a distancia desmontable. Acer presenta un nuevo modelo de 16 pulgadas de la serie de tablets Iconia— Acer Iconia X16 —junto con las tablets mejoradas Iconia X14, Iconia A16 e Iconia A14 , todas equipadas con Android 16, SoCs MediaTek Helio G80 y dos puertos USB Type-C.

—junto con las tablets mejoradas , todas equipadas con Android 16, SoCs MediaTek Helio G80 y dos puertos USB Type-C. Acer Connect X6ES es un router 5G CPE que ofrece conectividad rápida y estable vía Wi-Fi 6E y 5G con conmutación inteligente por error; Acer Connect D5P es un adaptador 5G plug-and-play para conectividad móvil de alta velocidad.

MADRID (8 de septiembre de 2026) – Acer anunció una gran ampliación de su cartera de productos durante su rueda de prensa global next@acer en la IFA 2026, con el objetivo de empoderar a los consumidores modernos que juegan, trabajan y se mantienen conectados mientras están en movimiento. La nueva gama incluye el monitor portátil Acer EP130K ePaper; el extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3; el proyector Acer C350e; las tablets Acer Iconia X16, Iconia X14, Iconia A16 e Iconia A14; y el router Acer Connect X6ES CPE y el dongle Acer Connect D5P para conectividad 5G.

Monitor Acer EP130K ePaper para productividad móvil y lectura

Combinando la experiencia visual natural de los gráficos similares al papel con un uso sin deslumbramientos, el nuevo Acer EP130K está diseñado para profesionales que realizan trabajos intensivos durante largos periodos, lectores ávidos y usuarios móviles cuyo trabajo les lleva al exterior. El monitor soporta el tacto directo en su pantalla ePaper, permitiendo el uso del stylus así como la sensación intuitiva de escribir o dibujar con el dedo. Ofrece una alta resolución de hasta 3200 x 2400 con una frecuencia de refresco de 60 Hz, además de ofrecer modos de color y blanco y negro para cambiar entre ambos según sea necesario. Un único cable USB Tipo-C suministra energía desde el dispositivo anfitrión al panel de bajo consumo, mientras que su función de bi-estabilidad permite que la imagen en pantalla permanezca en su lugar incluso cuando se eliminan todas las fuentes de alimentación.

Acer PD163Q P3 Extensor de Triple Pantalla para Multitarea de alta potencia

Con tres paneles IPS FHD de 15,6 pulgadas, el extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 es perfecto para profesionales híbridos que necesitan una configuración de productividad versátil que les permita visualizar información amplia o gestionar múltiples flujos de trabajo simultáneamente. El dispositivo destaca por combinar múltiples pantallas con un diseño plegable y que ahorra espacio y cables minimizados, y permite hasta cuatro pantallas en total cuando se empareja con un portátil.

Cuando está configurado, las tres pantallas de PD163Q P3 funcionan como paneles de pantalla plegables independientes que soportan tanto modos de extensión como de clonación, permitiendo a los usuarios dedicar una pantalla a cada aspecto de su flujo de trabajo. Una única conexión por cable USB-C al dispositivo anfitrión simplifica la conectividad y la gestión de cables, y PD163Q P3 viene con un adaptador externo USB-C para cargar. Además, el brillo de la pantalla puede ajustarse de forma uniforme en los tres paneles para optimizar la experiencia de visualización.

Proyector Acer C350e: Compañero portátil impulsado por IA

Más que un proyector LED portátil, Acer C350e es un compañero de vida impulsado por IA para hogares y familias modernas. Cuando no está proyectando contenido, el proyector permanece activo gracias a su Insignia de IA, mostrando fotos personales, ofreciendo widgets útiles y permitiendo interacciones impulsadas por IA impulsadas por Google Gemini. La Insignia de IA también funciona como un mando a distancia desmontable para el proyector.

Para proyectar contenido, ofrece excelentes experiencias visuales con una resolución Full HD nítida a 1920 x 1080, respaldada por una fuente de luz de 8.000 lúmenes LED y 350 lúmenes ANSI de brillo. Su soporte giratorio con diseño inclinable permite una instalación sin complicaciones al ofrecer rotación de 360 grados e inclinación de 120 grados para proyectar en diversos espacios. Un pequeño módulo de cámara integrado alimenta el enfoque automático, ajustando automáticamente la proyección, mientras que la corrección trapezoidal 2D y la corrección de 4 esquinas corrigen las distorsiones para una visualización impecable.

