Nintendo Showcase desata actualizaciones de Monster Hunter Wilds, Mega Man: Dual Override y Resident Evil

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Durante el Nintendo Showcase de hoy, Capcom ha revelado emocionantes actualizaciones en su catálogo de próximos títulos. Monster Hunter Wilds™ llegará a Nintendo Switch™ 2 el 4 de diciembre, llevando toda la acción a los cazadores de todo el mundo. Mega Man™: Dual Override da la bienvenida a Proto Man como un nuevo personaje que se une al icónico Blue Bomber. Finalmente, la serie Resident Evil™ da su gran salto a la consola, con los aclamados remakes de Resident Evil™ 2, Resident Evil™ 3 y Resident Evil™ 4 uniéndose a la programación.

¡Monster Hunter Wilds llega a Nintendo Switch 2 el 4 de diciembre!

Monster Hunter Wilds convoca a una nueva oleada de cazadores a las Tierras Prohibidas cuando el aclamado RPG de acción se lanza para Nintendo Switch 2 el 4 de diciembre de 2026. Los cazadores del equipo de la Expedición viajan a las Tierras Prohibidas en busca del misterioso «Espectro Blanco», empuñan 14 tipos icónicos de armas contra monstruos más grandes que la vida y reúnen recursos para fabricar un amplio arsenal de equipos más potentes durante su búsqueda de respuestas. La versión para Nintendo Switch 2 incluye todo el contenido de Actualización de Títulos, incluyendo el Grand Hub, monstruos favoritos de los fans que regresan como Lagiacrus, y la colaboración en línea de FINAL FANTASY XIV Online . Además, los cazadores pueden unirse a otros jugadores de Nintendo Switch 2 usando conexiones inalámbricas locales o en línea con soporte completo para juego cruzado.

La Edición Estándar de Monster Hunter Wilds y la Edición Dorada, que incluye el juego base y una gran cantidad de DLC cosméticos, estarán disponibles en la Nintendo eShop. Cuando comiencen las reservas digitales de Monster Hunter Wilds el 19 de octubre, la Edición Estándar estará disponible con descuento para los primeros usuarios hasta que finalice la promoción el 3 de diciembre de 2026. La edición física de Monster Hunter Wilds Deluxe, incluyendo el juego base y los cosméticos Deluxe Pack, estará disponible en las tiendas. También llegará una demo Prologue gratuita antes del lanzamiento, ¡así que estad atentos!

La enorme expansión Monster Hunter Wilds: Ascendance™ está prevista para su lanzamiento en 2027 para Nintendo Switch 2. P

¡Proto Man se potencia en Mega Man: Dual Override, que se lanza en primavera de 2027!

Durante el Nintendo Direct, Capcom mostró las primeras imágenes de juego de Proto Man, que luchará junto al Blue Bomber como segundo personaje jugable en Mega Man: Dual Override. Mientras que Mega Man depende del poder de fuego a distancia, Proto Man se lanza a la refriega con ataques cuerpo a cuerpo, ofreciendo una nueva forma de avanzar por los niveles y derrotar a los Robot Masters. Aunque tiene un golpe potente, los jugadores deben estar atentos al medidor de calor de Proto Man para mantenerse frescos en combate mientras aprovechan su formidable arsenal de habilidades.

En esta nueva entrega de la querida serie, los dos héroes icónicos pueden canalizar el sistema Override, llevando temporalmente sus poderes más allá de sus límites normales. Los jugadores pueden personalizar las habilidades de Mega Man y Proto Man con el nuevo sistema de Chip Personalizado, equipando una variedad de mejoras para crear estilos de juego que son únicos y propios.

Capcom también presentó por primera vez el nuevo amiibo™ de Mega Man y Proto Man, que saldrá junto con el esperado juego de acción y plataformas. Se compartirá más información sobre la funcionalidad de las figuras y el momento de lanzamiento en una fecha posterior.

Mega Man: Dual Override se lanza en primavera de 2027 para Nintendo Switch™ 2, Nintendo Switch™, PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC a través de Steam, la Epic Games Store y Microsoft Store.

¡Revive el miedo con los remakes de Resident Evil™ en Nintendo Switch 2!

Justo a tiempo para la temporada espeluznante, tres magistrales remakes de Resident Evil – incluyendo Resident Evil™ 2 Deluxe Edition, Resident Evil™ 3 y Resident Evil™ 4 Gold Edition – llegan a Nintendo Switch 2 a partir del 16 de octubre en formato digital, ¡con reservas anticipadas y un descuento para early adopters disponibles ya! Estos tres remakes también estarán disponibles en formato físico a partir del 29 de enero de 2027.

Con la introducción de estos tres remakes, todos los títulos principales de Resident Evil , incluyendo el recientemente lanzado Resident Evil™ Requiem y el próximo Resident Evil™ Veronica, podrán disfrutarse en Nintendo Switch 2.

Aunque estos tres remakes preservan fielmente la esencia de los juegos originales, cada título ha sido reinventado con ideas frescas y una jugabilidad modernizada gracias al motor RE de Capcom. Resident Evil 2 Deluxe Edition y Resident Evil 4 Gold Edition también incluyen una gran cantidad de contenido adicional de las versiones originales.

Para los no iniciados, aquí tienes un resumen rápido de cada remake:

Resident Evil 2 Edición Deluxe : Un desastre biológico sin precedentes que golpea Raccoon City arrastra al novato policía Leon S. Kennedy y a Claire Redfield, una estudiante universitaria que ha venido a visitar a su hermano, a una tragedia como ninguna otra que hayan vivido.

: Un desastre biológico sin precedentes que golpea Raccoon City arrastra al novato policía Leon S. Kennedy y a Claire Redfield, una estudiante universitaria que ha venido a visitar a su hermano, a una tragedia como ninguna otra que hayan vivido. Resident Evil 3: Raccoon City yace en ruinas tras el mencionado desastre biológico sin precedentes. Contada desde la perspectiva de Jill Valentine, una superviviente de la unidad de fuerzas especiales S.T.A.R.S., esta es la historia del principio y el final del Incidente de Raccoon City.

Raccoon City yace en ruinas tras el mencionado desastre biológico sin precedentes. Contada desde la perspectiva de Jill Valentine, una superviviente de la unidad de fuerzas especiales S.T.A.R.S., esta es la historia del principio y el final del Incidente de Raccoon City. Resident Evil 4 Edición Oro: Seis años después del Incidente de Raccoon City, Leon S. Kennedy—ahora agente—emprende una misión angustiosa para localizar y rescatar a la hija del presidente. ¿Podrá sobrevivir a la locura de los aldeanos, que han sido transformados en monstruosos cultistas?

Más información sobre Capcom y sus productos se puede encontrar en www.capcom.com