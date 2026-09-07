CUKTECH presenta en IFA Berlín 2026 su nueva generación de soluciones de carga y su primer producto de robótica wearable, el CUKTECH Power Exoskeleton Kit

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CUKTECH está presentando en IFA Berlín 2026 su nueva generación de soluciones de carga, con nuevos cargadores y estaciones de alta potencia, incluida la nueva CUKTECH 10 Power Station, que se muestra por primera vez fuera de su mercado de origen. Pero, entre todas sus novedades, hay una que especialmente puede llamar la atención: la compañía se adentra por primera vez en la robótica wearable con el CUKTECH Power Exoskeleton Kit.

El exoesqueleto supone un paso más allá de la tradicional tecnología de carga de CUKTECH y aplica su experiencia en ingeniería energética a la movilidad wearable. Pesa solo 2,5 kg, incorpora sensores que reconocen la intención de movimiento en tiempo real y ofrece hasta un 35% de asistencia, adaptándose a superficies llanas, pendientes y escaleras. Además, funciona con una batería portátil de CUKTECH que también puede utilizarse para cargar otros dispositivos.

La marca global de tecnología de carga presenta un exoesqueleto motorizado para la cadera junto a una nueva gama de soluciones de carga de alta potencia, incluido un modelo que se presenta por primera vez fuera de su mercado de origen

CUKTECH, marca global de tecnología de carga que ofrece una experiencia de carga definitiva y que lleva más de 30 millones de baterías portátiles vendidas en todo el mundo, está presentando sus últimas innovaciones en tecnología de carga y su primer producto de robótica wearable en IFA Berlín 2026, que se celebra hasta este 8 de septiembre en Messe Berlin. La compañía está ubicada en el pabellón 4.2, stand 121.

El gran protagonista de CUKTECH en IFA será el CUKTECH Power Exoskeleton Kit, un exoesqueleto ligero para las extremidades inferiores alimentado mediante una batería portátil y diseñado para facilitar el movimiento en diferentes entornos, desde el día a día hasta rutas de senderismo, escaleras y condiciones exigentes al aire libre. Este lanzamiento supone la entrada de CUKTECH en el ámbito de la tecnología de movilidad wearable, más allá de su tradicional especialización en soluciones de carga, y traslada su experiencia en ingeniería energética a una nueva categoría de producto.

CUKTECH también presenta su última gama de soluciones de carga de alta potencia, entre las que se encuentran la CUKTECH 30 Charging Station Ultra y el CUKTECH 10 Ultra Power Charger, además de su nuevo modelo CUKTECH 10 Power Station, que se muestra por primera vez fuera de su mercado de origen durante IFA 2026.

Se trata de un exoesqueleto ligero y portátil basado en un diseño flexible alimentado mediante una batería portátil. En lugar de incorporar una batería interna fija, el exoesqueleto funciona con las propias baterías portátiles de CUKTECH, lo que permite a los usuarios elegir la capacidad que mejor se adapte a sus necesidades y cambiar rápidamente de fuente de alimentación cuando sea necesario. Además, la misma batería portátil puede utilizarse simultáneamente para cargar smartphones, cámaras y otros dispositivos portátiles, eliminando la necesidad de llevar equipos de carga adicionales.

Equipado con un sistema de sensores multimodal y tecnología de reconocimiento de la intención de movimiento de las extremidades inferiores, el exoesqueleto detecta los movimientos del usuario y responde a ellos en tiempo real, adaptándose de forma fluida a superficies llanas, pendientes y escaleras. Ofrece un par máximo de 34 N·m, proporciona hasta un 35% de asistencia al movimiento y permite alcanzar velocidades de hasta 18 km/h.

Su estructura de fibra de carbono mantiene el peso en tan solo 2,5 kg e incorpora una hebilla de liberación rápida y un diseño plegable que facilita su almacenamiento y transporte. Su diseño ergonómico, pensado para minimizar los puntos de presión, permite utilizarlo durante periodos prolongados y en una amplia variedad de aplicaciones, como senderismo de montaña, asistencia a la movilidad cotidiana, subida de escaleras, running al aire libre, operaciones de búsqueda y rescate, tareas de seguridad, producción audiovisual y apoyo a procesos de rehabilitación.

“Todo lo que CUKTECH ha aprendido durante más de una década de ingeniería y desarrollando sistemas de alimentación en los que confían millones de personas se ha incorporado a este exoesqueleto”, afirma Eric Wang, CMO y responsable de Diseño de CUKTECH. “No se trata de un proyecto secundario, sino de una demostración de cómo la misma disciplina que hemos aplicado al desarrollo de tecnologías de carga puede trasladarse directamente al ámbito de la robótica wearable. Este exoesqueleto es nuestro primer paso en este campo y estamos muy ilusionados con todo lo que nos depara el futuro”.

La gama de soluciones de carga de CUKTECH en IFA 2026

La CUKTECH 10 Power Station inaugura una nueva categoría para el escritorio: una estación de carga de sobremesa GaN de 120 W todo en uno que funciona también como hub con pantalla inteligente. Su diseño modular permite centralizar en un único dispositivo los cargadores y cables que habitualmente ocupan el escritorio.

El producto se está presentando en IFA Berlín 2026 y es la primera presentación de la CUKTECH 10 Power Station fuera del mercado de origen de la compañía.

Carga rápida, compatibilidad con múltiples protocolos y una gran pantalla.

La CUKTECH 30 Ultra Power Station es una estación de carga de sobremesa GaN de 300 W, equipada con una salida DC, tres puertos USB-C y un puerto USB-A. Es compatible con carga rápida PD 3.1 de hasta 140 W, así como con los protocolos de 120 W de Xiaomi y UFCS. Su pantalla IPS de 1,83 pulgadas permite consultar en tiempo real información sobre la potencia total de salida, la potencia de cada puerto, las curvas de carga y la temperatura. Por su parte, el puerto DC ofrece una potencia de salida de hasta 300 W, suficiente para alimentar ordenadores portátiles gaming de alto rendimiento a plena capacidad.

El CUKTECH 10 Ultra Power Charger es un cargador GaN compacto de 100 W, diseñado especialmente para viajes y equipado con tres puertos USB-C y uno USB-A. Permite alcanzar hasta 100 W de carga rápida PD a través de uno de sus puertos USB-C. Su pantalla inteligente de 1,57 pulgadas muestra en tiempo real la potencia de carga y los datos de la curva de carga. Además, incorpora cuatro modos de carga inteligente —AI Smart, Apple Ecosystem, Max Power y Balanced— que adaptan automáticamente la potencia de salida a los dispositivos conectados.