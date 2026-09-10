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Hoy nos colamos en vuestro día a día al ritmo de la música para anunciar la llegada de Just Dance: Decades of Hits, una nueva entrega de nuestra aclamada saga de baile, que en esta ocasión unirá a grandes y pequeños en una misma pista de baile, a través de éxitos de distintas épocas musicales!

Así, Just Dance: Decades of Hits nos propone unir a todas las generaciones en torno al baile, a través de 35 canciones icónicas de seis décadas diferentes, que incluyen desde clásicos como “Mamma Mia”, de ABBA o “Wannabe”, de Spice Girls, hasta exitazos recientes como “NUEVAYoL”, de Bad Bunny!

El juego estará disponible el 13 de octubre de 2026 en Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S, y el 10 de noviembre de 2026 en Nintendo Switch 2. Os contamos todos detalles de esta nueva entrega de Just Dance

Recorre bailando música de distintas épocas en Just Dance: Decades of Hits el 13 de octubre

Viaja de los años 70 a la década de 2020 con una nueva experiencia Just Dance que unirá a todas las generaciones.

Hoy, Ubisoft ha anunciado que Just Dance: Decades of Hits, una nueva experiencia que recorre distintas épocas musicales, se lanzará el 13 de octubre de 2026 en Nintendo Switch, PlayStation® 5 y Xbox Series X|S, y el 10 de noviembre de 2026 en Nintendo Switch 2. El título unirá todas las épocas musicales en una misma pista de baile para crear momentos de diversión inolvidable con amigos y familiares.

Just Dance: Decades of Hits une a todas las generaciones con 35 canciones icónicas de seis décadas diferentes:

“Mamma Mia”, de ABBA.

“Uptown Girl”, de Billy Joel.

“It’s Tricky”, de Run-DMC.

“No Scrubs”, de TLC.

“Wannabe”, de Spice Girls.

“Bye Bye Bye”, de *NSYNC.

“Feel Good Inc.”, de Gorillaz.

“Turn Down for What”, de DJ Snake y Lil Jon.

“Danza Kuduro”, de Don Omar feat. Lucenzo.

“Manchild”, de Sabrina Carpenter.

“NUEVAYoL”, de Bad Bunny.

¡Y muchas más!

En Just Dance: Decades of Hits, las canciones, la estética y el nuevo modo Aventura se han diseñado para sumergir a los jugadores en el espíritu que hizo inolvidable a cada época. Viaja a través del tiempo por las pistas de música disco de los ‘70, la vibrante escena rock de los años 80 o el colorido pop de la década de los 2000 y más allá, y comparte el placer de redescubrir momentos icónicos con tus amigos y tu familia.

Embárcate en una divertida aventura inmersiva para todas las generaciones con el nuevo modo Aventura. Sigue los pasos de Lyra, la hija del Dr. Gigavolt, en un fantástico viaje en el tiempo para rescatar a su padre. Explora distintas décadas en seis mundos temáticos, disfruta de minijuegos, desbloquea recompensas exclusivas y, lo que es aún mejor, baila canciones que definieron una década. El modo Aventura está disponible para todos los jugadores que tengan Just Dance: Decades of Hits.

En el título, perfecto para cualquier fiesta o noche de juegos familiar, hasta seis jugadores pueden bailar en modo local. Jugar a Just Dance es ahora más fácil que nunca, pues basta con usar un móvil como mando, sin necesidad de accesorios adicionales. Se requiere un smartphone con iOS 14.4 o superior, o bien Android 9 o superior, y la app gratuita Just Dance Controller. Al jugar en Xbox o PlayStation se necesita la app para seguir los movimientos, sin necesidad de accesorios adicionales. Al jugar en Switch se requiere la app para usar el modo Mando-cámara.. Los jugadores pueden probar el modo Party para divertirse de forma caótica e impredecible, con reglas que cambian en cada ronda; también pueden entrenar con el modo Workout, que calcula las calorías quemadas en cada baile. Además, cualquier jugador puede personalizar su propio perfil con el nuevo sistema de fichas de múltiples bailarines.

Quienes tengan Just Dance: Decades of Hits y las ediciones de Just Dance de 2023 a 2026 podrán acceder a todas sus canciones en un mismo lugar y una misma consola, sin necesidad de cambiar de juego o de acceder a menús separados. Esto también incluye las canciones compradas en packs musicales o aquellas disponibles mediante una suscripción activa a Just Dance+. Just Dance+ es un servicio de streaming disponible a través de las ediciones de 2023, 2024, 2025 y 2026 de Just Dance, o bien a través de Just Dance: Decades of Hits, que ofrece acceso a canciones adicionales. Se requiere una conexión a una cuenta Ubisoft (con restricciones de edad para su creación aplicables según el país de residencia), una conexión permanente a internet y el pago de una cuota o una suscripción recurrente. Puede activarse la renovación automática de la suscripción durante la compra. Puede que también se requiera una cuenta en la plataforma o una suscripción adicional a la plataforma de acceso; por favor, consulte todos los detalles en la tienda de la plataforma antes de suscribirse. La membresía se renueva de manera automática tras el período inicial al precio indicado en el momento, a no ser que se cancele antes, dependiendo de la plataforma. Just Dance+ no está disponible en todos los países, y no es posible acceder al servicio a través de la versión gratuita de Just Dance. No es compatible con Just Dance 2022 ni con otras versiones más antiguas del juego.

Just Dance: Decades of Hits estará disponible por un precio de venta sugerido de 39.99 €. Prepárate ya para lucirte en la pista de baile el 13 de octubre añadiendo Just Dance: Decades of Hits a tu lista de deseados en justdance.com/decadesofhits/where-to-buy.

Para más detalles sobre Just Dance: Decades of Hits, por favor, visita justdance.com.