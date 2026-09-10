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EZVIZ inaugura una nueva era de la comodidad conectada con su familia de smart entry: mirillas, cerraduras, videoporteros y motores de puerta inteligentes

EZVIZ, referente global en smart entry y tecnología para el hogar, ha elevado el nivel de debate con su tecnología basada en IA y su amplia gama de productos diseñados para familias en el pabellón 1.2 de IFA. Poniendo las necesidades de los usuarios en el centro, la compañía apuesta por una cartera de productos smart entry basada en la interacción intuitiva y la facilidad de instalación, así lo demuestran sus reconocidas soluciones de smart entry para la comodidad del hogar inteligente.

EZVIZ traslada su experiencia visual y filosofía de diseño a su gama de productos de acceso inteligente y revoluciona el sector con sus mirillas digitales, cerraduras, videoporteros inteligentes y motores de puerta impulsados por IA que responden a las necesidades actuales de acceso al hogar. Gracias al profundo conocimiento de las necesidades de los usuarios, la compañía ha presentado la gama de acceso inteligente más completa, y versátil del sector, adaptada a los estilos de vida de los diferentes tipos de familia y viviendas. Gracias al reconocimiento internacional de sus modelos insignia y el impacto de su marca se traduce el ecosistema de acceso inteligente de EZVIZ ha sido reconocido con en el premio Digital Trends Publisher Award en IFA.

«Queremos que nuestra oferta de tecnología para el hogar vaya más allá de las cámaras inteligentes y se extienda a la comodidad en el acceso y el día a día«, declaró Jasmine Zhu, directora de producto de EZVIZ Europa. «Con los dispositivos de acceso inteligente de EZVIZ, ofrecemos a los usuarios soluciones adaptadas a sus necesidades familiares para disfrutar de una verdadera comodidad desde el primer momento en que entren en sus hogares«.

El timbre inteligente EP8 Ultra continúa ganando protagonismo tras su reciente lanzamiento al mercado. Entre sus principales novedades destaca su pantalla con inteligencia artificial integrada. El dispositivo combina las capacidades avanzadas de la IA con un diseño innovador adaptado a viviendas de edificios residenciales, como alternativa inteligente a la mirilla tradicional. Además de su capacidad para ofrecer una visión simultánea de las visitas y los paquetes depositados junto a la puerta gracias a su doble lente, el EP8 Ultra incorpora una pantalla interactiva con personajes basados en IA que aportan una experiencia más cercana y personalizada. La integración de reconocimiento facial de rostros conocidos directamente en el dispositivo permite una gestión más inteligente y eficiente del acceso al hogar.

EZVIZ ha presentado también sus propuestas integrales de acceso al hogar, con videoporteros y motores de puerta inteligentes. Tras la buena acogida de los videoporteros inteligentes HP7 y HP7 Pro, la compañía amplía la familia con HP7 Battery, un nuevo modelo que apuesta por una instalación inalámbrica. Gracias a su funcionamiento con batería y a la posibilidad de incorporar carga solar elimina la necesidad de cableado y simplifica al máximo tanto la instalación como el mantenimiento. De esta forma, EZVIZ facilita el acceso a funciones como la apertura inteligente y la gestión remota de los accesos, evitando que la complejidad de la instalación suponga una barrera para el usuario.

EZVIZ ha completado su ecosistema de soluciones para viviendas con accesos exteriores o garajes, con HG1 250 Pro, diseñado para puerta de garaje con brazo articulado y el HG3 300 Pro, para puertas de garaje con brazo hidraulico. Estos nuevos lanzamientos se suman a el motor inteligente para puertas correderas HG2 600 Pro completando la gama y adaptándola a los diferentes tipos de puertas de acceso más habituales, así como a sus pesos y mecanismos de apertura.

Más allá del acceso, EZVIZ invita a descubrir una experiencia completa de hogar inteligente que la compañía ha mostrado en cinco áreas de producto en IFA 2026. Para conocer todos los detalles de EZVIZ en seguridad para el hogar, visita su stand online.

Sobre EZVIZ

EZVIZ se ha consolidado como una marca líder en smart entry y tecnología para el hogar inteligente, ofreciendo dispositivos avanzados, intuitivos y de alta calidad. Con presencia en más de 130 países, desde 2013, ha ganado la confianza de millones de usuarios gracias a su amplia gama de productos, que incluye cámaras de vigilancia, cerraduras inteligentes, mirillas inteligentes y otros dispositivos diseñados para mejorar la seguridad y comodidad del hogar.

En España, EZVIZ es la puerta de entrada a hogares más inteligentes y seguros, ofreciendo soluciones innovadoras, fiables y fáciles de usar que dan a los españoles la posibilidad de tener el control total del acceso a su hogar.