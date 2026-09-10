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Beko presenta PowerIntense, la tecnología que redefine el lavavajillas: hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*

PowerIntense incorpora un sistema de cuatro brazos aspersores con movimiento bidireccional que amplía la cobertura del lavado y ofrece hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*

que amplía la cobertura del lavado y ofrece hasta cinco veces mejores resultados de limpieza* La tecnología ofrece una cobertura de lavado de hasta el 234 %**, alcanzando incluso las zonas más difíciles y tratando distintos niveles de suciedad en un único ciclo.

El programa SensorAdapt utiliza sensores avanzados e inteligencia artificial para adaptar automáticamente el ciclo de lavado a la carga y el nivel de suciedad, permitiendo ahorrar hasta un 50 % de agua, energía y tiempo**

El lavavajillas se ha convertido en un aliado imprescindible del hogar, pero hasta ahora arrastraba un límite difícil de superar: eliminar en un mismo ciclo distintos niveles de suciedad, incluidos los restos más incrustados. Beko, marca de electrodomésticos líder en Europa¹, da respuesta a este reto con PowerIntense, una tecnología que redefine la forma de entender el lavado y sitúa la eficiencia como un estándar, no como una excepción.

Hasta ahora, la gestión de cargas mixtas y con suciedad muy incrustada obligaba al usuario a prelavar, repetir ciclos o incluso recurrir al lavado a mano; un proceso cotidiano que implica un elevado consumo de agua, energía y tiempo, y que mermaba la eficiencia real del electrodoméstico. PowerIntense rompe con esta limitación y devuelve al lavavajillas todo su potencial.

Según la OCU, lavar a mano puede consumir hasta 60 litros de agua frente a los 10-15 litros de un lavavajillas eficiente. Sin embargo, los prelavados y los ciclos adicionales reducen notablemente ese beneficio. Resolver de raíz la limpieza de la suciedad más difícil es, por tanto, también una cuestión de sostenibilidad.

Cuatro brazos y hasta cinco veces mejores resultados

El corazón de esta innovación es un sistema de cuatro brazos aspersores con movimiento bidireccional, que amplía la cobertura del lavado y ofrece hasta cinco veces mejores resultados de limpieza*. PowerIntense ofrece una cobertura de lavado de hasta el 234 %**, ampliando de forma notable el alcance del agua incluso en las zonas más difíciles.

El resultado es una limpieza que se adapta a las necesidades reales de cada hogar, donde conviven diferentes niveles de suciedad: desde restos ligeros hasta suciedad más incrustada, que pueden tratarse en un único ciclo. Una solución que, además, reduce la necesidad de prelavados o ciclos adicionales, contribuyendo al ahorro de tiempo, agua y energía, en línea con el compromiso de Beko de desarrollar productos cada vez más eficientes y sostenibles.

Un ecosistema inteligente que optimiza cada ciclo

PowerIntense forma parte de un ecosistema inteligente diseñado para optimizar el rendimiento y la eficiencia global del lavavajillas. En este entorno, SensorAdapt utiliza sensores avanzados e inteligencia artificial para detectar automáticamente la cantidad de carga y el nivel de suciedad, adaptando el ciclo de lavado a las necesidades de cada uso. De este modo, optimiza el consumo de agua y energía, así como la duración del ciclo, permitiendo ahorrar hasta un 50 % de agua, energía y tiempo**.

SensorAdapt combina diferentes sensores para analizar factores como la carga, la temperatura y el nivel de suciedad, ajustando automáticamente los parámetros del ciclo. El sistema trabaja junto al Motor ProSmart™ Inverter, diseñado para ofrecer mayor durabilidad, eficiencia y un funcionamiento más silencioso.

La eficiencia se extiende también al secado gracias a TargetDry, una tecnología que dirige el calor específicamente hacia la vajilla en lugar de calentar toda la cuba del lavavajillas. De este modo, mejora la eficiencia del proceso de secado y permite ahorrar hasta un 25 % de energía***.

La conectividad con HomeWhiz™ amplifica aún más las posibilidades del lavavajillas, permitiendo al usuario gestionar y controlar diferentes funciones desde la aplicación y acceder de forma sencilla a información sobre su uso y consumo. Además, permite monitorizar el consumo de agua y energía y acceder a programas adicionales, ofreciendo al usuario una visión más detallada del uso de recursos en cada ciclo. Esta información facilita una gestión más consciente del consumo y refuerza el ahorro que supone utilizar de forma eficiente el lavavajillas frente al lavado a mano.

“Con PowerIntense damos respuesta a una necesidad muy concreta: conseguir resultados de limpieza eficaces incluso cuando en una misma carga conviven diferentes niveles de suciedad. La tecnología amplía significativamente la cobertura del lavado y reduce la necesidad de intervención por parte del usuario, combinando rendimiento, eficiencia y facilidad de uso”, señala Manuel Royo, director de marketing de Beko Europe en España.

Más allá del rendimiento, PowerIntense transforma el modelo de uso del lavavajillas: simplifica el proceso, reduce la intervención del usuario y genera confianza en el resultado, un factor clave en la adopción de nuevas tecnologías en el hogar.