Jack Huynh’s IFA 2026 keynote: «La era de la IA personal»

En IFA 2026 en Berlín (Alemania), Jack Huynh, Senior Vice President y General Manager de AMD, ofreció el opening keynote del evento, titulado “The Era of Personal AI”, en el que exploró cómo la inteligencia agentiva y ejecutada en el propio dispositivo puede hacer la tecnología más personal, privada y adaptable, ayudando a convertir ideas en realidad.
Keynote de Jack en el canal de YouTube de AMD
Entre los principales anuncios destacan:
- Los sistemas AMD Ryzen AI Halo serán compatibles con Microsoft Project Zenith desde el primer momento, ofreciendo una nueva experiencia de desarrollo en Windows optimizada para dispositivos de alto rendimiento, con Visual Studio Code, WSL, GitHub Copilot CLI y PowerShell preinstalados para agilizar el desarrollo de IA en local.
- AMD Threadripper Halo Station, un sistema prototipo que lleva computación de IA de clase centro de datos a una estación de trabajo de escritorio. Combinando un Ryzen Threadripper PRO 9995WX con dos aceleradores de clase Instinct, permite a los desarrolladores entrenar, ajustar y ejecutar modelos de IA masivos en local sin cuellos de botella en la nube.
- AMD y SUSE anunciaron una colaboración para ayudar a los desarrolladores a trasladar aplicaciones de IA desde el desarrollo y las pruebas en local con AMD Ryzen AI Halo hacia entornos empresariales seguros, soportados y escalables en producción.
Además, esta semana se han anunciado varios sistemas OEM con tecnología AMD en IFA, entre ellos:
- Acer Aspire G AGB110 mini‑PC y Aspire G 3D 16 notebook — con procesadores AMD Ryzen AI Max 400 Series
- Lenovo ThinkCentre X Ultra, ThinkCentre M75s Gen 6, ThinkCentre M75q Gen 6 e IdeaPad Slim 3 — con procesadores AMD Ryzen AI Max 400 Series