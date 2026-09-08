Arjun, un ex policía indio acusado injustamente del asesinato de su compañero, llegará a Street Fighter 6 el 13 de octubre de 2026 como segundo personaje de la Temporada/Año 4, con un estilo de combate basado en técnicas de respiración yoga, control del espacio y ataques de gran potencia. En el tráiler de jugabilidad publicado hoy, Arjun mostró cómo utilizará sus técnicas de respiración yoga en su búsqueda de justicia cuando llegue a Street Fighter™ 6. Arjun será el segundo personaje que se incorporará al juego durante el Año 4, disponible para PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, PC y Nintendo Switch™ 2 el 13 de octubre de 2026. Además, ya están disponibles por tiempo limitado ilustraciones y efectos de New Challengers inspirados en la película de Street Fighter.
Arjun fue agente de policía en la India hasta el día en que asesinaron a su compañero de confianza y él fue incriminado por el crimen. Ahora vive huyendo de la justicia mientras dedica cada uno de sus esfuerzos a descubrir la verdad detrás de la muerte de su compañero. Sus técnicas de respiración yoga lo convierten en un luchador poderoso que sacrifica velocidad a cambio de golpes devastadores, proyectiles muy efectivos y trampas estratégicas capaces de desgastar a sus rivales.
Trailer Street Fighter 6 da la bienvenida a Arjun al combate el 13 de octubre
Movimientos de Arjun
- Arm of Justice (Brazo de la Justicia): puñetazo versátil que drena la energía del oponente, con variantes según la potencia del ataque y una posible continuación.
- Cruel Shoulder (Hombro Cruel): embestida con el hombro hacia delante cuyas propiedades cambian según la intensidad utilizada.
- Breathing Ring (Anillo de Respiración): crea un anillo de aire que puede convertirse en un proyectil mediante Breathing Shockwave.
- Divine Pillar (Pilar Divino): genera un pilar de tierra cuya distancia depende de la fuerza del ataque; mantener pulsado el botón retrasa su activación.
- Justice Beyond (Justicia Más Allá): permite agarrar un Pilar Divino activo y lanzarlo contra el rival.
- Ghastly Interrogation (Interrogatorio Fantasmal): agarre especial que causa daño recuperable, aunque puede causar daño normal si el rival ya ha recibido ese tipo de daño.
- Indomitable Defence (Defensa Indomable): utiliza técnicas de respiración para convertir ataques cuerpo a cuerpo en contraataques.
- Moral Breakdown (Colapso Moral): ataque especial disponible durante la Defensa Indomable.
Super Arts
- Howling Destruction: Super Art de nivel 1 que golpea rápidamente utilizando ráfagas de respiración.
- Instant Oblivion: Super Art de nivel 2 que lanza al rival por los aires y permite preparar un Pilar Divino.
- Yaksha’s Order: Super Art de nivel 3 que culmina con un devastador ataque cinematográfico.
Arjun estará disponible el 13 de octubre para quienes posean o adquieran el Year 4 Character Pass o el Year 4 Ultimate Pass. Su Traje 1 muestra al personaje durante su huida en busca de venganza, mientras que el Traje 2 representa una versión idealizada de Arjun que ha dejado atrás su búsqueda de justicia. Este segundo traje podrá desbloquearse aumentando al máximo su medidor de adquisición en el modo Avatar Arcade o mediante Fighter Coins.
Arjun es el segundo personaje del plantel del Año 4, que también incluye a Tifa (de la serie FINAL FANTASY VII Remake), Bosch y la ya lanzada Yasmine.
Sobre Street Fighter 6
Con más de siete millones de unidades vendidas desde su lanzamiento, Street Fighter 6 representa la evolución de la franquicia gracias a nuevas mecánicas y tres modos principales: Fighting Ground, World Tour y Battle Hub. El juego está disponible actualmente para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 y PC a través de Steam.