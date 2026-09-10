Una historia tejida en el Mundo Desamparado te espera en el DLC Máscara de Idris de CODE VEIN II

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Máscara de Idris, el DLC de CODE VEIN II, ya está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC. Junto con este contenido adicional, el juego también recibirá una actualización gratuita a la versión 2.0 para todos los jugadores.

La expansión del DLC Máscara de Idris ofrece una experiencia de exploración ambientada en el Mundo Desamparado, un escenario forjado a partir de la convergencia de las pasiones de mundos que desaparecieron debido a las alteraciones históricas. La expansión Máscara de Idris está disponible para los jugadores que hayan visto el final «Luna Fraterna» y hayan avanzado en la historia de la «La petición de Valentin» hasta la misión «Hablar con Valentín: El libro de la isla de MagMell». Se recomienda a los jugadores que disfruten de las partes pertinentes del juego principal antes de jugar a este DLC.

Además del DLC Máscara de Idris, Bandai Namco ha lanzado la Actualización Gratuita 2.0, que incluye la Era de la Armonía y amplía el mundo tras completar el juego con nuevos episodios para cada compañero. Los jugadores también pueden enfrentarse a la Prueba del Recuerdo, una serie de combates consecutivos contra jefes finales que recompensan con objetos canjeables por más de 90 elementos de personalización de personajes.

Máscara de Idris se incluye en la Edición Deluxe o en la Edición Ultimate del juego. Los jugadores que hayan comprado la Edición Standard tendrán que adquirir el paquete de actualización Deluxe para poder acceder al DLC.

Desarrollado por Bandai Namco Studios, CODE VEIN II es un juego RPG de acción que abarca diferentes épocas, en el que los jugadores viajan entre un futuro en ruinas y un pasado en constante cambio, forjando vínculos poderosos, luchando contra enemigos monstruosos y dando forma a la propia historia en una lucha desesperada por la supervivencia de la humanidad. CODE VEIN II está ya disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.