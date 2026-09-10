Keynote de Apple 2026: iPhone Duo plegable, iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Ultra 4 y AirPods 5

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Apple ha vuelto a paralizar la industria tecnológica con un evento histórico presentado desde el Apple Park. La compañía de la manzana ha desvelado su hoja de ruta para la próxima generación de dispositivos con el anuncio de su dispositivo más ambicioso hasta la fecha: el iPhone Duo. Junto a esta propuesta plegable, la firma ha presentado los potentes iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max, así como la renovación de su ecosistema de accesorios con el Apple Watch Series 12, el Apple Watch Ultra 4 y los AirPods 5.

Esta renovación masiva del catálogo de la manzana combina nuevos avances en inteligencia artificial, arquitectura de chips de dos nanómetros, pantallas flexibles y sensores de salud. A continuación, repasamos todas las características, especificaciones técnicas, precios y fechas de disponibilidad de cada uno de los nuevos productos presentados por la compañía.

Puedes ver el vídeo de la presentación

iPhone Duo: el primer iPhone plegable reimagina la experiencia móvil

La mayor pantalla en un iPhone. Se pliega, se sostiene y se adapta. Más versatilidad que nunca gracias a un iOS reimaginado. La ansiada entrada de Apple en la categoría de teléfonos con pantalla flexible se ha materializado con el nuevo iPhone Duo, un terminal diseñado en titanio de grado 5 que busca redefinir la multitarea móvil.

IPHONE DUO:

PANTALLA EXTERIOR 5,4″ Super Retina XDR

PANTALLA INTERIOR 7,6″ Nanotexturizada Flexible

Bisagra de Titanio (100+ piezas) – Chip A20 Pro (2 nm)

iOS 27.1 con Split View – Sistema de doble batería

Un diseño revolucionario con acabado en titanio

El iPhone Duo presenta una estructura construida en titanio de grado 5 pulido con acabado espejo, ofreciendo una resistencia estructural alta frente a impactos y torsión. En su exterior incorpora una pantalla Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, ideal para interacciones rápidas y uso a una sola mano.

Al desplegar el dispositivo, se revela un panel interior de 7,6 pulgadas con acabado nanotexturizado, convirtiéndose en la mayor pantalla jamás integrada en un teléfono inteligente de la marca. Esta pantalla interior reduce el reflejo de la luz ambiental e incorpora un recubrimiento Ceramic Shield diseñado para soportar más de 200.000 pliegues sin degrado visual ni arrugas en el centro de la matriz orgánico-lumínica.

La bisagra interna reúne más de 100 componentes mecánicos de alta precisión que permiten fijar la pantalla en múltiples ángulos de apertura. De este modo, el dispositivo se sostiene de forma autónoma sobre cualquier superficie plana, facilitando la captura de fotografías, videollamadas FaceTime o la reproducción de contenidos multimedia sin necesidad de un soporte externo.

Pantalla flexible y capacidades de soporte autónomo

El panel flexible interno aprovecha la tecnología ProMotion con frecuencia de refresco variable entre 1 Hz y 120 Hz, alcanzando un brillo pico en exteriores de hasta 3.000 nits. El formato cuadrado al estar desplegado proporciona una superficie útil un 50 % superior a la del iPhone 18 Pro Max, permitiendo trabajar con aplicaciones complejas como editores de vídeo, hojas de cálculo o mapas interactivos.

El diseño del chasis cuenta con certificación IP68 frente al polvo y agua, un hito de ingeniería dentro de los terminales con bisagra móvil. En lugar de Face ID, el dispositivo integra un sensor Touch ID capacitivo de alta velocidad directamente en el botón de encendido lateral, además de ser compatible con el desbloqueo por proximidad mediante el Apple Watch.

