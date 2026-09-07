Jack Huynh’s IFA 2026 keynote: «La era de la IA personal»

Keynote de Jack en el canal de YouTube de AMD

Entre los principales anuncios destacan:

Los sistemas AMD Ryzen AI Halo serán compatibles con Microsoft Project Zenith desde el primer momento, ofreciendo una nueva experiencia de desarrollo en Windows optimizada para dispositivos de alto rendimiento, con Visual Studio Code, WSL, GitHub Copilot CLI y PowerShell preinstalados para agilizar el desarrollo de IA en local.

AMD Threadripper Halo Station, un sistema prototipo que lleva computación de IA de clase centro de datos a una estación de trabajo de escritorio. Combinando un Ryzen Threadripper PRO 9995WX con dos aceleradores de clase Instinct, permite a los desarrolladores entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA masivos en local sin cuellos de botella en la nube.