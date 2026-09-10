Anunciadas las novedades del catálogo de juegos de PlayStation Plus Extra y Premium de septiembre del 2026: RuneScape: Dragonwilds, WWE 2K26, BALL x PIT, NINJA GAIDEN: Ragebound y más

Mega Man X Command Mission y Metro Redux se unen a PlayStation Plus Premium.

Sony Interactive Entertainment anuncia los juegos que se unen al catálogo de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium este mes de septiembre. Este mes, los jugadores podrán enfrentarse a la Reina Dragona y un sinfín de aventuras en RuneScape Dragonwilds, subirse al cuadrilátero a montar un espectáculo en WWE 2K26, descender a ruinas plagadas de monstruos y reconstruir Nueva Bolabilonia en BALL X PIT o bien encarnar a Ryu Hayabusa en NINJA GAIDEN: Ragebound. Todos estos títulos y muchos más estarán disponibles en el catálogo de juegos de PlayStation Plus de septiembre. Además, PlayStation Plus Premium recibe Mega Man X Command Mission y Metro Redux.Consulta este artículo del blog oficial de PlayStation para conocer toda la información.

RuneScape: Dragonwilds | PS5

Disponible el 15 de septiembre.

En RuneScape: Dragonwilds, los jugadores se adentran en Ashenfall, un continente inexplorado donde los dragones han despertado, obligándolos a cooperar para construir, mejorar sus habilidades y dominar técnicas de supervivencia. A través de la exploración, el uso de hechizos únicos y la fabricación de equipo, los aventureros deben resolver misterios ancestrales y enfrentarse a temibles criaturas para finalmente derrotar a la feroz Reina Dragona.

WWE 2K26 | PS5

Disponible el 15 de septiembre.

En WWE 2K26, el espectáculo del entretenimiento deportivo se expande con un vasto elenco que supera las 400 Superstars y Leyendas del cuadrilátero. La entrega ofrece una experiencia rica y variada gracias a la inclusión de nuevos e innovadores tipos de combates, al tiempo que permite a los jugadores revivir momentos clave de la lucha libre a través de un dedicado modo Showcase enfocado en la trayectoria de CM Punk.

BALL X PIT | PS4 y PS5

Disponible el 22 de septiembre.

En BALL x PIT, un trepidante roguelite de fantasía, los jugadores se adentran en un gigantesco foso repleto de monstruos para recuperar las riquezas de la destruida ciudad de Bolabilonia. Haciendo uso de un dinámico sistema de fusión con decenas de proyectiles mágicos y reclutando cazadores con habilidades únicas, los héroes deben atravesar peligrosos entornos y derrotar a colosales jefes para recolectar recursos y reconstruir Nueva Bolabilonia.



Date Everything! | PS5

Disponible hoy, 9 de septiembre.

En Date Everything!, un innovador simulador de citas, los jugadores encarnan a un profesional desempleado tras ser reemplazado por una IA, quien recibe unas gafas mágicas que dan vida a los objetos de su casa. A través de una narrativa ramificada con múltiples finales y cien personajes totalmente doblados, los objetos cotidianos cobran personalidad propia para convertirse en posibles amigos, amantes o enemigos.

Slitterhead | PS4, PS5

Disponible el 22 de septiembre.

En este juego de acción y aventura ambientado en las caóticas calles de Kowlong, los jugadores encarnan a un hyoki, un ente incorpóreo y desmemoriado dedicado a erradicar a los cefalófagos, unos monstruos que se camuflan entre la población humana. Recorriendo un entorno urbano iluminado por luces de neón, los aventureros deberán utilizar el poder de la sangre en combate, infiltrarse en organizaciones peligrosas y aliarse con humanos clave para desentrañar el misterio de su origen y la amenaza que azota la ciudad.

NINJA GAIDEN: Ragebound | PS4, PS5

Disponible el 29 de septiembre.