MOVA toma el protagonismo en IFA 2026: “The AI MOVAment”, redefiniendo la vida inteligente con IA de alta gama

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MOVA sube al escenario de IFA 2026 con «The AI MOVAment», presentando 22 lanzamientos de productos y 15 innovaciones en tecnología en áreas como exteriores inteligentes, limpieza del hogar, cocina inteligente, cuidado de mascotas e IA integrada. Desde el AstraX, su primer robot cortacésped equipado con un brazo robótico, hasta una «piel electrónica» que dota a las aspiradoras robot de sentido del tacto, y la mano Knot 80 que abre nuevas posibilidades para la manipulación inteligente, MOVA combina percepción, toma de decisiones y acción para demostrar cómo la IA puede percibir, decidir y actuar en el mundo real.

«The AI MOVAment» es la apuesta de MOVA por liderar una nueva ola de innovación en IA. En más de 1700 metros cuadrados de espacio de exposición, MOVA da vida a esta visión mediante nuevas aplicaciones de IA, avances que superan los límites de la tecnología e ideas tangibles para el futuro de la vida inteligente. Con la ambición de liderar la próxima era de la vida impulsada por IA, MOVA está llevando la IA a escenarios del mundo real más complejos, aplicando la inteligencia artificial a necesidades específicas, convirtiéndola en experiencias de vanguardia que las personas pueden ver, sentir y utilizar.

Comenzando con la percepción: reinventando la detección robótica con IA para ayudar a las máquinas a comprender mejor el mundo.

Tradicionalmente, los robots han dependido de cámaras para «ver» su entorno o de radares para detectar objetos cercanos. Ahora, MOVA incorpora un nuevo sentido a las aspiradoras robot: el tacto. Y a medida que los dispositivos inteligentes se adentran en nuevos entornos, incluso bajo el agua, la conectividad fiable se vuelve tan importante como la percepción. En IFA 2026, MOVA presenta nuevas tecnologías de detección e interacción que transforman la forma en que los robots perciben y se conectan con el mundo que les rodea.



Entre estas innovaciones, el sistema TactiPercept™ incorpora el tacto al sistema de percepción de los robots aspiradores. Combinando el reconocimiento visual con la detección táctil, utiliza 128 sensores de precisión, una estructura de amortiguación flexible y retroalimentación de presión en tiempo real para detectar el contacto con muebles, paredes y otros elementos del entorno. El robot puede entonces ajustar su movimiento y estrategia de limpieza en tiempo real.

Disminuye la velocidad al entrar en contacto con obstáculos, mantiene un contacto seguro con las paredes para la limpieza de bordes y utiliza la retroalimentación táctil para facilitar la recuperación autónoma. Con TactiPercept™, los robots van más allá de simplemente «ver y evitar» para «tocar y sentir» su entorno.

El rendimiento bajo el agua es un desafío extraordinario. Las señales inalámbricas, como Wi-Fi, no se pueden transmitir de forma fiable a través del agua, por lo que algunas soluciones existentes dependen de un dispositivo de superficie independiente para poder transmitir la información.

El sistema de comunicación subacuática AquaSonar™ mejorado de MOVA utiliza comunicación ultrasónica para mantener la conectividad bajo el agua. El repetidor está integrado directamente en el muelle, eliminando la necesidad de una boya de comunicación flotante independiente. Esto permite que el robot permanezca conectado mientras opera bajo el agua.

Desde la percepción del mundo mediante el tacto hasta la conectividad bajo el agua, MOVA está ampliando la forma en que los robots perciben y se conectan con su entorno. El próximo desafío es convertir esa información en una ejecución precisa.

Mejorando la precisión: de la ejecución precisa al rendimiento adaptativo

Comprender el entorno es solo una parte de la ecuación. En IFA 2026, las últimas tecnologías UltraTrim™ de MOVA demuestran cómo una ejecución precisa puede adaptarse a las condiciones del mundo real.

Los robots cortacésped actuales automatizan la mayor parte del corte, pero los bordes finales a menudo requieren trabajo manual, lo que frustra a la mayoría de los usuarios. El césped que queda junto a muros, vallas y setos puede obligar a usar una herramienta manual para terminar el trabajo. Ese «último centímetro» ha sido durante mucho tiempo una de las partes más difíciles de automatizar.

En IFA 2026, MOVA, la marca líder mundial en volumen de ventas de robots cortacésped LiDAR, presenta su última tecnología de recorte de bordes UltraTrim™ para llegar hasta el último centímetro. El LiDAX Ultra Gen 2, que debuta con la nueva tecnología UltraTrim™ 3.0, incorpora un disco de corte de bordes específico en el lado derecho que permite un recorte de bordes completo a lo largo de paredes, vallas y setos, cubriendo áreas a las que no llega la plataforma de corte principal. Cuando el césped se encuentra con superficies duras al mismo nivel, el cortacésped puede pasar por encima del límite y recortar el borde en una sola pasada, reduciendo las franjas sin cortar y generar una cobertura de corte más completa.

Pero llegar al borde es solo el principio. Los jardines reales presentan mucha más complejidad, desde macizos de flores hasta terrenos irregulares y diferentes requisitos de altura de corte.

