EA SPORTS™ F1® 25: 2026 SEASON EDITION CELEBRA EL GRAN PREMIO DE MADRID CON NUEVOS CONTENIDOS, DESCUENTOS Y UN FIN DE SEMANA GRATUITO

Prepárate para MADRING! EA SPORTS™ F1® 25: 2026 Season Edition se prepara para celebrar por todo lo alto el primer Gran Premio de Madrid oficial con una esperada actualización de equipos y pilotos de F2™, una actualización deportiva y diseños especiales de monoplazas, además de un fin de semana de juego gratuito en Xbox y PC para que todo el mundo pueda ponerse al volante.

La nueva actualización de contenido, disponible desde hoy, amplía la experiencia de F1® 25: 2026 Season Edition con nuevos pilotos y diseños de monoplazas de F2™, que se incorporan a la parrilla como parte de la actualización de equipos y pilotos. Por su parte, la actualización deportiva de septiembre acerca a ocho equipos a sus versiones más recientes en el mundo real, con la llegada del distintivo alerón trasero “Macarena” de Ferrari como gran protagonista. Los equipos han actualizado sus diseños y sumado nuevos patrocinadores a lo largo de la temporada, y estos cambios cobran vida dentro del juego.

Las modificaciones se aplicarán a los respectivos monoplazas de2026 una vez los jugadores instalen la actualización de septiembre. Entre los diseños especiales, disponibles hasta el 14 de octubre, se encuentran los de Racing Bulls (Suzuka), Audi (Mónaco) y Cadillac (Silverstone). Además, se añadirán nuevos diseños a través del sistema de correo del juego a partir del 9 de septiembre, con más contenidos previstos para el 11 y el 16 de septiembre.*

Quienes todavía no tengan F1® 25: 2026 Season Edition o el Season Pack, este es el momento perfecto para ponerse al volante gracias a un periodo de prueba gratuito en Xbox y PC (Steam) del 10 al 14 de septiembre**, además de disfrutar de descuentos por tiempo limitado en todas las plataformas del 9 al 14 de septiembre.† Las partidas guardadas se conservarán para aquellos jugadores que decidan comprar el juego después del fin de semana gratuito. Los jugadores podrán vivir la emocionante temporada 2025 y, después, iniciar una nueva carrera para enfrentarse a las nuevas reglas, normativas y equipos de 2026 con F1® 25: 2026 Season Edition, la nueva entrega de la saga de carreras de Grand Prix™.