C350e está además equipado con un sistema inteligente integrado que permite la transmisión en streaming desde aplicaciones y plataformas populares. Tiene dos altavoces de 3 W y su fuente de luz LED elimina la necesidad de esperar a encender y apagarse. Su diseño también incorpora los principios de sostenibilidad, con una vida útil de 30.000 horas y materiales libres de mercurio.

Tablets premium Acer Iconia X16 e Iconia X14 para entretenimiento y educación

La última generación de tablets de la serie X de Acer Iconia incluye la nueva Acer Iconia X16 (X16-21M) de 16 pulgadas y la actualizada Iconia X14 (X14-21M) de 14 pulgadas. Impulsadas por SoCs MediaTek Helio G80 y con Android 16, la serie Iconia X son tablets de gama alta que ofrecen pantallas OLED con resolución de 1920 x 1200 y un chasis metálico en negro mate.

Esta nueva generación mantiene el foco en el entretenimiento y la educación para estudiantes y familias; ambas nuevas tablets Iconia X cuentan con dos puertos USB Type-C—uno dedicado a la entrada de vídeo y otro para carga y datos—y ofrecen función de casting de pantalla, lo que las hace ideales para emparejar con otro dispositivo o pantalla para hacer deberes, ver películas o deportes, y jugar.

Además, las dos nuevas tablets Acer Iconia X adoptan el característico diseño de soporte de trípode para facilitar el acceso a la pantalla y se ofrecen con varios accesorios opcionales: un lápiz tápiz para tomar notas en el momento y ser creativo y un teclado acoplable para una escritura fluida.

Tablets de gama de entrada Acer Iconia A16 e Iconia A14 para entretenimiento y educación

También enfocadas en el entretenimiento y la educación, la última generación de tablets de la serie Acer Iconia A de gama de entrada incluye las mejoradas Acer Iconia A16 (A16-21M) de 16 pulgadas e Iconia A14 de 14 pulgadas (A14-21M), que ofrecen pantallas IPS y un chasis en Vapor Silver. Al igual que las últimas tablets Acer Iconia de la serie X, ambos modelos de la serie A están equipados con los SoC MediaTek Helio G80 y ofrecen dos puertos USB Type-C —uno dedicado solo a la entrada de vídeo—, todas mejoras respecto a la generación anterior destinadas a maximizar el valor.

Router Acer Connect X6ES 5G CPE para velocidad y fiabilidad

Con el diseño distintivamente moderno de router de Acer, Acer Connect X6ES es un router 5G CPE que ofrece conectividad 5G y Wi-Fi 6E de alta velocidad y fiable, ayudando a hogares y empresas a mantenerse conectados incluso donde la banda ancha tradicional no funciona. El dispositivo ofrece conectividad dual 5G y WAN con conmutación inteligente para priorizar la mejor conexión disponible y ayudar a garantizar conectividad ininterrumpida y redes de baja latencia. Con Wi-Fi 6E, tecnología 4×4 MIMO y acceso al espectro de 6 GHz, ofrece un rendimiento inalámbrico rápido para una transmisión más fluida, colaboración y productividad.

Las funciones avanzadas de seguridad de datos incluyen cifrado WPA2/WPA3, protección contra cortafuegos, funcionalidad de bloqueo SIM y soporte para VPN, mientras que Connect X6ES ofrece una gestión sencilla de la red mediante un navegador web. Además, los dos puertos Ethernet Gigabit y un práctico botón WPS facilitan la incorporación de dispositivos.

Adaptador Acer Connect D5P 5G para conectividad de alta velocidad en movimiento

El dongle Acer Connect D5P 5G ofrece conectividad 5G plug-and-play para portátiles y dispositivos informáticos compatibles, permitiendo un acceso fluido para el trabajo, los desplazamientos y la movilidad diaria. Destaca por ofrecer flexibilidad tri-SIM con soporte para eSIM, nano SIMs y vSIMs, y viene equipado con un perfil eSIM preinstalado. Con velocidades de descarga de hasta 3,27 Gbps en modo 5G Independiente (SA) y hasta 2,77 Gbps en modo No Independiente (NSA), permite descargas, subidas y colaboración en la nube más fluidas.

El dongle se conecta perfectamente a dispositivos móviles mediante USB Tipo-C, y el tethering USB-C permite una amplia compatibilidad entre múltiples sistemas operativos. Para seguridad avanzada de datos, ofrece cifrado WPA/WPA2, protección de cortafuegos y soporte para bloqueo SIM. El diseño compacto y ligero está diseñado para caber fácilmente en una bolsa o kit de portátil.