Diseñado para la próxima generación de robots cortacésped MOVA, UltraTrim™ 4.0 adopta un enfoque más adaptable. Además de ofrecer un recorte de bordes de 0 cm, incorpora un brazo robótico de bordeado adaptativo que se extiende más allá del cuerpo del cortacésped. Un mecanismo flotante permite que el disco de corte siga los cambios del terreno, mientras que tres ajustes de altura de corte (4, 5 y 6 cm) proporcionan mayor flexibilidad en diferentes condiciones del césped. El brazo también puede retraerse automáticamente al encontrar un obstáculo. En conjunto, estas capacidades permiten que el cortacésped adapte su posición de bordeado y altura de corte a una gama más amplia de límites y terrenos, reduciendo la necesidad de retoques manuales.

Tanto UltraTrim™ 3.0 como 4.0 buscan un recorte de bordes de 0 cm, pero con diferentes niveles de precisión. UltraTrim™ 3.0 está diseñado para recortar justo al borde, mientras que UltraTrim™ 4.0 adapta su funcionamiento a diferentes límites y terrenos. En conjunto, reflejan el enfoque de MOVA hacia la precisión más completa.

El próximo salto en la IA: de la manipulación robótica a la interacción con destreza

A medida que la IA asume tareas más complejas del mundo real, los robots necesitan ir más allá de simplemente realizar operaciones predefinidas. Deben ser capaces de usar herramientas y adaptar sus movimientos a diferentes objetivos. En IFA 2026, MOVA muestra esta evolución a través del robot cortacésped AstraX y de la mano robótica Knot 80, evolucionando desde la manipulación robótica específica para cada tarea hasta una mayor destreza y versatilidad, ofreciendo un vistazo a lo que podría llegar a ser la IA integrada.

En el jardín, MOVA incorpora la manipulación robótica a AstraX. Equipado con un brazo multifuncional y cabezales intercambiables, este robot cortacésped puede ir más allá del simple corte y realizar tareas como la eliminación de obstáculos, la recolección de fruta y el riego.

Cuando la visión artificial detecta un objeto que bloquea su trayectoria, el brazo puede retirarlo antes de que AstraX reanude la tarea. Con una pinza de dos dedos, puede recoger fruta a baja altura; con una boquilla de riego, puede regar áreas específicas a horas programadas.

AstraX presentará estas capacidades en IFA con la puesta en escena del “PRIMER ROBOT CORTACÉSPED CON BRAZO DEL MUNDO”. Con música de un DJ invitado, varios cortacéspedes AstraX realizarán movimientos sincronizados con sus brazos multifuncionales, convirtiendo el control y el movimiento robótico en una experiencia interactiva en vivo para los visitantes.

Si AstraX muestra cómo la manipulación robótica puede ser útil para tareas específicas de jardinería, Knot 80 lleva la idea aún más lejos: ¿hasta qué nivel de destreza puede llegar un brazo robótico?

A diferencia de los brazos robóticos convencionales, diseñados principalmente para el agarre simple, Knot 80 se acerca a la destreza de la mano humana. Combina un brazo robótico de inspiración humanoide con percepción espacial 3D y control de agarre inteligente, con 11 grados de libertad* y 15 articulaciones. El sistema también integra visión de luz estructurada 3D, rotación bidireccional y el sistema de control inteligente del brazo robótico.

Al manipular objetos de diferentes formas, materiales y orientaciones, Knot 80 puede reconocer su posición y relación espacial, determinar cómo agarrarlos y ajustar dinámicamente la fuerza de agarre entre 25 y 50 N*. La retroalimentación visual continua le permite refinar sus movimientos en tiempo real, lo que posibilita una manipulación más precisa, diestra y estable, en lugar de simplemente repetir movimientos predefinidos.

Knot 80 va más allá de simplemente construir una mano robótica más diestra. MOVA prevé extender esta capacidad a una gama más amplia de productos y escenarios, permitiendo que los robots agarren, muevan y organicen objetos a medida que realizan tareas más complejas.

A medida que la percepción, la toma de decisiones y la manipulación precisa se combinan, los robots podrían ir más allá de funciones específicas y asumir roles más amplios en la limpieza, la organización, el almacenamiento y la vida cotidiana. Knot 80 ofrece un atisbo de ese futuro: un futuro donde la IA integrada no solo es capaz de actuar, sino también de hacerlo con destreza.

NexLawn, miembro del Grupo MOVA, también estará presente en IFA 2026 con un espacio exclusivo dentro del propio stand de MOVA. En este espacio se exhibirán los robots cortacésped y los robots limpia fondos de NexLawn, ofreciendo a los visitantes una visión más detallada de los productos y las tecnologías que los respaldan.

MOVA presenta cómo la IA puede trascender el ámbito digital y asumir un papel más relevante en el mundo real: desde percibir su entorno y ejecutar tareas con mayor precisión hasta interactuar con el mundo físico mediante una manipulación con más destreza. Cuando las máquinas no solo comprenden su entorno, sino que también determinan qué hacer y lo llevan a cabo, la IA pasa de ser un conjunto de algoritmos invisibles a una inteligencia que las personas pueden experimentar de primera mano.

Este es el «MOVAmiento de la IA»: MOVA lidera una nueva ola de innovación en IA que traslada el mundo digital a la vida cotidiana. De cara al futuro, MOVA seguirá ampliando los límites de lo que la tecnología inteligente puede lograr, llevando la IA a más escenarios y abordando más necesidades del mundo real.