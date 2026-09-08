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Arjun, un ex policía indio acusado injustamente del asesinato de su compañero, llegará a Street Fighter 6 el 13 de octubre de 2026 como segundo personaje de la Temporada/Año 4, con un estilo de combate basado en técnicas de respiración yoga, control del espacio y ataques de gran potencia. En el tráiler de jugabilidad publicado hoy, Arjun mostró cómo utilizará sus técnicas de respiración yoga en su búsqueda de justicia cuando llegue a Street Fighter™ 6. Arjun será el segundo personaje que se incorporará al juego durante el Año 4, disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch™ 2 el 13 de octubre de 2026. Además, ya están disponibles por tiempo limitado ilustraciones y efectos de New Challengers inspirados en la película de Street Fighter.

Arjun fue agente de policía en la India hasta el día en que asesinaron a su compañero de confianza y él fue incriminado por el crimen. Ahora vive huyendo de la justicia mientras dedica cada uno de sus esfuerzos a descubrir la verdad detrás de la muerte de su compañero. Sus técnicas de respiración yoga lo convierten en un luchador poderoso que sacrifica velocidad a cambio de golpes devastadores, proyectiles muy efectivos y trampas estratégicas capaces de desgastar a sus rivales. Trailer Street Fighter 6 da la bienvenida a Arjun al combate el 13 de octubre