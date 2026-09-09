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Un teclado gaming con interruptores intercambiables en caliente que ofrece una experiencia sólida desde el primer momento y la libertad de personalizarlo a tu gusto

Razer, la marca global líder en estilo de vida para gamers, anunció en el día de hoy Razer Reclusa X Mini 65%, el primer teclado de la nueva línea Reclusa, diseñado para entusiastas que se preocupan por cómo suena, se siente y rinde cada pulsación.

Basada en la filosofía «Tu teclado. Tus reglas», la línea Reclusa marca un nuevo capítulo para los teclados Razer: una experiencia satisfactoria desde el primer momento, con la libertad de personalizar y evolucionar con el tiempo.

Diseñado para disfrutarse desde el primer día y personalizarse cuando el usuario lo desee, el Reclusa X Mini 65% equilibra un teclado sólido y listo para usar con una plataforma para la expresión personal. Gracias a la posibilidad de cambiar los interruptores en caliente (*hot-swap*), una acústica optimizada, funciones orientadas a los videojuegos y un formato compacto del 65%, los usuarios pueden adaptar el teclado a sus preferencias sin tener que empezar de cero.

«El Reclusa X Mini 65% es nuestra respuesta a los entusiastas que buscan un teclado que ofrezca una gran sensación desde el primer día, pero que a la vez puedan personalizar a su gusto», afirmó Barrie Ooi, director de la división de PC Gaming de Razer. «Combina el sonido, el tacto y el control que los usuarios esperan de Razer, al tiempo que abre la puerta a una experiencia de teclado más personal».

Tu tablero. Tus reglas.

El Reclusa X Mini 65% se basa en una idea sencilla: un teclado debe resultar agradable desde el mismo momento en que se conecta, manteniéndose a la vez listo para evolucionar junto a su usuario. Desde sus interruptores táctiles y su acústica optimizada hasta su distintivo diseño tricolor, cada detalle está pensado para ofrecer una primera impresión satisfactoria. Para los entusiastas que deseen ir más allá, su diseño *hot-swap* (de sustitución en caliente) hace que la personalización sea sencilla y accesible.

Sólido desde el primer momento.

El Reclusa X Mini 65% viene equipado de fábrica con interruptores mecánicos táctiles Razer™ Orange de 3.ª generación, que ofrecen una respuesta táctil satisfactoria y una activación más silenciosa. Además, cuentan con lubricación de fábrica para lograr una pulsación más suave y uniforme desde el primer momento.

Para mejorar la sensación y el sonido de cada pulsación, el teclado incorpora una amortiguación de silicona de doble capa en su estructura interna. Diseñado para reducir la resonancia no deseada y el sonido hueco, genera un perfil acústico más limpio y controlado, manteniendo al mismo tiempo la capacidad de respuesta que se espera de un teclado para juegos.

Para completar la experiencia, se incluyen teclas duraderas de ABS con tecnología de doble inyección y un distintivo diseño tricolor, lo que aporta al teclado un carácter propio a la vez que garantiza que las leyendas se mantengan nítidas y resistentes al desgaste con el paso del tiempo.

Personalízalo a tu estilo.

Para quienes deseen personalizar su experiencia, el Reclusa X Mini 65% cuenta con una PCB de intercambio en caliente (*hot-swappable*) compatible con la mayoría de los interruptores mecánicos estándar de la industria, tanto de 3 como de 5 pines. Los usuarios pueden cambiar fácilmente los interruptores para explorar diferentes sensaciones de escritura y perfiles de sonido, sin necesidad de soldar ni de contar con experiencia previa en modificaciones especializadas.

Los LED orientados hacia el sur ofrecen una mayor compatibilidad con una gama más amplia de teclas de terceros, mientras que la iluminación Razer Chroma™ RGB por tecla permite a los usuarios personalizar su configuración con 16,8 millones de colores y efectos de iluminación dinámicos.

Ya sea realizando pequeños ajustes o modificando el teclado con el paso del tiempo, el Reclusa X Mini 65% está diseñado para adaptarse a las preferencias de cada entusiasta.

Diseñado para juegos.

Aunque se ha diseñado pensando en los entusiastas, el Reclusa X Mini 65% sigue siendo, inequívocamente, un teclado gaming de Razer. Sus funciones avanzadas orientadas al juego —como Razer™ Snap Tap, Razer™ Snap Flex y la prioridad de doble pulsación (Dual-Keypress Priority)— ofrecen a los jugadores un mayor control sobre sus acciones durante partidas de ritmo frenético.

Gracias a la combinación de interruptores mecánicos de respuesta rápida, una tasa de sondeo por cable de 1000 Hz y compatibilidad con Razer Synapse, el teclado aúna personalización y rendimiento para juegos en un solo paquete.

En conjunto, estas características definen la experiencia del Reclusa X Mini 65%:

Sólido desde el primer momento

Los interruptores mecánicos táctiles Razer Orange de 3.ª generación, la amortiguación de silicona de doble capa y las teclas de ABS de doble inyección en tres tonos ofrecen una experiencia satisfactoria desde la primera pulsación.

Personalízalo a tu estilo

Una PCB intercambiable en caliente compatible con la mayoría de los interruptores de 3 y 5 pines, LEDs orientados hacia el sur e iluminación Razer Chroma RGB por tecla permiten a los entusiastas personalizar cada detalle.

Diseñado para dar el máximo en juegos

Razer™ Snap Tap, Razer™ Snap Flex, y Dual-Keypress Priority ofrecen un control de nivel competitivo en un formato compacto del 65 %.

Reclusa. Un nuevo capítulo para Razer.

El Reclusa X Mini 65% representa el primer paso de la visión más amplia de Reclusa: teclados que combinan una calidad excepcional desde el primer momento con opciones de personalización significativas. Con la próxima llegada del Reclusa Mini 65% y otros modelos posteriores, la gama seguirá ofreciendo a los entusiastas nuevas formas de adaptar su teclado a su manera de jugar, crear y expresarse.