Interfaz adapte en iOS 27.1 y productividad extendida

El sistema operativo iOS 27.1 ha sido diseñado desde cero para aprovechar la naturaleza dual del hardware. Al abrir el iPhone Duo, la interfaz se adapta de inmediato extendiendo las aplicaciones en un entorno de escritorio. La función Split View permite ejecutar dos aplicaciones completas en paralelo, con la capacidad de arrastrar y soltar elementos de una ventana a otra sin interrupciones.

El modo atril o sostiene activa controles contextuales en la mitad inferior del panel cuando el dispositivo está semi-plegado. De esta manera, mientras la mitad superior muestra una videollamada o la previsualización de la cámara, la parte inferior funciona como un panel de control interactivo con botones de audio, ajustes de exposición o un teclado completo.

Split View nativo: permite guardar pares de aplicaciones para abrir simultáneamente con un solo toque.

Modo atril pro: transforma la pantalla inferior en un centro de control o teclado virtual al apoyar el dispositivo.

Soporte de puntero: compatibilidad con accesorios de precisión para tareas de diseño vectorial e ilustración digital.

Gestión de ventanas dobles: apertura simultánea de dos instancias de la misma app, como Safari o Notas.

Especificaciones técnicas del iPhone Duo

Componente Especificación oficial Pantalla Exterior Super Retina XDR de 5,4 pulgadas, ProMotion 120 Hz, 3.000 nits Pantalla Interior Flex Retina XDR de 7,6 pulgadas nanotexturizada Procesador Apple A20 Pro (litografía de 2 nanómetros) Construcción Titanio de grado 5 con bisagra reforzada Cámaras Principales Fusion de 48 Mpx (principal) + Ultra Gran Angular de 48 Mpx Cámara Frontal Center Stage de 12 Mpx (exterior) e invisible bajo pantalla (interior) Biometría Touch ID en botón lateral Conectividad Wi-Fi 7, Bluetooth 6, chip N1, módem C2, exclusivo eSIM Autonomía Hasta 31h (pantalla interior) / 44h (pantalla exterior) / 24h uso mixto

Fecha de reserva, disponibilidad y precios del iPhone Duo

El iPhone Duo estará disponible en los acabados Blanco Estelar y Cielo Nocturno. Las reservas se abrirán oficialmente el 16 de octubre a las 14:00 (hora peninsular española), y llegará a las tiendas y a los primeros compradores el 23 de octubre.

256 GB: 2.339 €

512 GB: 2.589 €

1 TB: 3.089 €

2 TB: 3.839 €

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: el rendimiento más potente hasta la fecha

Los modelos de iPhone más potentes hasta la fecha llegan representados por la serie iPhone 18 Pro. Un gran salto en autonomía. Nueva cámara principal Fusion de 48 Mpx con apertura variable para más libertad creativa. Cuatro colores espectaculares, dos tamaños perfectos y un diseño resistente.

IPHONE 18 PRO / 18 PRO MAX

IPHONE 18 PRO 6,3″ Super Retina XDR

IPHONE 18 PRO MAX 6,9″ Super Retina XDR

Chip A20 Pro (2 nm con cámara de vapor)

Triple cámara Fusion de 48 Mpx con apertura variable

Dynamic Island reducida para 3 actividades en directo.

Avances mecánicos en la cámara Fusion de 48 Mpx con apertura variable

La gran revolución de la cámara del iPhone 18 Pro reside en su nuevo sensor Fusion de 48 megapíxeles equipado con un sistema físico de apertura variable. Este mecanismo permite ajustar la entrada de luz de forma óptica en cuatro pasos comprendidos entre ƒ/1,48 y ƒ/4.

En entornos de baja iluminación, la apertura se amplía a ƒ/1,48 capturando hasta un 50 % más de luz que la generación previa, aislando a los sujetos con un desenfoque de fondo natural sin necesidad de procesamiento por software. Por el contrario, en paisajes o fotos grupales, la lente se cierra automáticamente a ƒ/4 para maximizar la nitidez en todos los planos de la imagen.

