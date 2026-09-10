HUAWEI mantiene el liderazgo mundial en weareables durante el primer semestre de 2026 y refuerza su apuesta con el lanzamiento HUAWEI WATCH GT 7 Series.

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En un mercado de dispositivos de muñeca cada vez más amplio y competitivo, HUAWEI cierra el primer semestre de 2026 reforzando su posición como una de las grandes referencias del sector a escala global. La compañía mantiene el liderazgo mundial por volumen de envíos y supera el 20 % de cuota de mercado, según el último informe de IDC, una de las principales firmas internacionales de análisis e investigación del mercado tecnológico.

Este liderazgo no responde a un hecho puntual, sino a una trayectoria sostenida en los últimos años. Desde 2021, HUAWEI ocupa de forma continuada la primera posición del mercado chino de dispositivos de muñeca por volumen de envíos y, desde 2024, ha alcanzado también el primer puesto a nivel mundial en distintas ocasiones. Según el informe, esta evolución se apoya en una estrategia consolidada de renovación de producto y en un portfolio amplio y diversificado, capaz de adaptarse a las necesidades de distintos perfiles de usuario.

Esa estrategia se ha traducido también en una oferta cada vez más segmentada y especializada. Durante el primer semestre de 2026, la compañía amplió su gama con nuevos dispositivos pensados para responder a diferentes estilos de vida y necesidades de uso. La buena acogida de estos productos por parte del mercado y de los usuarios ha contribuido a reforzar aún más la posición de HUAWEI dentro del segmento de los wearables.

Una gama diseñada para responder a distintos perfiles de usuario

Entre los principales lanzamientos destaca HUAWEI WATCH GT Runner 2, dirigido especialmente a corredores que buscan un seguimiento avanzado de su rendimiento. El dispositivo incorpora un innovador modo Maratón y una nueva métrica de potencia de carrera, dos funciones que permiten acompañar al usuario durante todo el proceso deportivo, desde la preparación previa hasta la recuperación posterior. De este modo, los corredores pueden analizar con mayor precisión la intensidad del ejercicio y adaptar tanto sus entrenamientos como su estrategia de competición.

Esta apuesta por el running se amplía con HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition, desarrollado en colaboración con Eliud Kipchoge y su equipo. Esta edición especial incorpora un avanzado panel de entrenamiento con métricas detalladas, análisis de datos y herramientas de importación y exportación de información deportiva, pensadas para ayudar a los usuarios a profundizar en su rendimiento y optimizar su preparación.

Más allá del deporte de alto rendimiento, HUAWEI también ha reforzado su propuesta para el bienestar diario. HUAWEI WATCH FIT 5 Series estrena la función Mini Workout, que ofrece pequeñas rutinas de ejercicio pensadas para realizarse durante pausas breves y ayudar a reducir la sensación de rigidez derivada de periodos prolongados de inactividad. De esta forma, el dispositivo facilita la incorporación de pequeños momentos de movimiento a lo largo del día, especialmente en estilos de vida más sedentarios.

En el segmento premium, HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Spring Edition combina diseño y tecnología con un avanzado sistema de seguimiento de la salud que incorpora funciones orientadas específicamente al bienestar femenino, como el seguimiento integral del ciclo menstrual y diferentes indicadores adaptados a la fisiología de las mujeres. Con esta propuesta, HUAWEI amplía su presencia en el mercado de los smartwatches de lujo con una opción pensada para quienes buscan combinar diseño, tecnología y bienestar.

Una segunda mitad de año marcada por nuevos lanzamientos

Tras los resultados obtenidos durante el primer semestre, HUAWEI continúa reforzando su estrategia de wearables con HUAWEI WATCH GT 7 Series, una de las principales novedades de la compañía para la segunda mitad de 2026. La nueva generación de la familia GT se ha estrenado incorporando avances pensados para mejorar la experiencia de uso tanto en el día a día como durante la práctica deportiva, combinando mayor autonomía, precisión, nuevas capacidades deportivas y un diseño premium.

Entre sus principales novedades destaca el nuevo sistema de correa HUAWEI EasyCross, concebido para ofrecer un ajuste más cómodo y seguro, así como un nuevo sensor IMU, que trabaja junto a la plataforma HUAWEI TruSense para mejorar la precisión en el registro del movimiento y de las métricas deportivas. A ello se suma una nueva batería con alto contenido en silicio, que permite aumentar la capacidad y prolongar la experiencia de uso durante varios días, alcanzando hasta 21 días de autonomía en los modelos de 46 mm y GT 7 Pro en condiciones de uso moderado.

La vertiente deportiva también evoluciona con nuevas funciones como Indoor Ski, que permite registrar entrenamientos de esquí y snowboard en interiores incluso sin señal GPS, además de incorporar seguimiento de métricas como distancia, velocidad o descenso total. Para los deportes de nieve al aire libre, la serie permite descargar mapas de más de 3.000 estaciones de esquí de todo el mundo y añade funciones avanzadas como la detección de giros y de fuerza G.

En paralelo, HUAWEI TruSense y Health Insights amplían las capacidades de seguimiento de salud y bienestar, con nuevas herramientas como índice de condición física, que combina indicadores como la calidad del sueño, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, el estado emocional o la actividad realizada para ofrecer una visión más completa de la recuperación diaria. Todo ello se integra en un dispositivo que refuerza también su apuesta por los materiales y acabados premium, especialmente en HUAWEI WATCH GT 7 Pro, con bisel de cerámica nanotecnológica y marco de aleación de titanio.

La hoja de ruta de HUAWEI para la segunda mitad del año continuará con nuevas incorporaciones a su ecosistema de wearables, entre ellas HUAWEI WATCH 6 Series y HUAWEI WATCH D3, con las que la compañía seguirá ampliando su propuesta en ámbitos como el seguimiento de la salud, la monitorización deportiva y las experiencias inteligentes.

Con estos lanzamientos, HUAWEI busca dar continuidad a la estrategia que ha impulsado su crecimiento en los últimos años, ampliando su portfolio para responder a un mayor número de escenarios de uso y perfiles de usuario. La innovación tecnológica, la especialización de producto y una oferta cada vez más amplia seguirán siendo así algunos de los principales pilares con los que la compañía busca reforzar su posición en el mercado mundial de wearables.

Disponibilidad y precios

HUAWEI WATCH GT 7 Series estará disponible en España a partir del 2 de septiembre en tres modelos: HUAWEI WATCH GT 7 Pro, HUAWEI WATCH GT 7 46mm y HUAWEI WATCH GT 7 41mm.