Análisis del videojuego HOT WHEELS Infinite Rush: «El fenómeno arcade que reimagina las carreras y conquista a todas las generaciones de jugadores

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Hoy os dejamos análisis del videojuego HOT WHEELS Infinite Rush: «El fenómeno arcade que reimagina las carreras y conquista a todas las generaciones de jugadores»

El panorama del videojuego de conducción vive un momento de revolución constante donde la simulación hiperrealista a menudo eclipsa la diversión pura. Sin embargo, cuando se combinan la nostalgia de los juguetes de nuestra infancia con una tecnología gráfica de vanguardia, el resultado es una auténtica explosión de adrenalina y jugabilidad . HOT WHEELS Infinite Rush gracias a Milestone es un homenaje a los míticos coches a escala de Mattel y ugran juego del género arcade que desafía las leyes de la física y redefine lo que significa competir a máxima velocidad en nuestras consolas.

El nuevo videojuego de los coches de la franquicia de Mattel apuesta por el mundo abierto y eso confunde. Las apariencias engañan. La influencia está ahí, y es difícil negarla, pero la realidad es que Milestone ha creado un juego que se queda a medio camino entre los últimos Hot Wheels y un «MMO» de conducción como FH o The Crew y la verdad es que han acertado.

Os dejamos el análisis y primer gameplay

Desde los primeros minutos, queda claro que importa poco que seas un experto en juegos de carreras. Infinite Rush quiere que tomes un coche, aceleres y empieces a descubrir qué puedes hacer con él, por lo que su sistema de conducción apuesta por vehículos muy fáciles de controlar. Claro que hay diferencias entre los cuatro tipos de Hot Wheels que Milestone ha ideado. Los más de 150 vehículos que estarán desde el primer día en el título están divididos en cuatro categorías: «Versátil», «De Derrape», «Bólido» y «Titán». A mi me gustán los vehículos equilibrados y he ido a Versatil.

Una revolución visual sobre plástico naranja

Desde el primer momento en que el motor arranca en la pantalla principal, queda claro que este no es un título menor dentro de la franquicia. El motor gráfico exprime hasta el último watio de potencia de la nueva generación de consolas y PC, ofreciendo una calidad gráfica donde cada miniatura de plástico y metal parece cobrar vida propia. Los reflejos en la pintura metalizada, las imperfecciones en las pegatinas, el desgaste del molde de fundición y la textura de las icónicas pistas naranjas están recreados con una minuciosidad deslumbrante.

La iluminación dinámicamente renderizada transforma garajes habituales, salones de casas, patios traseros y parques temáticos en auténticos circuitos de alta competición. Correr a toda velocidad mientras una luz de tarde entra por la ventana de la habitación y proyecta sombras en tiempo real sobre los rieles de plástico genera una inmersión pocas veces vista en la industria.

El control arcade llevado a la máxima perfección técnica

En el terreno jugable, la respuesta del mando es inmediata, precisa y adictiva. El sistema de drifteos y derrapes ha sido diseñado para premiar tanto al jugador ocasional como al entusiasta competitivo que busca arañar cada milisegundo al cronómetro. Entrar en una curva cerrada a más de 300 kilómetros por hora virtuales, soltar levemente el acelerador, clavar el freno de mano y ver cómo la zaga del vehículo derrapa mientras el indicador de boost se llena por completo es una sensación incomparable.

El diseño del manejo equilibra con maestría la física del peso del vehículo con el descaro del arcade más salvaje. Las colisiones entre coches se sienten contundentes, los saltos imposibles requieren ajustar la inclinación en el aire y el uso estratégico de los aceleradores situados en el suelo exige conocer cada trazado al milímetro para optimizar las trazadas.

Apartado técnico en Ps5 Pro

Lo hemos juago en una PS5 Pro y graficamente es soberbio, una jugabilidad enablada apoyara el el mando Dualsente y una inmersión sonora

Resolución y escalado por PSSR : Mediante el uso de la tecnología PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), el juego reconstruye la imagen dinámicamente ofreciendo un acabado en 4K nativo perceptivo. La definición en bordes, los acabados de plástico de los vehículos y las sombras de los trazados no muestran artefactos de aliasing ni desenfoque por movimiento.

Tasa de fotogramas y fluidez : A diferencia del modelo estándar de PS5 que corre a 4K y 60 FPS estables, la versión para PS5 Pro desbloquea un modo de alto rendimiento de hasta 120 FPS en pantallas compatibles con HDMI 2.1. La respuesta del input lag se reduce a la mitad, ofreciendo una precisión impecable en derrapes a alta velocidad.