APERTURA VARIABLE FÍSICA (ƒ/1,48 – ƒ/4,0) [ Modo Noche / Retrato ] , [ Paisajes / Fotos de Grupo ] ƒ/1,48 ƒ/4,0 Captura +50% de luz Nitidez de borde a borde

El apartado fotográfico se completa con un sensor Ultra Gran Angular Fusion de 48 Mpx y un nuevo Teleobjetivo de 48 Mpx que ofrece un zoom óptico de 8 aumentos de calidad nativa gracias a una estructura periscópica en tetraprisma mejorada. Para los profesionales del vídeo, los iPhone 18 Pro permiten la grabación en resolución 4K a 120 fotogramas por segundo en Dolby Vision, además de integrar perfiles LOG con soporte de curvas de color personalizadas en tiempo real.

Chip A20 Pro de 2 nanómetros y salto en autonomía

El motor que impulsa a la nueva gama Pro es el chip A20 Pro, el primer procesador para teléfonos inteligentes fabricado comercialmente en un proceso de 2 nanómetros. Compuesto por una CPU de 6 núcleos y una GPU de 7 núcleos, ofrece una potencia gráfica un 40 % superior a la de la generación anterior.

Para mantener este rendimiento durante largas sesiones de juego o renderizado de vídeo, Apple ha integrado por primera vez un sistema de disipación de calor por cámara de vapor de titanio. Este componente permite incrementar el rendimiento sostenido en un 40 %, evitando el estrangulamiento térmico.

El incremento de la eficiencia energética del procesador, combinado con una mayor densidad celular en las baterías, se traduce en un gran salto en autonomía:

iPhone 18 Pro: alcance de hasta 36 horas de reproducción de vídeo continuada.

iPhone 18 Pro Max: alcance de hasta 43 horas de reproducción de vídeo.

Carga ultra rápida: recuperación del 50 % de la batería en tan solo 15 minutos conectándolo a un adaptador USB-C de 60 W o superior. Con solo 5 minutos de carga, el Pro Max ofrece hasta 7 horas de reproducción de vídeo.

Reducción de la Dynamic Island y nuevo chasis Unibody

El frontal de los iPhone 18 Pro y Pro Max presenta una evolución estética destacada. La Dynamic Island ha reducido sus dimensiones físicas en un 35 % mediante la miniaturización del emisor de infrarrojos de Face ID. Esta optimización del área útil de pantalla se complementa con una actualización del software que permite desplegar hasta tres actividades en directo de manera simultánea en la isla.

El chasis ha sido fabricado a partir de una única pieza de aluminio Unibody con subestructura de titanio, protegida en su parte frontal por la segunda generación del recubrimiento Ceramic Shield 2, el cual ofrece el doble de resistencia frente a arañazos e impactos accidentales que los cristales convencionales.

Prepárate para reservar tu iPhone 18 Pro

Ya puedes elegir tu nuevo iPhone 18 Pro y la forma de pago, así irás más rápido cuando se abran las reservas el 12/9. También puedes reservar el iPhone Duo a partir del 16/10.

El iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max llegarán al mercado en cuatro colores espectaculares: Negro Espacial, Blanco Titanio, Azul Glacial y Borgoña.

CALENDARIO DE LANZAMIENTOS APPLE

Inicio Reservas[ 12 SEP – 14:00 ] – iPhone 18 Pro

– Apple Watch

– AirPods 5

Lanzamiento:[ 18 SEP ] – iPhone 18 Pro / Pro Max

– Apple Watch Series 12 / Ultra 4

– AirPods 5

Inicio Reservas: 16 OCT

– iPhone Duo

Lanzamiento: 23 OCT

– iPhone Duo (Plegable)



Resérvalo a partir del 12/9 a las 14:00

Disponible el 18/9

Precios oficiales para España:

iPhone 18 Pro (128 GB): 1.469 €

iPhone 18 Pro Max (256 GB): 1.619 €

Apple Watch Series 12: precisión métrica y control de salud avanzado

Nuevo sistema de medición de salud, el más preciso en un wearable. Lecturas más frecuentes de la VFC que te ayudan a entender tus niveles de estrés y recuperación. El Apple Watch Series 12 redefine la monitorización biométrica introduciendo sensores ópticos de quinta generación capaces de capturar datos metabólicos y vasculares con una precisión sin precedentes.

