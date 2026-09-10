Anunciadas las novedades del catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de septiembre del 2026: RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, BALL x PIT, NINJA GAIDEN: Ragebound y más

Catálogo de juegos de PlayStation Plus de septiembre: RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, BALL x PIT, NINJA GAIDEN: Ragebound y más
Mega Man X Command Mission y Metro Redux se unen a PlayStation Plus Premium.
Sony Interactive Entertainment anuncia los juegos que se unen al catálogo de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium este mes de septiembre. Este mes, los jugadores podrán enfrentarse a la Reina Dragona y un sinfín de aventuras en RuneScape Dragonwilds, subirse al cuadrilátero a montar un espectáculo en WWE 2K26, descender a ruinas plagadas de monstruos y reconstruir Nueva Bolabilonia en BALL X PIT o bien encarnar a Ryu Hayabusa en NINJA GAIDEN: Ragebound. Todos estos títulos y muchos más estarán disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation Plus de septiembre. Además, PlayStation Plus Premium recibe Mega Man X Command Mission y Metro Redux.Consulta este artículo del blog oficial de PlayStation para conocer toda la información.
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RuneScape: Dragonwilds | PS5
Disponible el 15 de septiembre.
En RuneScape: Dragonwilds, los jugadores se adentran en Ashenfall, un continente inexplorado donde los dragones han despertado, obligándolos a cooperar para construir, mejorar sus habilidades y dominar técnicas de supervivencia. A través de la exploración, el uso de hechizos únicos y la fabricación de equipo, los aventureros deben resolver misterios ancestrales y enfrentarse a temibles criaturas para finalmente derrotar a la feroz Reina Dragona.
WWE 2K26 | PS5
Disponible el 15 de septiembre.
En WWE 2K26, el espectáculo del entretenimiento deportivo se expande con un vasto elenco que supera las 400 Superstars y Leyendas del cuadrilátero. La entrega ofrece una experiencia rica y variada gracias a la inclusión de nuevos e innovadores tipos de combates, al tiempo que permite a los jugadores revivir momentos clave de la lucha libre a través de un dedicado modo Showcase enfocado en la trayectoria de CM Punk.
BALL X PIT | PS4 y PS5
Disponible el 22 de septiembre.
En BALL x PIT, un trepidante roguelite de fantasía, los jugadores se adentran en un gigantesco foso repleto de monstruos para recuperar las riquezas de la destruida ciudad de Bolabilonia. Haciendo uso de un dinámico sistema de fusión con decenas de proyectiles mágicos y reclutando cazadores con habilidades únicas, los héroes deben atravesar peligrosos entornos y derrotar a colosales jefes para recolectar recursos y reconstruir Nueva Bolabilonia.
Disponible hoy, 9 de septiembre.
En Date Everything!, un innovador simulador de citas, los jugadores encarnan a un profesional desempleado tras ser reemplazado por una IA, quien recibe unas gafas mágicas que dan vida a los objetos de su casa. A través de una narrativa ramificada con múltiples finales y cien personajes totalmente doblados, los objetos cotidianos cobran personalidad propia para convertirse en posibles amigos, amantes o enemigos.
Slitterhead | PS4, PS5
Disponible el 22 de septiembre.
En este juego de acción y aventura ambientado en las caóticas calles de Kowlong, los jugadores encarnan a un hyoki, un ente incorpóreo y desmemoriado dedicado a erradicar a los cefalófagos, unos monstruos que se camuflan entre la población humana. Recorriendo un entorno urbano iluminado por luces de neón, los aventureros deberán utilizar el poder de la sangre en combate, infiltrarse en organizaciones peligrosas y aliarse con humanos clave para desentrañar el misterio de su origen y la amenaza que azota la ciudad.
NINJA GAIDEN: Ragebound | PS4, PS5
Disponible el 29 de septiembre.
Desarrollado por el equipo responsable de Blasphemous, NINJA GAIDEN: Ragebound es una aventura de acción y desplazamiento lateral que fusiona la tradición de la saga clásica con la precisión y profundidad de los títulos modernos. En esta entrega, presentada con un elaborado estilo visual en pixel art, el joven ninja Kenji Mozu debe alzarse para defender la aldea Hayabusa de un temible ejército demoníaco desencadenado tras la ruptura de la barrera entre mundos.
Dungeons of Hinterberg | PS5, PS4
Disponible el 29 de septiembre.
Inspirado en las aclamadas novelas de Dmitry Glukhovsky, esta aventura de acción narrativa en primera persona combina combate, sigilo y supervivencia posapocalíptica. La aventura propone un ambicioso viaje a través de continentes y niveles no lineales que cambian con el paso de las estaciones en un mundo devastado.
Sniper Elite: Resistance | PS5, PS4
Disponible el 29 de septiembre.
En un mundo postapocalíptico asolado por un virus mutante, los jugadores encarnan a Aiden Caldwell, un nómada con habilidades excepcionales que lucha por cambiar el destino de La Ciudad. El título combina acción y elementos de supervivencia mientras el protagonista se enfrenta a facciones rivales y desentraña oscuros secretos.
PlayStation Plus Premium
Mega Man X Command Mission | PS5, PS4
Disponible el 15 de septiembre.
En Mega Man X Command Mission, un giro hacia el género del rol por turnos dentro de la franquicia, X y sus aliados viajan a la isla artificial de Giga City para sofocar una rebelión Maverick liderada por Epsilon. A través de combates tácticos, el uso del poderoso Hyper Mode y la personalización mediante Force Metal, el equipo de cazadores debe reclutar nuevos compañeros y desmantelar una conspiración que amenaza la paz entre humanos y reploides.
Metro Redux | PS5, PS4
Disponible el 15 de septiembre.
Metro Redux es una colección remasterizada que reúne las versiones definitivas de Metro 2033 y Metro: Last Light, dos intensos shooters de supervivencia en primera persona. Ambientado en las ruinas de una Moscú devastada por un holocausto nuclear, el juego sigue a Artyom mientras recorre los claustrofóbicos túneles del metro, gestiona recursos escasos y se enfrenta tanto a temibles criaturas mutantes como a facciones humanas enemigas en una lucha constante por la supervivencia.