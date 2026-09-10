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Bandai Namco Entertainment Europe ha anunciado hoy HORA CERO, una precuela live action de la historia de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE™. Protagonizada por Josh Holloway (Perdidos, Yellowstone), Brandon Routh (Superman Returns) y Tamlyn Tomita (Cobra Kai), la serie de cortometrajes se estrenará en cuatro entregas, a partir del 15 de septiembre de 2026 y concluirá antes del lanzamiento del juego, el 2 de octubre de 2026.

¡Mira aquí el teaser tráiler de HORA CERO!

HORA CERO, la precuela de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, es una miniserie diseñada para presentar a los nuevos jugadores la serie Ace Combat y su universo.

Tres desconocidos sobreviven a los primeros días de la invasión de la República de Sotoa a la Federación Central de Usea. Josh Holloway interpreta a un piloto sin ningún lugar donde aterrizar, Brandon Routh a un médico que salvó a su enemigo y Tamlyn Tomita a una presentadora de noticias silenciada por decir la verdad. Contadas en orden inverso y centradas en la vida familiar de sus tres protagonistas, sus historias van retrocediendo hasta el momento en que sus vidas normales se hicieron añicos y comenzó la guerra. Su historia prepara el escenario para la narrativa que los jugadores experimentarán en el profundo y cautivador Modo Campaña de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE.

HORA CERO, la precuela de ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE, es una miniserie diseñada para presentar a los nuevos jugadores la serie Ace Combat y su universo.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE promete ofrecer la experiencia más cinematográfica de toda la serie hasta la fecha. La historia sitúa a los jugadores en el papel de un piloto legendario en una trama cargada de emoción sobre la identidad y el deber, en la que luchan por la supervivencia de su patria. De vuelta al legendario escenario ficticio de la serie, Strangereal es ahora un mundo en guerra, con la Federación Central de Usea (FCU) ocupada y su ejército destrozado. Con la perspectiva de una guerra por la supervivencia como única opción, los jugadores se suben a la cabina bajo el nombre de «Wings of Theve», asumiendo el papel de un piloto legendario cuyo nombre está ligado a Theve, la capital de la FCU, y convirtiéndose en el símbolo de esperanza para todos los ciudadanos de su nación en peligro. Acompañados por un escuadrón de tres nuevos pilotos de caza únicos, su misión es un vuelo contra todo pronóstico para repeler el despiadado ataque de la República de Sotoa y recuperar su patria perdida.

Desarrollado por Bandai Namco Aces Inc., el primer título de la serie principal de ACE COMBAT en siete años promete llevar la franquicia de juegos de disparos aéreos a nuevas cotas, aprovechando la potencia del Unreal® Engine 5 y tecnología propia para crear una experiencia aérea ultrarrealista y llena de emociones. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE surcará los cielos con un acceso anticipado disponible para los poseedores de la Edición Deluxe el 29 de septiembre de 2026 y su lanzamiento para todos los jugadores el 2 de octubre. El juego ya está disponible para reserva en PlayStation®5, Xbox Series X|S y PC a través de Steam® en las ediciones Estándar y Deluxe.

Para más información sobre ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE

https://es.bandainamcoent.eu/ace-combat/ace-combat-8-wings-of-theve