APPLE WATCH SERIES 12

NUEVO SENSOR FOTOALETISMOGRÁFICO DE 5ª GEN

Lecturas de VFC continuas

Análisis de Estrés en Tiempo Real

Detección de Apnea

Algoritmo de Recuperación Batería

Medición de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) y niveles de estrés

La principal innovación médica del Apple Watch Series 12 reside en su renovada arquitectura de sensores ópticos fotopletismográficos. Este sistema efectúa lecturas de la Variabilidad de la Frecuencia Cardíaca (VFC) con un intervalo de muestreo sensiblemente superior al de los modelos anteriores.

La VFC representa la variación de tiempo medida en milisegundos entre latido y latido consecutivo. Al analizar estos datos de forma continua a lo largo de las 24 horas del día, el Series 12 evalúa el tono del sistema nervioso autónomo (el equilibrio entre el sistema simpático y el parasimpático).

MONITORIZACIÓN CONTINUA DE LA VFC Y ESTRÉS Alto Estrés (Simpático Activado)

Latidos: (Intervalos regulares / VFC Baja) Estado: Requiere pausa / Respiración guiada Alta Recuperación (Parasimpático Activado)

Latidos: (Intervalos variables / VFC Alta) Estado: Cuerpo óptimo para carga de entrenamiento

Gracias a este nivel de procesamiento constante, la app Salud genera un índice de estrés en tiempo real y una puntuación de recuperación diaria. Si el reloj detecta periodos prolongados de sobrecarga cardíaca en reposo, sugiere ejercicios de respiración adaptativa o ajustes en la rutina de entrenamiento recomendada para ese día.

Pantalla microLED más brillante y diseño estilizado

El Series 12 estrena la tecnología de pantalla microLED en sus modelos de caja de aluminio y titanio. Este panel permite elevar el brillo máximo hasta los 2.500 nits, ofreciendo una legibilidad clara incluso bajo la luz directa del sol. A su vez, los bordes que rodean la pantalla se han reducido en un 20 %, ampliando el área de visualización sin incrementar el tamaño global de las cajas, disponibles en formatos de 42 mm y 46 mm.

El grosor de la caja se ha reducido hasta los 8,9 milímetros, convirtiéndose en el Apple Watch más fino jamás creado. Su procesador S12 SIP integra un motor neuronal de 8 núcleos optimizado para procesar comandos de Siri directamente en el dispositivo de forma instantánea sin conexión a internet.

Especificaciones técnicas del Apple Watch Series 12

Tallas de caja: 42 mm y 46 mm (Aluminio o Titanio reciclabile).

Pantalla: microLED Retina Siempre Activa, hasta 2.500 nits.

Procesador: SiP S12 de 64 bits con Neural Engine dedicado.

Sensores de salud: ECG, Oxígeno en Sangre, Temperatura, VFC continua, glucosa no invasiva en desarrollo experimental y análisis de carga cardíaca.

Autonomía: 18 horas de uso normal y hasta 36 horas en Modo Bajo Consumo.

Resistencia al agua: 50 metros (WR50).

Disponibilidad del Apple Watch Series 12

Disponible el 18/9. Las reservas quedan abiertas desde hoy mismo en la tienda oficial.

Apple Watch Series 12 (Aluminio): Desde 449 €

Apple Watch Series 12 (Titanio): Desde 799 €

Apple Watch Ultra 4: la máxima autonomía e ingeniería para condiciones extremas

La mayor autonomía en un Apple Watch. Ahora hasta 45 horas en el modo Entreno Prolongado al Máximo. El reloj más resistente de la compañía se renueva con el Apple Watch Ultra 4, una herramienta diseñada para deportistas de alto rendimiento, exploradores y buceadores de profundidad.

