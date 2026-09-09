Acer presenta el nuevo portátil Vero 16, diseñado para la reparabilidad, el rendimiento impulsado por IA y el compromiso de reducir el impacto medioambiental

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Acer Vero 16 premium redefine las posibilidades con una combinación de materiales seleccionados de forma consciente, gran reparabilidad y un rendimiento inquebrantable

Puntos destacados

Acer Vero 16 está diseñado en torno a la longevidad, la reparabilidad y el compromiso de reducir el impacto ambiental durante todo su ciclo de vida, con un chasis certificado MIL-STD-810H que incorpora materiales reciclados y aluminio bajo en carbono.

La reparabilidad se mejora y amplía con tapas de puerto de E/S extraíbles, una bisagra externa desmontable y un pestillo de acceso sin herramientas en la tapa inferior para optimizar las mejoras y el mantenimiento.

El dispositivo ofrece un rendimiento inquebrantable y productividad durante todo el día con procesadores Intel Core Ultra Serie 3 con hasta 180 plataformas TOPS, además de una pantalla OLED 3K de 16 pulgadas.

Acer ha anunciado Acer Vero 16 (V16-I71 / V16-I71T), un portátil premium que incorpora materiales seleccionados de forma consciente y una reparabilidad significativa sin comprometer el rendimiento. Su diseño facilita la reparación y la mejora del dispositivo, mientras que el chasis aprovecha materiales reciclados y aluminio bajo en carbono. Impulsado por procesadores Intel Core Ultra Series 3, Acer Vero 16 es un PC Copilot+ que ofrece un rendimiento responsivo y funciones avanzadas de IA en el dispositivo para productividad, creación de contenido y entretenimiento. Combinado con una impresionante pantalla OLED de 16 pulgadas y una conectividad moderna, Acer Vero 16 ofrece capacidades de primera en un diseño consciente.

«La sostenibilidad debe estar presente en cada etapa del ciclo de vida de un product, desde las materias primas hasta el envasado», dijo James Lin, Director General de Notebooks de Acer Inc. «Acer Vero 16 encarna esta filosofía a través de sus materiales cuidadosamente seleccionados y su diseño orientado a la reparabilidad, ofreciendo al mismo tiempo el rendimiento impulsado por IA que los consumidores esperan de un PC moderno.»

Mejorado con diseño reparable primero y chasis de aluminio nuevo

Basándose en el legado de Acer, Acer Vero 16 está diseñado en torno al compromiso de reducir el impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida. Es la cuarta generación del portátil Vero para consumidores y ofrece varias mejoras significativas respecto a modelos anteriores. En el chasis, la parte superior y las cubiertas de los reposapalmas están ahora compuestas por un 50% de aluminio reciclado postindustrial (PIR) y un 50% de aluminio bajo en carbono. Además, la tapa inferior incorpora un 60% de plástico reciclado post-consumo (PCR), mientras que los biseles de la pantalla utilizan un 30% de plástico PCR.

Acer Vero 16 también demuestra que la empresa ha ampliado su enfoque de diseño de producto de 3R a 4R, añadiendo ‘reparabilidad’ para reducir, reutilizar y reciclar. Ofrece características de reparabilidad mucho más ampliadas que la generación anterior, redefiniendo las posibilidades de vida útil de los portátiles mientras busca reducir los residuos electrónicos. El portátil ofrece una guía visual fácil de usar grabada directamente en él que ayuda en reparaciones y mejoras. El pestillo de acceso en la tapa inferior permite un acceso más fácil y sin herramientas a los componentes internos, y tanto la batería como el SSD pueden ser reemplazados por los propios usuarios. La bisagra de Acer Vero 16 está diseñada para ser desmontable del chasis y facilitar las reparaciones, mientras que las tapas de los puertos de E/S extraíbles en ambos lados facilitan la extracción y reparación. Para extender la reparabilidad a la mejorabilidad, el dispositivo está diseñado para soportar actualizaciones de procesador durante al menos dos generaciones.