Trazado de rayos y renderizado : Se mantienen activos los reflejos avanzados en las superficies metalizadas de los coches y la iluminación global (Unreal Engine 5 Lumen) sin sacrificar la tasa de cuadros por segundo.

Tiempos de carga e integración Háptica: El aprovechamiento del SSD ultra rápido elimina casi por completo las pantallas de carga al reiniciar eventos o cargar circuitos del editor. La retroalimentación háptica y los gatillos adaptativos del DualSense transmiten una sensación unica al acelerar o frenar.

El apartado de audio aprovecha al máximo la arquitectura del motor Tempest 3D AudioTech de la consola para sumergir al jugador en la escala reducida de las carreras.

Audio 3D y posicionamiento espacial: La mezcla multicanal permite identificar con precisión milimétrica la posición de los rivales. Es posible percibir el silbido del aire de un vehículo que se aproxima por el carril superior de un loop, así como los impactos que ocurren a la espalda del jugador.

Efectos de sonido: El diseño sonoro recrea de forma fidedigna los materiales. Se distingue el leve chirrido de las ruedas de goma sobre el plástico de las pistas de la marca, el impacto metálico entre chasis y la reverberación del motor según el espacio (salones amplios, garajes o conductos de ventilación).

Integración con la altavoz del DualSense: Los efectos de menor densidad, como el chispazo del nitro o los avisos de trampas en la pista, se emiten directamente a través del altavoz integrado del mando, aumentando la sensación de inmersión.

Banda sonora dinámica: La música rock y electrónica adapta su intensidad en función de la velocidad y los momentos de peligro, acelerando el tempo durante el uso del boost o en los tramos finales de cada vuelta.

Análisis de la jugabilidad y mecánicas de control

El sistema jugable logra un equilibrio impecable entre el dinamismo inmediato del arcade y la precisión técnica que exige el juego competitivo a alta velocidad.

Mecánica de derrape y gestión del boost: El derrape es el núcleo de la conducción. Iniciar la barrida en el momento exacto permite trazar las curvas sin perder inercia y recarga de forma progresiva la barra de impulso ( boost ). La gestión estratégica del turbo resulta clave para afrontar rampas de salto y superar zonas de aceleración consecutivas.

Físicas acrobáticas y control en el aire: Una vez que el vehículo despega de la pista, el jugador mantiene el control sobre la inclinación y la rotación. Ajustar la caída para aterrizar en paralelo a la superficie evita pérdidas de velocidad y previene vuelcos tras saltos de gran altura.

Interacción con escenarios y obstáculos activos: Los trazados incorporan elementos interactivos que alteran el ritmo de la carrera. Desde imanes que adhieren el coche a techos y paredes, hasta ventiladores de gran potencia, sierras circulares y zonas de aceleración que exigen modificar la trazada sobre la marcha.

Diversidad de modalidades de juego: Además de las carreras tradicionales, la propuesta jugable incluye pruebas de eliminación gradual, retos de acrobacias con puntuación, contrarrelojes puras con fantasmas de la comunidad y batallas de colisión en arenas cerradas.

Un garaje de Hot Wheels para los coleccionistas más exigentes

Uno de los pilares fundamentales que convierte a este lanzamiento en un éxito incontestable es su inagotable catálogo de vehículos. El juego no se limita a ofrecer las versiones más populares de la marca, sinoque hay una gran colección para añadir a nuestro garaje.

Cada coche no solo difiere en sus apartados estéticos, sino que cuenta con un esquema de atributos propio que condiciona la forma de afrontar cada pista:

Aceleración y velocidad punta: Ideal para trazados rectos con grandes rectas y loopings sin fin.

Manejo y maniobrabilidad: Creados para superar zonas intrincadas de curvas enlazadas y obstáculos móviles.

Peso y resistencia: La mejor elección para eventos de batalla y circuitos con colisiones constantes.

El sistema de personalización permite modificar las pinturas, aplicar vinilos personalizados y ajustar componentes para transformar cada pieza de colección en una máquina única dentro del modo multijugador.

Diseño de niveles que desafía las leyes de la gravedad

Las pistas de HOT WHEELS Infinite Rush son verdaderas obras de arquitectura fantástica. Lejos de limitar los escenarios a fríos circuitos de carreras, los desarrolladores han convertido escenarios cotidianos en escenarios gigantescos donde la escala es la protagonista. Con 4 islas es el primer juego de Hot Wheels en mundo abierto en vez de circuitos con El Hotwheels Unleashed.