APPLE WATCH ULTRA 4

– Pantalla de Zafiro con Bisel de Titanio Oscuro (3.500 nits)

– Autonomía: Hasta 45 horas en Modo Entreno Prolongado

– GPS de Doble Frecuencia L1+L5 con Mapas de Curvas Topográficas

– Certificación para Buceo Técnico hasta 40 metros (EN13319)

Autonomía extendida hasta 45 horas en el modo Entreno Prolongado al Máximo

La gestión energética del Apple Watch Ultra 4 marca un punto de inflexión dentro de los dispositivos deportivos de la marca. Gracias a la combinación de un chip S12 Ultra altamente eficiente y a una batería de mayor densidad de cobalto, el reloj alcanza marcas históricas de duración:

Modo Estándar: hasta 48 horas de uso continuado con todas las funciones activas.

Modo Bajo Consumo: hasta 80 horas de duración.

Modo Entreno Prolongado al Máximo: hasta 45 horas de registro ininterrumpido con medición continua de frecuencia cardíaca y GPS de alta precisión activo.

Esta optimización de la batería permite completar pruebas de ultra-resistencia, triatlones de larga distancia o travesías de montaña de varios días sin necesidad de llevar cargadores o baterías externas adicionales.

Caja de titanio de grado 5 y navegación satelital por GPS de doble frecuencia

La estructura del Ultra 4 está forjada en titanio de grado 5, incluyendo un nuevo acabado Titanio Oscuro mate junto al clásico acabado Titanio Natural. La pantalla cristal de zafiro plano está protegida por un bisel elevado que previene fisuras ante impactos directos en superficies rocosas.

El sistema de posicionamiento satelital emplea la red GPS de doble frecuencia L1 y L5, garantizando un trazado de rutas preciso en densos bosques o entornos urbanos rodeados de rascacielos. La app Brújula y la función de Retorno integran mapas topográficos descargables fuera de línea con sombreado de relieve y detalles de curvas de nivel a escala reducida.

Tabla comparativa de la gama Apple Watch 2026

Característica Apple Watch Series 12 Apple Watch Ultra 4 Material de la caja Aluminio / Titanio Titanio de grado 5 recubierto Tamaño de pantalla 42 mm / 46 mm 49 mm Brillo de pantalla 2.500 nits 3.500 nits Resistencia al agua 50 m (WR50) 100 m (WR100 / EN13319) Autonomía máxima 36 horas (Bajo Consumo) 45h (Entreno) / 80h (Bajo Consumo) Botón Acción No disponible Personalizable Sirena de emergencia No disponible 86 decibelios (alcance 180 m) Precio de partida 449 € 899 €

Disponibilidad del Apple Watch Ultra 4

Disponible el 18/9. Se puede adquirir desde hoy a través de los canales de reserva.

Apple Watch Ultra 4 (49 mm): 899 €

AirPods 5: cancelación activa de ruido de nivel superior y sonido rediseñado

Hasta 1,5 veces más cancelación activa de ruido que la generación anterior. Nueva arquitectura acústica para un sonido aún mejor. Los auriculares de formato abierto de Apple reciben su actualización más ambiciosa con la llegada de los AirPods 5.

AIRPODS 5

NUEVA ARQUITECTURA ACÚSTICA MULTIPUERTO

– Cancelación Activa de Ruido (1,5x más eficaz)

– Traducción Conversacional en Tiempo Real

– Estuche con USB-C, Carga Inalámbrica y Altavoz de Búsqueda

Nueva arquitectura acústica multipuerto y transductor de alta excursión

Los AirPods 5 estrenan un diseño interno enfocado en optimizar el flujo de aire y la respuesta en frecuencias graves. La nueva arquitectura acústica multipuerto utiliza conductos de ventilación alineados geométricamente con el oído humano, reduciendo la presión en el canal auditivo mientras proporciona unos graves profundos y agudos nítidos.