Precios y disponibilidad

El monitor Acer EP130K estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 749 euros*.

El extensor triple de pantalla Acer PD163Q P3 estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 349 euros*.

El proyector Acer C350e estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 199 euros*.

Las tablets Acer Iconia de las series X y A estarán disponibles en España en el cuarto trimestre de 2026.

El router Acer Connect X6ES 5G CPE estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 299 euros*.

El dongle Acer Connect D5P 5G estará disponible en España en el primer trimestre de 2027, a partir de 249 euros*.

Las tablets Acer Iconia Duo lanzadas en Computex 2026 ya están disponibles en Norteamérica y en mercados selectos de EMEA.

* Precio de Venta al Público Recomendado por el fabricante.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.

Especificaciones del monitor

Nombre Acer EP130K Tamaño de pantalla 13.3″ Tipo de panel ePaper Resolución máxima y tasa de refresco Blanco y negro: 3200 x 2400 @ 60 Hz Color: 1600 x 1200 @ 60 Hz Tecnología TEAR N/A Tipo de superficie Mate Tiempo de respuesta 20 ms (GTG) Relación de contraste N/A Brillo N/A Ángulo de visión 178° (H), 178° (V) Gama de colores N/A Colores 4096 Bits N/A Señal de entrada 1 mini-HDMI + 2 USB Type-C + SPK + salida de audio Montaje mural VESA N/A Altavoces 1 Ancho x 2 Fuente de alimentación (100 – 240 V) USB Tipo-C (12 V 1,25 A / 5 V 3 A) Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote 0°~180° / N/A / N/A / N/A

Nombre Acer PD163Q P3 Tamaño de pantalla Tres de 15,6″ Tipo de panel IPS Resolución máxima y tasa de refresco 1920 x 1080 @ 60 Hz Tecnología TEAR N/A Tipo de superficie Mate Tiempo de respuesta 8 ms (GTG) Relación de contraste 100.000.000:1 (ACM) Brillo 250 nits Ángulo de visión 170° (H), 170° (V) Gama de colores 45% NTSC Colores 16,7 M Bits 6 bits + FRC Señal de entrada 2 USB Tipo-C Montaje mural VESA 75 x 75 mm Altavoces N/A Fuente de alimentación (100 – 240 V) Externa, 45W Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote 0°~270° (pantalla superior) / N/A / N/A / N/A

Especificaciones del proyector

Nombre Acer C350e Resolución 1080p (1.920 x 1.080) Máximo soportado: 4K (3.840 x 2.160) Brillo 8.000 lúmenes LED 350 ANSI Lumens Fuente de luz LED Relación de aspecto 16:9 (nativo), 4:3 (apoyado) Relación de contraste dinámico 1,000:1 Relación de lanzamiento 1,3 (69,5″@2m) Relación de zoom 1x Vida de la lámpara Hasta 30.000 horas Lente de proyección F = 2.6, enfoque automático Corrección de Keystone +/-30° (Vertical, Manual y Automático) +/-30° (Horizontal, Manual) Ajuste en 4 curvas Sistema inteligente Sí Audio Altavoz de 3 W x 2 Audio inalámbrico Bluetooth (v5.4, Salida) Nivel de ruido 35 dBA (Estándar) Interfaz de entrada HDMI 1.4 (HDCP) x 1 USB (Tipo A 2.0) x1, puerto de salida compartido Interfaz de salida Salida DC (5V / 0,5A, USB Tipo A 2,0) x 1 Audio para PC (conector mini de 3,5 mm) x 1 Dimensiones 137,5 x 135,7 x 191,9 mm (5,4″ x 5,3″ x 7,6″) Peso 0,93 kg (2,05 lbs)