El compromiso de Acer para reducir el impacto ambiental del dispositivo se extiende al recubrimiento y acabado del dispositivo en su chasis certificado MIL-STD-810H. Acer Vero 16 emplea un acabado recubierto en polvo sin disolventes, que reduce las emisiones de COV y proporciona una resistencia al desgaste superior a la pintura convencional, mejorando la durabilidad y la longevidad.

Como en la generación anterior, Acer Vero 16 se entrega en un embalaje 100% reciclable fabricado con materiales reciclados.

Rendimiento potente, gráficos OLED y productividad durante todo el día

Acer Vero 16 está equipado con un procesador Intel Core Ultra X9 388H con hasta 180 plataformas TOPS. Ofrece una arquitectura híbrida eficiente energéticamente que ayuda a equilibrar el alto rendimiento con una batería de 71 Wh y un funcionamiento fluido. Las configuraciones del producto incluirán hasta una pantalla OLED 3K WQXGA+ de 16 pulgadas para imágenes vívidas, hasta 32 GB de memoria LPDDR5x y hasta 512 GB de almacenamiento SSD. Una cámara IR de 5MP con obturador de privacidad incorporado permite imágenes claras durante las videollamadas, además de añadir una capa extra de seguridad.

Este portátil práctico facilita conectar los dispositivos y accesorios de los que la gente confía cada día con un lector de tarjetas SD, HDMI® 2.1 con HDCP para pantallas externas y dos puertos Thunderbolt 4. Dos puertos USB Tipo-A añaden flexibilidad, incluyendo un puerto USB 3.2 Gen 1 y un puerto USB 3.2 Gen 2 más rápido, con carga apagada para alimentar accesorios incluso cuando el portátil está apagado. Intel Wi-Fi 7 ofrece conexiones rápidas y fiables para mantenerse productivo en cualquier movimiento.

El teclado retroiluminado cuenta con Acer MyKey, una tecla rápida personalizable que inicia aplicaciones y abre páginas web o funciones de Windows con solo pulsar un botón. Los altavoces dobles antivibración ofrecen un audio nítido y de alta calidad y minimizan las vibraciones y el ruido no deseados para mejorar el rendimiento sonoro.

Herramientas de IA potentes

Como PC con Windows 11 Copilot+ y IA en el dispositivo, Acer Vero 16 ofrece funciones inteligentes impulsadas por IA para trabajar, crear y comunicarse con mayor facilidad. Funciones únicas de Copilot+ para PC como Click to Do, Cocreator, Live Captions con traducción y Windows Studio Effects ayudan a simplificar las tareas cotidianas, estimular la creatividad, mejorar las videollamadas y hacer que el contenido sea más accesible, aportando una experiencia Windows 11 más personalizada y productiva al portátil.

Las soluciones inteligentes de IA de Acer ayudan a trabajar de forma más inteligente, colaborar de forma más eficaz y obtener más provecho del dispositivo. Las funciones que mejoran la productividad hacen que las tareas cotidianas sean sencillas, como escaneos instantáneos de códigos QR, generación de imágenes con IA, ajuste de la velocidad de reproducción de vídeo y ampliación de texto o imágenes pequeñas. Acer PurifiedView mejora la videoconferencia con mejoras de cámara impulsadas por IA, mientras que Acer PurifiedVoice con AI Noise Reduction ayuda a ofrecer una comunicación más clara al minimizar el ruido de fondo y soportar micrófonos y auriculares externos. Además, AcerSense puede accederse mediante una tecla rápida dedicada para el control rápido de los modos de rendimiento, optimización de la batería y almacenamiento, monitorización del sistema y herramientas de colaboración impulsadas por IA.

Disponibilidad

Acer Vero 16 estará disponible en España en el primer trimestre de 2027.

Las especificaciones exactas, los precios y la disponibilidad varían según la región. Para obtener más información sobre la disponibilidad, especificaciones de productos y precios en mercados específicos, por favor contacte con la oficina de Acer más cercana a través de www.acer.com.