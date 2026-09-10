La batalla se intensifica en tres nuevos informes del campo de batalla de DAWN OF WAR IV

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El combate avanzado 1v1 cobra protagonismo, con el multijugador 2v2 y la escaramuza por equipos aún por llegar

El desarrollador de Warhammer 40,000: Dawn of War IV, KING Art Games, lleva a los jugadores más a fondo en el multijugador del juego con tres nuevos Informes del campo de batalla, que comienzan hoy con un enfrentamiento avanzado de Aniquilación 1v1 entre los Orkos y los Necrones.

Los nuevos Informes del campo de batalla amplían la acción multijugador mostrada hasta ahora, presentando estrategias más avanzadas, unidades y combates de fase avanzada, expanden la lucha con multijugador 2v2 y ofrecen un primer vistazo a la Escaramuza por equipos 2v2.

Informe del campo de batalla n.º 3 – Orkos vs. Necrones – Aniquilación 1v1

El Informe del campo de batalla de hoy enfrenta al director creativo Jan Theysen con el responsable de QA Orvie Thumel, el mejor jugador de Dawn of War IV de KING Art y antiguo comentarista y jugador de élite de Dawn of War II, en una batalla de Aniquilación 1v1.

Orvie comanda a los Necrones, mostrando más de su plantel de unidades y capacidades de fase avanzada inéditas hasta ahora, mientras Jan lidera a los Orkos en la batalla.

El Informe del campo de batalla también ofrece a los jugadores un vistazo a los ajustes configurables de las partidas y a parte del trabajo de desarrollo en curso para mejorar la legibilidad del campo de batalla, incluidos cambios en la Matriz de Poder de los Necrones, inspirados por los comentarios constantes de la comunidad.

No te pierdas el vídeo Dawn of War IV Informe del campo de batalla n.º 3 – Orkos vs. Necrones: Aniquilación 1v1 à

La guerra por Kronus continúa

Más adelante este mes llegarán otros dos Informes del campo de batalla:

El 16 de septiembre, la acción se expande al multijugador 2v2, con las cuatro facciones luchando por el control en un nuevo tipo de partida: Dominación por equipos.

Después, el 23 de septiembre, Jan y Elliott se unen para ofrecer el primer vistazo a la Escaramuza por equipos 2v2 contra un oponente controlado por el ordenador de alta dificultad, poniendo a prueba su trabajo en equipo, sus elecciones de Comandante y su capacidad de adaptación.

Conéctate el 16 y el 23 de septiembre al canal de YouTube de Warhammer 40,000: Dawn of War IV [LINK] para ver los dos próximos Informes del campo de batalla.

Título: Warhammer 40,000: Dawn of War IV

Plataforma: PC

Género: RTS

Desarrollador: KING Art Games

Editor: Deep Silver / PLAION

Fecha de lanzamiento: 3 de diciembre (Edición Comandante el 30 de noviembre)