Especificaciones de la tablet

Nombre Acer Iconia X16 / Acer Iconia X14 Modelo X16-21M / X14-21M Sistema operativo Android 16 Procesador MediaTek Helio G80 Memoria 6 GB a bordo LPDDR4X Almacenamiento 128 GB eMMC Pantalla Pantalla OLED de 16 o 14 pulgadas, resolución 1920 x 1200, relación de aspecto 16:10, alto brillo (300 nits para 16″ y 400 nits para 14″), amplia gama de colores (100% DCI-P3 para 14″ y 95% DCI-P3 para 16″), multi-táctil integrado; Ángulo de visión amplio de hasta 170 grados Cámara Frontal (orientado al usuario): 5 MP, resolución 2592 x 1944, 5M a 30 fps Trasero (orientado al mundo): 8 MP, resolución 3264 x 2448, 8M a 30 fps Audio Altavoces estéreo cuádruples integrados; un micrófono digital incorporado Ports Dos puertos USB Tipo-C (uno solo soporta vídeo, otro carga y transferencias de datos), ranura para tarjeta microSD (hasta 2 TB) Batería 30,4 Wh, 8.000 mAh, paquete de baterías de 2 celdas de 3,8 V; duración de la batería de hasta 10 horas[3] Networking Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth® 5.0 Dimensiones y peso Modelo de 16 pulgadas: 367,36 (An) x 243,92 (D) x 9,3/9,3 (Alto) mm (14,46 x 9,6 x 0,37/0,37 pulgadas), solo almohadilla 0,98 kg (2,16 lbs.) con batería de 2 pilas Modelo de 14 pulgadas: 322,08 (An) x 215,98 (D) x 9,1/9,1 (Alto) mm (12,68 x 8,5 x 0,36/0,36 pulgadas), solo almohadilla 0,91 kg (2,01 lbs.) con batería de 2 celdas Accesorios Incluía: caballete tipo trípode Opcional: lápiz óptico activo, teclado desmontable

Nombre Acer Iconia A16 / Acer Iconia A14 Modelo A16-21M / A14-21M Sistema operativo Android 16 Procesador MediaTek Helio G80 Memoria 6 GB a bordo LPDDR4X Almacenamiento 128 GB eMMC Pantalla Pantalla IPS de 16 o 14 pulgadas, resolución 1920 x 1200, relación de aspecto 16:10, alto brillo (300 nits para 16″ y 350 para 14″), LCD retroiluminado por LED, multi-touch integrado; Ángulo de visión amplio de hasta 170 grados Cámara Frontal (orientado al usuario): 5 MP, resolución 2592 x 1944, 5M a 30 fps Trasero (orientado al mundo): 8 MP, resolución 3264 x 2448, 8M a 30 fps Audio Altavoces estéreo cuádruples integrados; un micrófono digital incorporado Ports Dos puertos USB Tipo-C (uno solo soporta vídeo, otro carga y transferencias de datos), ranura para tarjeta microSD (hasta 2 TB) Batería 30,4 Wh, 8.000 mAh, paquete de baterías de 2 celdas de 3,8 V; duración de la batería de hasta 10 horas[3] Networking Wi-Fi 5 de doble banda, Bluetooth® 5.0 Dimensiones y peso Modelo de 16 pulgadas: 367,36 (An) x 243,92 (D) x 9,3/9,3 (Alto) mm (14,46 x 9,6 x 0,37/0,37 pulgadas), solo almohadilla 1,29 kg (2,84 lbs.) con paquete de baterías de 2 pilas Modelo de 14 pulgadas: 322,08 (An) x 215,98 (D) x 9,1/9,1 (Alto) mm (12,68 x 8,5 x 0,36/0,36 pulgadas), solo almohadilla 1,0 kg (2,2 lbs.) con batería de 2 celdas Accesorios Incluía: caballete tipo trípode Opcional: lápiz óptico activo, teclado desmontable

Especificaciones de conectividad

Nombre Acer Connect X6ES 5G CPE Modelo X6ES Software OpenWRT Memoria 1 GB LPDDR4 Almacenamiento 512 MB eMMC Conectividad 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA y Wi-Fi 6E (2,4 GHz de doble banda + 5 GHz/6 GHz) SIM Nano SIM Tipo de conector USB Tipo-C, entrada DC 12V 3A, dos puertos RJ45 (puerto WAN y puerto LAN) Color Blanco Dimensiones y peso 101 mm x 101 mm x 206 mm 930 g (±10 g) Máximo de dispositivos conectados 128

Nombre Dongle Acer Connect D5P 5G Modelo D5P Memoria 2 GB LPDDR4x Almacenamiento 32 GB eMMC Conectividad 5G NR, 4G LTE, 3G WCDMA SIM Nano SIM, eSIM (perfil precargado), vSIM Tipo de conector USB Tipo-C 3.0, 5V 3A DC-in Color Negro Dimensiones y peso 102,7 mm x 51 mm x 16,7 mm 80 g (±10 g)

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacta con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.