Exploración, carreras y coleccionismo

En las islas, que son de un tamaño medio, puedes explorar a tu antojo para descubrir coleccionables y actividades secundarias (normalmente marcadas en el mapa), como fotografiarte con una parte del escenario, conseguir pegatinas únicas (hay editor de pinturas y de circuitos), superar retos de velocidad o encontrar coches exclusivos. Hay varios tipos, pero para avanzar en la campaña tienes que entrar en las pruebas principales.

Los trazados cuentan con bucles verticales de 360 grados, rampas gigantescas. La variedad de entornos asegura que te diviertas en las 4 islas..

Crea

Con el nuevo Track Builder, crea circuitos de siguiente nivel usando el mundo que te rodea. Coloca módulos en el suelo, construye alrededor de edificios o corre por encima de la ciudad, zigzagueando entre rascacielos imponentes.

Multijugador competitivo y comunidad internacional

El apartado online brilla con partidas sin latencia ni tirones. Los modos multijugador tienen modos de carreras, pruebas de drift y alguna que otra sorpresa que se agradece.

El sistema de matchmaking equilibra las partidas según el nivel de habilidad de los pilotos, garantizando disputas ajustadas hasta la mismísima línea de meta. Asimismo, el soporte para pantalla partida local es una de las cosas que más me gusta para jugar con mis hijos, un detalle muy agradecido en los tiempos que corren.

CUATRO ISLAS POR EXPLORAR Prepárate para deambular libremente por cuatro islas, cada una con su propia personalidad. Corre por el bullicio de una ciudad que nunca duerme, disfruta de parques y resorts verdes y frondosos, diviértete por canales de agua iluminados por neones o desliza por un desierto abrasador. ¡Esto es solo una muestra de lo que este mundo tiene preparado para ti!

CONSTRUYE TU COLECCIÓN DEFINITIVA Descubre y recoge vehículos 150+ a través de eventos, actividades y desafíos. Desbloquea modelos épicos, llena tu garaje y ponte en marcha con algunos de los Hot Wheels más icónicos que existen. Domina cuatro tipos de vehículos únicos: versátiles totales, Titanes enormes, Drifters ágiles y Speeders ultrarrápidos. Cada uno ofrece una forma diferente de competir. Elige tus atracciones favoritas, monta tu Rush Squad y prepárate para cualquier desafío. Y no te quedes ahí: ¡presume personalizando tu coche, hasta las ruedas!

MÁS DIVERTIDO DE LO QUE PUEDAS CONTAR ¡Cada isla está hecha para la diversión llena de acción! Salta a carreras en pista, participa en eventos sobre la marcha o simplemente deambula libremente y te topas con actividades dispersas por el entorno, algunas tan perfectamente integradas que ni siquiera tendrás que parar de conducir.

CONVIÉRTETE EN EL MAESTRO DE LA CARRERA Cada isla está gobernada por un Rush Master, el jefe definitivo a derrotar. Completa los eventos para desbloquear su desafío y gana para reclamar su coche y título. ¡Una vez que hayas conquistado los cuatro, sé coronado como el verdadero Maestro de la Carrera!

CREA, COMPARTE Y JUEGA CON AMIGOS Con el nuevo Track Builder, crea circuitos de siguiente nivel usando el mundo que te rodea. Coloca módulos en el suelo, construye alrededor de edificios o corre por encima de la ciudad, zigzagueando entre rascacielos imponentes. Experimenta una variedad de modos de juego, incluyendo modo para un jugador, pantalla dividida con hasta cuatro jugadores o multijugador online con juego cruzado completo. ¡Sube en las clasificaciones, demuestra tus habilidades y corre hasta la cima!

En resumen HOT WHEELS Infinite Rush se posiciona desde su lanzamiento como el referente indiscutible de las carreras arcade de la temporada. Con una factura técnica impecable, un respeto reverencial por la marca que representa y una jugabilidad adictiva que engancha desde el primer minuto, el título logra el equilibrio perfecto entre diversión inmediata y profundidad competitiva. Es una compra imprescindible tanto para los amantes de la velocidad como para cualquiera que desee volver a sentir la fascinación de jugar con coches a escala sin salir del salón y coleccionarlos para los más frikis.

Hot Wheels Infinite Rush, que estará disponible el próximo 10 de septiembre en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC.