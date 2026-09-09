Gameloft pone el foco en BLUEY’S HAPPY SNAPS con una fecha de lanzamiento fijada para el 15 de octubre y su apertura de preventa

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Gameloft, empresa líder en la creación y publicación de videojuegos, se complace en anunciar que los jugadores podrán disfrutar muy pronto de BLUEY’S HAPPY SNAPS, un nuevo videojuego que se lanzará a nivel mundial para PC y consolas, tanto en tiendas físicas como online, el 15 de octubre de 2026*. El juego también estará disponible desde el primer día con Xbox Game Pass. El juego invita a los niños y a las familias a jugar juntos en el mundo de Bluey, y ha sido desarrollado en la ciudad natal de Bluey por Gameloft Brisbane, en estrecha colaboración con los productores de Bluey, Ludo Studio y BBC Studios.

Los jugadores ya pueden reservar BLUEY’S HAPPY SNAPS para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S, Steam y Epic Games Store. Como oferta por tiempo limitado, los jugadores que reserven el juego en estas plataformas digitales recibirán el contenido de la Edición Deluxe sin coste adicional. Aunque las reservas aún no están disponibles en Steam, los jugadores de esta plataforma podrán disfrutar de la misma oferta en el momento del lanzamiento.

En BLUEY’S HAPPY SNAPS, los jugadores pueden jugar, explorar y capturar momentos junto a Bluey y Bingo utilizando la vieja cámara de papá, convirtiendo las aventuras en recuerdos que añadir a su propio álbum de recortes único. Ambientado en lugares emblemáticos de Brisbane, la ciudad natal de Bluey, y desarrollado en la propia Brisbane (Australia), BLUEY’S HAPPY SNAPS da vida al mundo de la serie a través de personajes conocidos, juguetes y juegos favoritos, la fauna australiana y detalles locales auténticos inspirados en la serie. Los jugadores pueden llenar su propio álbum de recortes y capturar los momentos que más les importan.

Para celebrar el lanzamiento del juego el 15 de octubre, el último tráiler de juego muestra cómo BLUEY’S HAPPY SNAPS puede inspirar el juego «en la vida real» y la creatividad más allá de la pantalla.

El enfoque único del videojuego de BLUEY’S HAPPY SNAPS queda reflejado en el estudio independiente dirigido por el profesor Daniel Johnson, de la Universidad Tecnológica de Queensland (QUT), y la organización Digital Child, que reveló que BLUEY’S HAPPY SNAPS fomenta en gran medida la autonomía, la competencia y la creatividad de los niños a través del juego abierto y la toma de decisiones significativas. Estos resultados reflejan el enfoque del juego, que consiste en dar a los niños la libertad de explorar y tomar sus propias decisiones, con oportunidades para que esa curiosidad continúe más allá del juego.

La revisión de la investigación describió BLUEY’S HAPPY SNAPS como un ejemplo de juego digital enriquecedor para el desarrollo, destacando su énfasis en la creatividad, las relaciones familiares y el juego seguro fuera del online.

«Muchos de los que hemos trabajado en el desarrollo de BLUEY’S HAPPY SNAPS somos padres, y por eso queríamos crear un juego del que pudiéramos sentirnos orgullosos y con el que nos sintiéramos cómodos jugando con nuestros propios hijos, un juego que fomente la creatividad«, afirma Manea Castet, directora del estudio de Gameloft Brisbane. «Ya sea persiguiendo pollitos en el cubo de la basura o jugando a los taxis con objetos que hay por casa, esperamos que la diversión que encuentren en el juego les inspire a seguir jugando fuera de la pantalla, parándose a observar más de cerca el mundo que les rodea«.

BLUEY’S HAPPY SNAPS está repleto de los momentos divertidos y los detalles auténticos que los fans conocen y adoran de la serie. Hasta dos jugadores pueden descubrir juntos lugares conocidos de Brisbane, como New Farm Park (del episodio Spy Game), South Bank (del episodio Ice-Cream) y Mount Coot-tha (del episodio The Sign), además de un montón de detalles reconocibles inspirados en el mundo de Bluey. Por el camino, los jugadores podrán encontrarse con sus personajes favoritos, como Muffin, Coco, Winton, Lucky y muchos otros amigos y familiares de Bluey. Los jugadores también podrán participar en juegos inspirados en la serie, como Shadowlands y Magic Potion.

«BLUEY’S HAPPY SNAPS invita a los niños y a las familias a jugar, explorar y capturar momentos en una aventura basada en la fotografía. Tanto si capturas recuerdos en solitario como junto a otro jugador, descubrirás la singular y maravillosa fauna australiana, recorrerás lugares conocidos de Brisbane y convertirás los momentos del juego en diversión real para la vida real», afirmó Marina Mello, directora global de Juegos e Interactivos de BBC Studios. «El juego refleja nuestra ambición de crear experiencias interactivas que amplíen lo que a los fans les encanta de Bluey más allá de la serie».

Detalles y Precios de las Ediciones

EDICIÓN DIGITAL

Edición Digital Standard

Incluye el juego base, que ofrece a los jugadores la experiencia completa de BLUEY’S HAPPY SNAPS.

Incluye el juego base, que ofrece a los jugadores la experiencia completa de Edición Digital Deluxe –

Incluye:

Contenido del juego:

Contenido digital extra: “Aquí llegan las abuelitas” Janet y Rita han vuelto y esta vez van en coche. ¡Cuidado, chavales, que las abuelas están en marcha!



Cosméticos:

Accesorios adicionales para disfrazarse Nuevos disfraces para que utilicen Bluey y Bingo



Albúm Digital Deluxe

Ilustraciones exclusivas del proceso de creación de BLUEY’S HAPPY SNAP

EDICIONES FÍSICAS PARA TIENDAS

Las ediciones físicas de BLUEY’S HAPPY SNAPS se pueden adquirir en tiendas de todo el mundo. Los jugadores pueden consultar la lista de tiendas en la página web oficial blueyshappysnapsgame.com o preguntar en su tienda de videojuegos más cercana para saber si el juego está disponible.

Edición Standard

Incluye: Juego BaseEdición Estándar 6 x Tarjetas didácticas para seguir divirtiéndose al aire libre una vez apagada la pantalla.

Incluye:

Edición Deluxe Limitada

Incluye:

Juego Base Edición Estándar

6 x Tarjetas didácticas y una hoja de pegatinas para seguir divirtiéndote al aire libre una vez apagada la pantalla.

Contenido adicional del juego:

Contenido digital extra: “Aquí llegan las abuelitas”

Cosméticos: Nuevos disfraces para que utilicen Bluey y Bingo

Albúm Digital Deluxe: Ilustraciones exclusivas del proceso de creación de BLUEY’S HAPPY SNAPS

Edición Limitada del Libro de Actividades

Incluye:

Juego y contenidos de la Edición Deluxe por tiempo limitado

Una divertida recopilación de 44 páginas con láminas para dibujar y actividades sencillas para niños, que incluye dos hojas de pegatinas adicionales.

BLUEY’S HAPPY SNAPS saldrá a la venta en Japón en formato digital el 15 de octubre de 2026 y en formato físico el 26 de noviembre de 2026.