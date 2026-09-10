Philips Smart Lighting lleva el color más allá de la pantalla con Screen Sync y sus nuevas luces Fairy String

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El nuevo kit Screen Sync con tira LED analiza la pantalla de la TV para sincronizar el color en tiempo real con cualquier contenido, sea cual sea la fuente.

tira LED analiza la pantalla de la TV para sincronizar el color en tiempo real con cualquier contenido, sea cual sea la fuente. Las nuevas guirnaldas RGBIC Fairy String Lights, disponibles en 10, 15 y 20 metros, aportan millones de colores, efectos dinámicos y sincronización al ritmo de la música en interiores y exteriores.

Signify, líder mundial en iluminación, amplía el catálogo de Philips Smart Lighting con dos nuevos lanzamientos diseñados para hacer la iluminación conectada más intuitiva, versátil y fácil de disfrutar. Por un lado, el nuevo Screen Sync con tira LED extiende el contenido de la pantalla a toda la estancia con una iluminación envolvente. Por otro, las guirnaldas RGBIC Fairy String Lights aportan una iluminación de ambiente flexible y llena de color para el día a día o para momentos de celebración, tanto dentro como fuera de casa.

Inmersión sencilla con todo lo que ves en pantalla

Con Philips Smart Lighting Screen Sync contira LED, las películas, series y deportes cobran vida más allá de la pantalla. Su cámara con lente de ojo de pez analiza la imagen de extremo a extremo en tiempo real para proyectar cada tono a través de una tira LED RGBIC de cuatro lados colocada tras la televisión.

Al reaccionar de forma directa a la imagen, el dispositivo se sincroniza con fluidez tanto con las aplicaciones nativas de la Smart TV como con la televisión en directo o cualquier equipo conectado por HDMI. Al no necesitar un dispositivo de sincronización HDMI Sync box, permite disfrutar de una iluminación dinámica con contenidos de cualquier fuente sin complicaciones.

Además, la instalación es muy sencilla: basta con colocar el dispositivo Screen Sync sobre la televisión e iniciar la calibración desde la app. El propio sistema alinea automáticamente los puntos de referencia con los márgenes de la pantalla, con la opción de realizar ajustes manuales para una precisión perfecta.

Para adaptarse a cada momento, ofrece modos de sincronización predefinidos según el tipo de contenido, mientras que su micrófono integrado hace que las luces reaccionen al ritmo de la música. Quienes quieran extender la experiencia a todo el salón pueden conectar además otras bombillas, tiras de luz o lámparas compatibles de Philips Smart Lighting.

Un kit completo para cada pantalla

El sistema Screen Sync con tira LED se presenta como un kit completo disponible para pantallas de 40 a 50 pulgadas, de 55 a 65 pulgadas y de 75 a 85 pulgadas. La tira LED proyecta degradados multicolores uniformes en los cuatro lados de la pantalla, creando un efecto de luz envolvente y continuo. Cada kit incluye de serie el dispositivo Screen Sync y la tira LED (Strip Light), por lo que no hace falta comprar ningún componente por separado.

Color y ambiente a medida para cualquier ocasión

Las nuevas guirnaldas Philips Smart Lighting RGBIC Fairy String Lights llevan el color dinámico a cualquier rincón de la casa. Disponibles en longitudes de 10, 15 y 20 metros, combinan millones de colores con efectos predefinidos como arcos iris en movimiento, atenuaciones suaves o destellos. Su formato flexible permite decorar fácilmente dormitorios o salones, crear un fondo especial para fiestas o dar ambiente a jardines y terrazas.

Con alimentación por USB-C, se pueden conectar a una batería externa (power bank), ofreciendo total libertad para colocarlas donde quieras sin depender de un enchufe cerca. Se controlan de forma sencilla desde la app, mediante accesorios compatibles o por comandos de voz. Además, con la función de sincronización musical, las luces parpadean al ritmo del sonido con solo mantener el móvil cerca de la fuente de audio.

Tanto la guirnalda como el controlador cuentan con certificación IP65, lo que garantiza su uso tanto en interiores como en exteriores.

Mafalda Monteiro, Business Leader de Philips Smart Lighting, señala: “Buscamos que la gente disfrute de experiencias más envolventes en casa a través de una tecnología sencilla, flexible y accesible. Screen Sync lleva el cine, los videojuegos o el deporte más allá de la pantalla aprovechando el contenido que ya ven habitualmente, sin necesidad de instalaciones complejas. Por su parte, las Fairy Lights hacen que sea igual de fácil crear ambientes llenos de color para el día a día o para una ocasión especial, ya sea dentro o fuera de casa. Dos novedades que demuestran lo sencillo que es empezar a personalizar y disfrutar de la iluminación conectada de Philips Smart Lighting”.

Disponibilidad y precios

La disponibilidad puede variar según el mercado. Los precios locales y la llegada a tienda deben confirmarse a través de los canales de venta habituales de Philips Smart Lighting.