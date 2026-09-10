Presentamos Gemini 3.8 Flash y 3.8 Flash Cyber

Aprovechando el impulso de Flash 3.7 de hace tres semanas y marcando nuestro tercer lanzamiento de Flash en solo seis semanas, Google ha presentado Gemini 3.8,su mejor modelo de razonamiento y codificación hasta la fecha, con la misma velocidad y bajo costo que 3.7. Gemini 3.8 introduce 2 variantes:

Gemini 3.8 Flash: nuestro modelo más inteligente y potente, que ofrece mejoras significativas con respecto a 3.7 Flash en ingeniería de software, tareas automatizadas y razonamiento crítico de varios pasos en dominios especializados. Está disponible al mismo precio de lanzamiento. como 3.7 Flash a $0.75 por millón de tokens de entrada y $3.75 por millón de tokens de salida.

Gemini 3.8 Flash Cyber: nuestro modelo de ciberseguridad más capaz, con un rendimiento de vanguardia en la detección de vulnerabilidades y la aplicación automatizada de parches, disponible para defensores de confianza a través de nuestro nuevo programa Fairwind .

Si bien están adaptadas a diferentes entornos de implementación, ambas versiones actuales se basan en la misma inteligencia fundamental y se ven potenciadas por bucles de agentes de larga duración diseñados para evaluar y refinar recursivamente los modelos subyacentes. Las importantes mejoras en codificación y razonamiento de este núcleo compartido se deben a diversas innovaciones, entre ellas una formación rigurosa en el exigente ámbito de la ciberseguridad.

Gemini 3.8 Flash: diseñado para la programación a largo plazo y los agentes autónomos.

El Gemini 3.8 Flash ofrece mejoras sustanciales con respecto al 3.7 Flash, acercándose a menudo al rendimiento de los modelos de vanguardia de mayor coste.