Beko presenta PowerIntense, la tecnología que redefine el lavavajillas: hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*
- PowerIntense incorpora un sistema de cuatro brazos aspersores con movimiento bidireccional que amplía la cobertura del lavado y ofrece hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*
- La tecnología ofrece una cobertura de lavado de hasta el 234 %**, alcanzando incluso las zonas más difíciles y tratando distintos niveles de suciedad en un único ciclo.
- El programa SensorAdapt utiliza sensores avanzados e inteligencia artificial para adaptar automáticamente el ciclo de lavado a la carga y el nivel de suciedad, permitiendo ahorrar hasta un 50 % de agua, energía y tiempo**
El lavavajillas se ha convertido en un aliado imprescindible del hogar, pero hasta ahora arrastraba un límite difícil de superar: eliminar en un mismo ciclo distintos niveles de suciedad, incluidos los restos más incrustados. Beko, marca de electrodomésticos líder en Europa¹, da respuesta a este reto con PowerIntense, una tecnología que redefine la forma de entender el lavado y sitúa la eficiencia como un estándar, no como una excepción.
Hasta ahora, la gestión de cargas mixtas y con suciedad muy incrustada obligaba al usuario a prelavar, repetir ciclos o incluso recurrir al lavado a mano; un proceso cotidiano que implica un elevado consumo de agua, energía y tiempo, y que mermaba la eficiencia real del electrodoméstico. PowerIntense rompe con esta limitación y devuelve al lavavajillas todo su potencial.
Según la OCU, lavar a mano puede consumir hasta 60 litros de agua frente a los 10-15 litros de un lavavajillas eficiente. Sin embargo, los prelavados y los ciclos adicionales reducen notablemente ese beneficio. Resolver de raíz la limpieza de la suciedad más difícil es, por tanto, también una cuestión de sostenibilidad.
Cuatro brazos y hasta cinco veces mejores resultados
El corazón de esta innovación es un sistema de cuatro brazos aspersores con movimiento bidireccional, que amplía la cobertura del lavado y ofrece hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*. PowerIntense ofrece una cobertura de lavado de hasta el 234 %**, ampliando de forma notable el alcance del agua incluso en las zonas más difíciles.
El resultado es una limpieza que se adapta a las necesidades reales de cada hogar, donde conviven diferentes niveles de suciedad: desde restos ligeros hasta suciedad más incrustada, que pueden tratarse en un único ciclo. Una solución que, además, reduce la necesidad de prelavados o ciclos adicionales, contribuyendo al ahorro de tiempo, agua y energía, en línea con el compromiso de Beko de desarrollar productos cada vez más eficientes y sostenibles.
Un ecosistema inteligente que optimiza cada ciclo
PowerIntense forma parte de un ecosistema inteligente diseñado para optimizar el rendimiento y la eficiencia global del lavavajillas. En este entorno, SensorAdapt utiliza sensores avanzados e inteligencia artificial para detectar automáticamente la cantidad de carga y el nivel de suciedad, adaptando el ciclo de lavado a las necesidades de cada uso. De este modo, optimiza el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo, permitiendo ahorrar hasta un 50 % de agua, energía y tiempo**.
SensorAdapt combina diferentes sensores para analizar factores como la carga, la temperatura y el nivel de suciedad, ajustando automáticamente los parámetros del ciclo. El sistema trabaja junto al Motor ProSmart™ Inverter, diseñado para ofrecer mayor durabilidad, eficiencia y un funcionamiento más silencioso.
La eficiencia se extiende también al secado gracias a TargetDry, una tecnología que dirige el calor específicamente hacia la vajilla en lugar de calentar toda la cuba del lavavajillas. De este modo, mejora la eficiencia del proceso de secado y permite ahorrar hasta un 25 % de energía***.
La conectividad con HomeWhiz™ amplifica aún más las posibilidades del lavavajillas, permitiendo al usuario gestionar y controlar diferentes funciones desde la aplicación y acceder de forma sencilla a información sobre su uso y consumo. Además, permite monitorizar el consumo de agua y energía y acceder a programas adicionales, ofreciendo al usuario una visión más detallada del uso de recursos en cada ciclo. Esta información facilita una gestión más consciente del consumo y refuerza el ahorro que supone utilizar de forma eficiente el lavavajillas frente al lavado a mano.
“Con PowerIntense damos respuesta a una necesidad muy concreta: conseguir resultados de limpieza eficaces incluso cuando en una misma carga conviven diferentes niveles de suciedad. La tecnología amplía significativamente la cobertura del lavado y reduce la necesidad de intervención por parte del usuario, combinando rendimiento, eficiencia y facilidad de uso”, señala Manuel Royo, director de marketing de Beko Europe en España.
Más allá del rendimiento, PowerIntense transforma el modelo de uso del lavavajillas: simplifica el proceso, reduce la intervención del usuario y genera confianza en el resultado, un factor clave en la adopción de nuevas tecnologías en el hogar.. Leer artículo completo en Frikipandi Beko presenta PowerIntense, la tecnología que redefine el lavavajillas: hasta cinco veces mejores resultados de limpieza.