El nuevo transductor a medida de baja distorsión, impulsado por el chip H3, ejecuta un sistema de ecualización adaptativa de tercera generación. Este chip analiza la acústica única de la oreja del usuario 200 veces por segundo, ajustando los parámetros de sonido en tiempo real para garantizar un perfil de audio equilibrado sin importar el género musical o la posición del auricular.

Cancelación activa de ruido mejorada y traducción en tiempo real

Pese a mantener un formato abierto sin almohadillas de silicona en su versión base, los AirPods 5 incorporan un sistema de Cancelación Activa de Ruido (ANC) de alto nivel. Mediante el uso de micrófonos orientados hacia el exterior y hacia el interior, los auriculares neutralizan hasta 1,5 veces más ruido ambiental que los AirPods 4 con ANC.

Asimismo, los AirPods 5 estrenan la función de Traducción Conversacional en Tiempo Real impulsada por Siri e Inteligencia Artificial. Al hablar con otra persona en un idioma extranjero, los auriculares traducen la voz del interlocutor al instante, emitiendo el audio traducido directamente en el oído del usuario mientras muestran una transcripción de texto en la pantalla del iPhone.

Modo Transparencia Inteligente: atenúa sonidos de alta intensidad, como sirenas o maquinaria pesada, mientras mantiene la claridad en las voces cercanas.

Audio Espacial Personalizado: seguimiento dinámico de la cabeza con perfiles optimizados mediante la cámara TrueDepth del iPhone.

Resistencia Certificada IP57: protección completa frente a la entrada de polvo, sudor y agua durante sesiones intensas de entrenamiento o lluvia.

Autonomía, estuche de carga y precios de los AirPods 5

El estuche de carga de los AirPods 5 incluye un conector USB-C, altavoz integrado para la red Buscar y compatibilidad con cargadores del Apple Watch y bases inalámbricas Qi2. Ofrece hasta 30 horas de reproducción de audio total utilizando las cargas suplementarias del estuche y hasta 6 horas de reproducción continuada con una sola carga de los auriculares (con la cancelación activa de ruido encendida).

Precios oficiales:

AirPods 5 (versión estándar con carga USB-C): 149 €

AirPods 5 (versión con Cancelación Activa de Ruido y estuche inalámbrico): 169 €

Disponibles para reserva inmediata, con entregas a partir del 18 de septiembre.

Análisis general del catálogo de lanzamientos de Apple 2026

La keynote de septiembre ha demostrado la firme apuesta de Apple por mantener su liderazgo en la industria tecnológica a través del salto a la tecnología de 2 nanómetros con el A20 Pro, el rediseño funcional de las pantallas con el iPhone Duo y el refinamiento de la medición métrica de la salud en los Apple Watch.

El desglose completo del catálogo presentado por la compañía queda articulado del siguiente modo:

CATÁLOGO COMPLETO APPLE 2026

GAMA SMARTPHONES

– iPhone 18 Pro (1.469 €

– Apple Watch Series 12 (449 €)

– iPhone 18 Pro Max (1.619 €)

– iPhone Duo Plegable (2.339 €

GAMA WEARABLES

— Apple Watch Series 12 (449 €)

— Apple Watch Ultra 4 (899 €)

— AirPods 5 (149 € / 169 €)

Con una estrategia de reservas dividida entre septiembre y octubre, la compañía se prepara para un periodo navideño donde la demanda de dispositivos con inteligencia artificial integrada y nuevos formatos físicos promete batir récords de ventas en todo el mundo. Los usuarios españoles ya pueden configurar sus opciones preferidas de compra desde la tienda oficial para agilizar los pedidos en las fechas señaladas.