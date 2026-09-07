Razer Clio X: el cojín para reposacabezas que ofrece audio espacial THX

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La esencial almohadilla inalámbrica para el reposacabezas se fija a la mayoría de las sillas gaming, ofreciendo sonido envolvente trasero sin necesidad de auriculares

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy el Razer Clio X, un cojín inalámbrico esencial para el reposacabezas que aporta sonido envolvente trasero a prácticamente cualquier silla gaming de respaldo alto.

Con su presentación oficial dentro del evento PAX West 2026 (del 4 al 7 de septiembre), el Razer Clio X combina el audio espacial THX® con la tecnología inalámbrica Razer™ HyperSpeed ​​de 2,4 GHz, llevando una inmersión de primer nivel en los canales traseros a más jugadores que nunca.

Gracias a su sonido envolvente, libertad inalámbrica y amplia compatibilidad, el Razer Clio X es más que un accesorio: es lo que transforma la mayoría de las sillas gaming en una experiencia de audio mejorada.

Escucha lo que hay detrás de ti

El núcleo del Razer Clio X es un diseño de altavoces integrados de campo cercano que cuenta con dos transductores de rango completo de 38 mm y radiadores pasivos de 55 mm, orientados directamente hacia los oídos del usuario para ofrecer un audio envolvente y preciso desde atrás.

Gracias a la tecnología THX Spatial Audio, los modos de ampliación acústica generan un escenario sonoro más amplio y realista, aportando mayor profundidad y percepción espacial a los juegos, las películas y la música, sin necesidad de llevar nada puesto en la cabeza.

Libertad inalámbrica, sin concesiones

Un cable USB tipo C integrado también se guarda ordenadamente en el bolsillo del cojín trasero, garantizando una configuración limpia y sin cables a la vista.

El Razer Clio X ofrece audio inalámbrico de latencia ultrabaja mediante la tecnología Razer™ HyperSpeed ​​de 2,4 GHz, liberando a los usuarios de los cables de la consola o el PC. Puede alimentarse con cualquier batería externa USB-C PD 2.0 (no incluida) para ofrecer hasta 40 horas de uso inalámbrico; la duración real de la batería varía según la capacidad de la batería externa y el uso. Asimismo, cuenta con un cable USB tipo C integrado que se guarda perfectamente en el compartimento de la almohadilla trasera, permitiendo una configuración ordenada y sin cables sueltos.

Diseñado para ofrecer una amplia compatibilidad, el suave y cómodo cojín de espuma para la cabeza incorpora una correa de nailon ajustable (de 30 a 65 cms) que se adapta a la mayoría de las sillas gaming y de oficina con respaldo alto, convirtiéndolo en un complemento cómodo y versátil para cualquier configuración.

One Rear Speaker, Multiple Ways to Play

El Razer Clio X puede utilizarse como altavoz principal independiente para jugar, ver películas y escuchar música sin necesidad de auriculares, o bien emparejarse en modo Surround con una barra de sonido o un sistema de altavoces 2.0/2.1 existente para crear una experiencia de audio envolvente trasera impulsada por THX Spatial Audio.