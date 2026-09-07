Jack Huynh’s IFA 2026 keynote: «La era de la IA personal»



Juan Cascón Baños Destacada, Tecnología


Jack Huynh's IFA 2026 keynote: "La era de la IA personal"

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En IFA 2026 en Berlín (Alemania), Jack Huynh, Senior Vice President y General Manager de AMD, ofreció el opening keynote del evento, titulado “The Era of Personal AI”, en el que exploró cómo la inteligencia agentiva y ejecutada en el propio dispositivo puede hacer la tecnología más personal, privada y adaptable, ayudando a convertir ideas en realidad.
Keynote de Jack en el canal de YouTube de AMD

 

Entre los principales anuncios destacan:
Además, esta semana se han anunciado varios sistemas OEM con tecnología AMD en IFA, entre ellos:

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