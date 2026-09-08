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Este 11 de septiembre entran en vigor las primeras obligaciones de notificación de la Cyber Resilience Act (CRA), un nuevo paso en la regulación de la ciberseguridad de los productos conectados en Europa.

Con motivo de esta fecha, Nuki comparte su visión sobre el impacto de la CRA en el sector y cómo la compañía ha integrado la seguridad desde el diseño en sus productos desde sus inicios. Jürgen Pansy, cofundador y Chief Innovation Officer de Nuki: Nuki afronta el CRA apoyándose en la seguridad desde el diseño y reclama unas reglas del juego justas

Las primeras obligaciones del CRA marcan un nuevo escenario para la ciberseguridad de los productos conectados

Nuki pone en valor su enfoque de seguridad desde el diseño y reclama igualdad de condiciones para todos los fabricantes

El 11 de septiembre de 2026, la Unión Europea dará un paso decisivo en materia de ciberseguridad para los productos conectados con la entrada en vigor de las primeras obligaciones de notificación de la Cyber Resilience Act (CRA), haciendo que la ciberseguridad deje de ser una decisión de cada fabricante para convertirse en un requisito legal obligatorio. Nuki, el fabricante líder de cerraduras inteligentes, afronta esta fecha con confianza, ya que la seguridad desde el diseño (Security-by-Design) es una práctica consolidada en la compañía desde hace más de una década. Os dejamos el análisis Nuki SmartLock Ultra

El detector de humo inteligente que envía una notificación inmediata cuando se activa una alarma, la cafetera que se pone en marcha desde una aplicación o la cerradura electrónica que permite entrar al personal de limpieza. Cualquiera que dependa de estos dispositivos conectados en el día a día debe poder confiar en que su privacidad y su hogar están protegidos de forma integral. Hasta ahora, la ciberseguridad se ha dejado en gran medida a discreción de los fabricantes. La Cyber Resilience Act (CRA) de la Unión Europea establece ahora un conjunto de normas claras y convierte la ciberseguridad en un requisito obligatorio durante todo el ciclo de vida de un producto; desde su desarrollo y comercialización hasta su mantenimiento, incluidas las actualizaciones de software a largo plazo.

Esta regulación va más allá de los dispositivos IoT, se aplica a prácticamente cualquier producto con elementos digitales, desde software independiente e infraestructuras informáticas hasta hardware conectado. Existen excepciones para determinadas categorías de productos, como los dispositivos médicos, la aviación civil y algunos tipos de vehículos. A partir del 11 de diciembre de 2027, todos los productos conectados comercializados en la UE deberán cumplir plenamente los requisitos de la Cyber Resilience Act.

Una base sólida frente a medidas improvisadas

Para Nuki, la nueva regulación europea valida el camino marcado desde la fundación de la compañía: una apuesta rigurosa por la seguridad desde el diseño. En lugar de tratar la ciberseguridad como algo secundario, Nuki la integra desde la primera línea de código y el boceto inicial del producto. El cifrado de extremo a extremo, el análisis continuo de amenazas y las actualizaciones de seguridad inalámbricas (OTA) forman parte de los estándares de Nuki desde la primera generación de Smart Lock.

En el ámbito del hardware, Nuki también evoluciona continuamente sus sistemas, desde elementos de seguridad físicos (Secure Elements) y una mayor protección de la memoria hasta mecanismos de protección frente a intentos de manipulación.

“Para nosotros, la ciberseguridad no es una capa de pintura que se añade a un producto cuando llega una nueva regulación, sino que está integrada en el ADN de nuestros productos. Por eso consideramos la Cyber Resilience Act una continuación lógica de nuestro camino”, destaca Jürgen Pansy, cofundador y Chief Innovation Officer de Nuki. “Nadie puede cumplir con los requisitos de la CRA de la noche a la mañana. Pero gracias al trabajo que hemos realizado durante años, para nosotros no se trata de una revisión frenética que tengamos que abordar a contrarreloj, sino de un proceso estructurado que parte de una base muy sólida”.

El gran reto del sector

La seguridad verificable es precisamente la clave para abordar uno de los principales retos del sector. Aunque las cerraduras inteligentes de fabricantes consolidados ofrecen un elevado nivel de seguridad, a menudo persiste una brecha entre la realidad técnica y la percepción de los consumidores.

Una encuesta reciente realizada por Nuki (Nuki Brand Survey 2025: encuesta realizada el 30 de abril de 2025 entre 1.305 miembros de Nuki Club que habían comprado una Nuki Smart Lock en los seis meses anteriores a la encuesta.), muestra que el 44% de los encuestados considera las preocupaciones relacionadas con la seguridad uno de los principales obstáculos a la hora de comprar por primera vez una cerradura electrónica por primera vez.

Esta conclusión se ve respaldada por un estudio publicado recientemente por Parks Associates para la Connectivity Standards Alliance (Parks Associates: Whitepaper “Smart Home Evolution: Unlocking Value” (elaborado para la Connectivity Standards Alliance), 2025. Disponible en este enlace.), que también identifica las preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad de los datos como una barrera para una mayor adopción de los dispositivos inteligentes para el hogar.