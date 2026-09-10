Ya se pueden reservar los mandos inalámbricos DualSense edición limitada Gran Theft Auto VI

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Ambos modelos se pondrán a la venta el próximo 19 de noviembre y ya se pueden reservar desde PlayStation Direct

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que desde hoy ya se pueden reservar los dos nuevos mandos inalámbricos DualSense edición limitada Gran Theft Auto VI en PlayStation Direct. Ambos modelos capturan la atmósfera icónica de la ciudad de Leonida, lugar en el que se desarrollará la historia de Lucia y Jason el próximo 19 de noviembre.

Cada uno de los mandos inalámbricos DualSense negro y blanco de edición limitada captan la esencia de Vice City: desde sus días radiantes junto a la costa hasta las noches de una vibrante ciudad. Ambas ediciones presentan acabados centelleantes que cambian de color, uniendo las tonalidades de una puesta de sol en Vice CIty y el brillo de las luces de neón. Además, ambos también vienen personalizados con detalles de palmeras moldeados directamente en la carcasa para añadir un elemento táctil único a la marca de Grand Theft Auto VI.

El mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Blanca de Grand Theft Auto VI representa Vice City al alba, desde sus arenas blancas y cielos de color pastel hasta a su glamur despreocupado. El mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Blanca de Grand Theft Auto VI estará disponible en cantidades limitadas a nivel global en direct.playstation.com y en determinadas tiendas.

El mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Negra de Grand Theft Auto VI capta la energía de la vida nocturna emblemática de Vice City. El mando inalámbrico DualSense – Edición Limitada Negra de Grand Theft Auto VI estará disponible en cantidades limitadas y de forma exclusiva a través de direct.playstation.com, en las regiones en las que esté disponible*, y en determinadas tiendas fuera de estas regiones. Quienes reserven el juego directamente a través de PlayStation podrán disfrutar de entrega gratuita el día de lanzamiento según corresponda.

Para más información consulta este artículo del blog de PlayStation España.